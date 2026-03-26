"حطموا المكان": فايدنفيلر يكشف عن تفاصيل ليلة أسطورية لفريق بوروسيا دورتموند

في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مالقة، شهد بوروسيا دورتموند واحدة من أعظم عوداته: بعد التعادل 0-0 في مباراة الذهاب، قلب دورتموند النتيجة في مباراة الإياب بفضل هدف فيليبي سانتانا في اللحظة الأخيرة ليحسم المباراة بنتيجة 3-2. "كانت الأجواء هنا ساحرة، كان الأمر لا يُصدق"، يتذكر فايدنفيلر. وأصبحت الاحتفالات التي تلت ذلك أسطورية: "لم تكن لدينا أي فرصة للعودة إلى المنزل وتغيير ملابسنا." لذا استمرت الاحتفالات مباشرة بالزي التدريبي. "لذا دخلنا إلى النادي بالزي الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند." مع أن فايدنفيلر كان قد أقسم ألا يفعل شيئاً كهذا أبداً. لكن بعد معجزة مثل تلك التي حدثت في مالقة، يمكن للمرء أن يخرق مبادئه الخاصة ويذهب إلى المرقص بالزي الرياضي.

بعد ذلك احتفل الفريق بشكل كبير مع الأصدقاء والعائلة ومجموعة مختارة من المشجعين المتعصبين. "ثم قمنا بتحطيم المكان حتى الصباح."

لكن بعد ذلك بوقت قصير حدثت أزمة. في مساء يوم 23 أبريل، تم الكشف عن أن ماريو غوتزه سينتقل إلى نادي بايرن ميونيخ مقابل 37 مليون يورو بفضل بند في عقده يسمح له بالرحيل. وأكد النادي هذا الانتقال على الفور. "نحن بالطبع محبطون للغاية"، صرح المدير التنفيذي هانز-يواكيم فاتزكي في ذلك الوقت.

وصلت هذه الأخبار إلى الفريق في خضم الاستعدادات لنصف النهائي ضد ريال مدريد. "لم نستطع تصديق الأمر في الواقع"، يقول فايدنفيلر. "لم يستطع ماريو النظر في عيوننا في تلك اللحظة."