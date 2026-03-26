يظل ربيع عام 2013 بالنسبة لبوروسيا دورتموند فترة متقلبة من حيث المشاعر. في بودكاست «كالسيو برلين»، يستذكر رومان فايدنفيلر تلك الفترة – بين ليلة ساحرة في دوري أبطال أوروبا وانتقال لاعب غيّر كل شيء.
"حطموا المكان": فايدنفيلر يكشف عن تفاصيل ليلة أسطورية لفريق بوروسيا دورتموند
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مالقة، شهد بوروسيا دورتموند واحدة من أعظم عوداته: بعد التعادل 0-0 في مباراة الذهاب، قلب دورتموند النتيجة في مباراة الإياب بفضل هدف فيليبي سانتانا في اللحظة الأخيرة ليحسم المباراة بنتيجة 3-2. "كانت الأجواء هنا ساحرة، كان الأمر لا يُصدق"، يتذكر فايدنفيلر. وأصبحت الاحتفالات التي تلت ذلك أسطورية: "لم تكن لدينا أي فرصة للعودة إلى المنزل وتغيير ملابسنا." لذا استمرت الاحتفالات مباشرة بالزي التدريبي. "لذا دخلنا إلى النادي بالزي الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند." مع أن فايدنفيلر كان قد أقسم ألا يفعل شيئاً كهذا أبداً. لكن بعد معجزة مثل تلك التي حدثت في مالقة، يمكن للمرء أن يخرق مبادئه الخاصة ويذهب إلى المرقص بالزي الرياضي.
بعد ذلك احتفل الفريق بشكل كبير مع الأصدقاء والعائلة ومجموعة مختارة من المشجعين المتعصبين. "ثم قمنا بتحطيم المكان حتى الصباح."
لكن بعد ذلك بوقت قصير حدثت أزمة. في مساء يوم 23 أبريل، تم الكشف عن أن ماريو غوتزه سينتقل إلى نادي بايرن ميونيخ مقابل 37 مليون يورو بفضل بند في عقده يسمح له بالرحيل. وأكد النادي هذا الانتقال على الفور. "نحن بالطبع محبطون للغاية"، صرح المدير التنفيذي هانز-يواكيم فاتزكي في ذلك الوقت.
وصلت هذه الأخبار إلى الفريق في خضم الاستعدادات لنصف النهائي ضد ريال مدريد. "لم نستطع تصديق الأمر في الواقع"، يقول فايدنفيلر. "لم يستطع ماريو النظر في عيوننا في تلك اللحظة."
"لقد تم قطع التيار عنا": ذكريات فايدنفيلر عن وداع جوتزه
على الصعيد الرياضي، قدم بوروسيا دورتموند أداءً رائعاً: فاز دورتموند في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 في مباراة مثيرة، وخسر مباراة الإياب 0-2 – وبذلك تأهل الفريق إلى النهائي. لكن بالنسبة لفايدنفيلر، كان لتوقيت الإعلان عواقب: "كان ذلك بالطبع بمثابة سحب القابس". غوتزه، الذي قدم أداءً مقنعاً في مباراة الذهاب، تعرض لإصابة بعد ذلك وغاب عن النهائي. هناك خسر دورتموند أمام بايرن بنتيجة 1-2.
بالنظر إلى الوراء، يقتنع فايدنفيلر: "أود أن أقول، لو بقي ماريو معنا خلال الموسم، ربما لم نكن لنخسر النهائي بالضرورة." كما يرى آثاراً طويلة المدى: "لو كنا لعبنا مع ماريو، أعتقد أننا كنا سنزعج بايرن ميونيخ لفترة أطول في عام أو اثنين."
كما أكد المستشار فولكر ستروث لاحقًا خطورة الموقف. وقال إنه تعرض للإهانة من المدير الرياضي مايكل زورك "بشكل لم يسبق له مثيل خلال هذه السنوات العشرين"، واعترف: "كان لدي شعور سيئ بالفعل عند انتقال ماريو إلى بايرن ميونيخ".
