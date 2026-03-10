Getty
حصريًا مع وستون ماكيني: لاعب وسط يوفنتوس يكشف النقاب عن شخصيات غرفة ملابس المنتخب الأمريكي لكرة القدم وقيادته قبل كأس العالم الذي سيقام على أرضه هذا الصيف
أصبح ماكيني قائدًا في يوفنتوس والمنتخب الأمريكي
تستعد الولايات المتحدة، إلى جانب جارتيها كندا والمكسيك، لاستضافة حدث رياضي عالمي هذا الصيف. ماوريسيو بوكيتينو هو الرجل المكلف بمهمة تلبية التوقعات في الوقت الذي تسعى فيه "الجيل الذهبي" من المواهب الأمريكية إلى صنع التاريخ.
من المفترض أن يصل العديد من أعضاء هذا الفريق، الذين يلعبون في أندية رائدة في أوروبا، إلى ذروة مستواهم عندما تقام بطولة دولية كبرى في بلدهم.
يُعد ماكيني، الذي غادر ولايته الأم تكساس إلى ألمانيا ونادي شالكه في عام 2016، من ضمن هذه الفئة باعتباره لاعبًا متمرسًا خاض 62 مباراة دولية مع المنتخب الأول ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا. وهو، إلى جانب لاعبين مثل كريستيان بوليسيتش وتايلر آدامز، أحد الشخصيات الملهمة التي ستعتمد عليها المنتخب الأمريكي بشدة عند خوضه غمار كأس العالم.
الكابتن الرائع: الصفات التي يراها ماكيني في القادة الكبار
في حديثه مع Vita Coco، أجاب ماكيني على سؤال GOAL حول أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها أي قائد فريق: "بالنسبة لي، أهم صفات القيادة هي الثبات والمسؤولية والقدوة الحسنة كل يوم في التدريبات والمباريات. لقد كنت محظوظًا باللعب إلى جانب قادة أقوياء في يوفنتوس وفي المنتخب الأمريكي، وهم لاعبون وضعوا معايير من خلال معدل أدائهم وتواصلهم وطريقة تصرفهم داخل الملعب وخارجه".
تولى ماكيني دور القائد بنفسه، حيث تولى هذا الدور لأول مرة مع يوفنتوس في يناير 2025. ثم تولى قيادة البيانكونيري ضد العين والويداد في كأس العالم للأندية FIFA - وهو حدث أقيم أيضًا في الولايات المتحدة.
وقد واجه تحديًا في النمو لتولي هذه المسؤولية، حيث قال نجم المنتخب الأمريكي السابق ستيوارت هولدن في بودكاست State of the Union: "عندما تحدث أمور على أرض الملعب، وخاصة مع المكسيك، وتصبح الأمور صعبة، فهو أول من يريد القتال. وأنا أحب ذلك. أحب تلك العزيمة التي يتمتع بها.
أعتقد أنه منافس قوي للغاية. أعتقد أنه بمجرد بدء المباراة، يكون حاضراً. لكنه شخص أحياناً أنظر إليه وأريد منه المزيد - المزيد من القيادة، والمزيد من الثبات، والمزيد من الهدوء أحياناً في اللحظات الحاسمة، ليُظهر للآخرين من حوله أنني معهم".
لاعبون سعداء: منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم مليء بالشخصيات البارزة
يعد ماكيني أحد أبرز الشخصيات في منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، داخل الملعب وخارجه، حيث ينقل حماسه الشديد وشغفه بالحياة إلى من حوله. وتحدث إلى GOAL عن زملائه الذين يحب أن يشاركهم في المعسكرات الدولية قائلاً: "يوجد العديد من الشخصيات القوية في المجموعة، مما يجعل المعسكر تنافسيًا وممتعًا في الوقت نفسه. من الرائع دائمًا أن تكون محاطًا بأشخاص يجلبون الطاقة كل يوم، ويبقون الأجواء مريحة خارج الملعب، ثم يتحولون إلى الجدية عندما يحين وقت العمل".
كيف يستعد ماكيني لخوض غمار كأس العالم 2026
يستطيع ماكيني تشغيل هذا المفتاح وإيقافه بمساعدة Vita Coco، بعد أن أصبح سفيرًاعالميًا لعلامة مياه جوز الهند الرائدة في أمريكا التي توفر مكونات بسيطة وإلكتروليتات طبيعية للرياضيين النخبة ومحبي الرياضة اليومية.
عند سؤاله عن الفوائد التي تجلبها هذه الشراكة إلى لعبته وأسلوب حياته، أضاف اللاعب الكاريزمي البالغ من العمر 27 عامًا: "تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع مرحلتي المهنية الحالية، حيث أركز على الاستمرارية والاتساق والعناية بجسدي حتى أتمكن من الاستمرار في الأداء على مستوى عالٍ. كانت Vita Coco بالفعل جزءًا من روتيني اليومي، لذا كان التعاون معهم أمرًا طبيعيًا للغاية. أشربه طوال اليوم للحفاظ على ترطيب جسمي، وهو يدعم طريقة تدريبي واستعادة لياقتي والحفاظ على توازني. يساعدني الحفاظ على الثبات في تلبية المتطلبات البدنية للرياضة، و Vita Coco هو خيار سهل يتناسب تمامًا مع هذا الإيقاع اليومي".
هذا الجدول الزمني على وشك أن يصبح أكثر كثافة. يواصل يوفنتوس سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2026-27 من خلال مبارياته في الدوري الإيطالي، بينما أمام المنتخب الأمريكي أربع مباريات ودية - بما في ذلك مباراة ضد البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو - قبل أن يبدأ مشواره في كأس العالم بمباراة ضد باراغواي في 13 يونيو.
