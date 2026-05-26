حفل العظماء.. مايكل جوردن ينضم لكتيبة مودعي بيب جوارديولا!

من خلال رسالة مصورة، قاد أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين مايكل جوردان موجة التهاني العالمية، وقال: "أردت فقط أن أهنئك على مسيرة مهنية لا تصدق. استمتع بفترة تقاعدك. حظاً سعيداً في ملاعب الجولف، وحافظ على استقامة ضرباتك. تهانينا."

وأضاف لاعب الجولف تومي فليتوود: "أنت تستحق كل ما ستفعله بعد ذلك. إنه لشرف لي أن أعتبرك صديقاً، وتهانينا. لقد كنت رائعاً."

كما صرح المدير الفني المخضرم نيل وارنوك: "لا أستطيع أن أصدق أنك سترحل. لقد ودعت العديد من المدربين، لكنك الأفضل على الإطلاق. أفضل مدرب رأيته في حياتي."



