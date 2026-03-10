حصريًا مع وستون ماكيني: لاعب وسط يوفنتوس يكشف النقاب عن شخصيات غرفة ملابس المنتخب الأمريكي لكرة القدم وقيادته قبل كأس العالم الذي سيقام على أرضه هذا الصيف

تستعد الولايات المتحدة، إلى جانب جارتيها كندا والمكسيك، لاستضافة حدث رياضي عالمي هذا الصيف. ماوريسيو بوكيتينو هو الرجل المكلف بمهمة تلبية التوقعات في الوقت الذي تسعى فيه "الجيل الذهبي" من المواهب الأمريكية إلى صنع التاريخ.

من المفترض أن يصل العديد من أعضاء هذا الفريق، الذين يلعبون في أندية رائدة في أوروبا، إلى ذروة مستواهم عندما تقام بطولة دولية كبرى في بلدهم.

يُعد ماكيني، الذي غادر ولايته الأم تكساس إلى ألمانيا ونادي شالكه في عام 2016، من ضمن هذه الفئة باعتباره لاعبًا متمرسًا خاض 62 مباراة دولية مع المنتخب الأول ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا. وهو، إلى جانب لاعبين مثل كريستيان بوليسيتش وتايلر آدامز، أحد الشخصيات الملهمة التي ستعتمد عليها المنتخب الأمريكي بشدة عند خوضه غمار كأس العالم.