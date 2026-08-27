هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Romano Floriani Mussolini (GOAL Only)Goal AR
محمود خالد

تمثال محطم ومحاولة اغتيال: حفيد موسوليني يلعب في معقل الديكتاتور .. كيف تبني تاريخك الكروي بين العاشقين للفاشية؟

فقرات ومقالات
بولونيا
لاتسيو
الدوري الإيطالي
رومانو فلورياني

الظهور الأول لحفيد موسوليني مع لاتسيو..

مصابان وهدف بتوقيع "مُعار" إنتر، ربما لم تكن تلك الأحداث كافية لتجعل مواجهة بين بولونيا ولاتسيو، محل حديث كبير على مستوى العالم، بقدر ما كانت مشاركة الشاب رومانو فلورياني موسوليني، صاحب الـ23 عامًا، على ملعب ريناتو دالارا، كفيلة بأن تعطي هذا الزخم، لتلك المباراة في الدوري الإيطالي.

نعم، كما توقعت عزيزي القارئ، فإن اسم "موسوليني" ليس صدفة، بل إن الظهير الذي يحمل الرقم "15" مع لاتسيو، يعد حفيد الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، مؤسس الحركة الفاشية، والذي حكم البلاد في الفترة بين 1922 و1943.

مباراة في الجولة الأولى من الـ(سيري آ)، سجل فيها دافيد فراتيسي، المُعار من إنتر، هدف النقاط الثلاث للاتسيو في الدقيقة 59، وأصيب فيها الثنائي أدم ماروسيتش، الذي شارك رومانو موسوليني بديلًا له، وفيسايو ديلي-باشيرو.

ولكن، رغم أنها لم تكن المشاركة الأولى لـ"حفيد موسوليني" في الـ(سيري آ)، فلماذا أعطت مشاركته أمام بولونيا، هذا الزخم الكبير؟ لنعرف معًا السبب في النقاط التالية..

شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

  • محاولة اغتيال الديكتاتور

    في صبيحة 31 أكتوبر 1926، وفي موكب مهيب، افتتح "الديكتاتور" بينيتو موسوليني، ملعب ليتوريالي على صهوة جواده، وفي ذات اليوم، تعرّض موسوليني لمحاولة اغتيال من المراهق أنطوان زامبوني، الذي أطلق عليه النار، ولكنه فشل في أخطأ الهدف، قبل أن يقتل الشاب على يد أعضاء الفرقة الفاشية.

    تاريخ كبير حمله ملعب ليتوريالي، والذي كان يشهد قوسًا كبيرًا يضم تمثالًا لموسوليني، قبل أن يدمّر خلال تحرير مدينة بولونيا، عام 1943، فيما تغير اسم الملعب بعد ذلك، إلى ملعب "ريناتو دالارا" تيمنًا باسم الرئيس السابق للمدينة، الذي حكمها لمدة ثلاثين عامًا.

    الملعب المضيف لمباريات بولونيا، يحمل بين أرجائه، إرثًا كرويًا تاريخيًا، فهو الصرح الذي افتتح بمباراة بين إيطاليا وإسبانيا، أمام ما يقارب 55 ألف متفرج، وبحضور الملك فيتوريو إيمانويل الثالث والأمير ألفونسو، واحتضن مباريات في كأس العالم 1934 و1990.

    • إعلان

  • هتافات "دوتشي" تملأ المدرجات

    "من يعرفني يدرك ماذا يعني لي أن أشارك لأول مرة مرتديًا هذا القميص، لقد حلمت طوال حياتي بهذه اللحظة التي حانت أخيرًا، أتمنى أن تكون هذه مجرد البداية".

    بتلك الكلمات، أعرب رومانو موسوليني، عن سعادته الكبيرة بأولى مشاركة "رسمية"، مع الفريق الأول للاتسيو، وهو الذي تربى في أكاديمية "النسور"، وتدرج بين فئاته السنية، قبل أن يتم إعارته إلى بيسكارا ويوفي ستابيا وكريمونيسي.

    ولكن، كان يكفي دخول الظهير ومتوسط الميدان الشاب، إلى أرض الملعب، لتجد الجماهير تقوم بالهتاف، مرددة "دوتشي.. دوتشي"، والتي تعني "القائد"، وكانت اللقب الذي ارتبط بموسوليني إبان حكمه البلاد.

    هذا الأمر علّق عليه "الشاب" رومانو، والذي صرّح في يوليو 2025، بأنه يريد أن تطغى موهبته الكروية على اسم عائلته، في الوقت الذي كان يستعد فيه لارتداء قميص كريمونيسي بعد صعودته إلى دوري الدرجة الأولى، معلقًا بشأن اسم عائلته "أنا هنا لألعب كرة القدم، كلما قلّ الحديث عن الأمر كان ذلك أفضل".

    وأضاف "لقد أزعج (اسم عائلتي) الآخرين أكثر مما أزعجني على الإطلاق، هو اسم ثقيل للآخرين، ولكن ليس بالنسبة لي، في النهاية، أريد أن أكتسب خبرة قيّمة في الدوري الإيطالي، وأواجه لاعبين أكثر خبرة، واستعرض قدراتي قدر الإمكان".

  • الحنين إلى الفاشية

    إذا ما كان هناك ما يميز نادي لاتسيو، فبالتأكيد ليس فقط النسر الذي يغزو أرض ملعب الأولمبيكو، وإنما أيضًا حنين جماهيره إلى الفاشية.

    الأمر هنا لا يتعلّق برومانو، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، وبإمكانه اللعب في الوسط، سواءً على الطرف الأيمن أو الأيسر، بل إن جماهير لاتسيو ظهرت في أكثر من موقف، وهم يرفعون لافتات مؤيدة لموسوليني، أو يوجهون التحية الفاشية، كما حدث في إبريل 2019، قبل مباراتهم أمام ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، عندما رفعت مجموعة من مشجعي النادي، لافتة كتب عليها "الشرف لبينيتو موسوليني"، رافعين التحية الفاشية في ساحة بيازالي لوريتو في ميلان، والتي كانت شاهدة على تعليق جثة الديكتاتور الإيطالي بعد إعدامه.

    وفي أكتوبر 2021، ساد مقطع فيديو يظهر الجماهير في مدرج مونتي ماريو (كورفا)، وهم يهتفون "دوتشي، دوتشي"، ويتلقون التحية من خوان برنابي، المسؤول عن أولمبيا، النسر الذي يصطحبه لاتسيو إلى أرض الملعب، وهو الذي لقي إدانة كبيرة من نعومي دي سيني، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بداعي الحضّ على الكراهية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • كلمة أخيرة..

    ربما كان قدر رومانو موسوليني، أن يؤسس حياته الكروية، في نادٍ يعيش الحنين إلى جده الديكتاتور، الأمر الذي يجعل مشاركته بقميص لاتسيو، أكبر من مجرد كونه حدثًا رياضيًا.

    صحيح أن مشاركة الحفيد جاءت بصورة اضطرارية، بعد إصابة ماروسيتش في الدقيقة 19، ولكن يبدو أن حلم رومانو بأن تطغى موهبته على اسم عائلته، سيكون صعبًا، في معقل العاشقين لرمز الحقبة الفاشية.

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
جنوى crest
جنوى
جنوى
الدوري الإيطالي
أتالانتا crest
أتالانتا
أتالانتا
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا