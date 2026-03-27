"حظر للتعاقدات وإيقاف كريستيانو" .. رد نصراوي للتشكيك في حديث مالكوم عن محاولة رونالدو لخطفه من الهلال!

وفي سياق متصل، كشف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، عن أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، عندما كان يتولى تدريب عملاق الرياض الهلال، اتصل به للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

واعترف مالكوم أنه لم يقم بإعطاء جيسوس أي رد، في ذلك الوقت؛ حيث كان عملاق الرياض الآخر النصر، يتفاوض معه بقوة.

وأضاف النجم البرازيلي: "لكن.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدخل، ومنع انتقالي إلى النصر؛ لأذهب للهلال في النهاية".

وعن ذلك يقول مالكوم: "رونالدو فضل تعاقد النصر مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، الذي كان يعرفه جيدًا؛ بدلًا من التوقيع معي".

وشدد النجم البرازيلي على أن المسؤولين استجابوا للأسطورة البرتغالية؛ خاصة أنه لديّه كلمة مسموعة للغاية، داخل نادي النصر.