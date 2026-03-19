حصري مع جيمس ميلنر: «هل تستمر حتى تفقد حبك للعب؟» - لاعب برايتون المخضرم يعترف بأن قرارًا «صعبًا للغاية» بشأن اعتزاله يقترب

ويبقى أن نرى إلى متى سيستمر في تشجيع زملائه ودعمهم من داخل الملعب، حيث قال ميلنر لموقعGOAL ردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط لإطالة مسيرته لأطول فترة ممكنة: «أعتقد أن هذا سؤال صعب للغاية. أعتقد أنني لم أحسم أمري بعد. أعتقد أن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في كرة القدم على أي حال، خاصة عندما تصل إلى عمري، وكيف تغيرت الأمور في غضون عام واحد من حيث لم أكن قادراً على رفع قدمي إلى أن عدت الآن للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى قبل بضعة أشهر لم أكن أحصل على الكثير من الدقائق. لقد بدأت بعض المباريات مؤخراً وفزنا ببعض المباريات، لذا فإن الأمور تتغير بسرعة كبيرة وهذا قرار صعب.

"جسديًا، ما زلت أشعر أنني بخير. عقليًا، أشعر أنني قادر على الاستمرار. لكن ماذا تفعل؟ هل تستمر حتى لا تستطيع جسديًا الاستمرار؟ هل تستمر حتى تفقد حبك لهذه الرياضة؟ أم تتوقف قبل أن يصل الأمر إلى تلك النقطة؟ أعتقد أن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك.

"لذا أعتقد أن الأمر صعب للغاية ويجب أن تتعامل معه يومًا بيوم وتفكر في الخيارات المتاحة وعند نهاية الموسم لترى أين نحن. لكن في هذه اللحظة، من الناحية البدنية، أحظى برعاية جيدة جدًا في النادي من حيث أن أخصائيي العلاج الطبيعي يعرفون بالضبط ما تحتاج إلى القيام به. أشعر أنني ما زلت أساهم على أرض الملعب وأساعد برايتون، وهذا هو الأهم بالنسبة لي دائمًا.

"أريد أن أساهم داخل الملعب وخارجه للنادي وزملائي، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي. ستأتي تلك القرارات، أنا متأكد من ذلك، لكن في هذه اللحظة أركز فقط على يومي وأحاول مساعدة برايتون."