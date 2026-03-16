خاض ميلنر 656 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توقعات بمزيد من المباريات في المستقبل، حيث لا يبدو عليه أي علامات على التباطؤ مع فريق «السيغولز». وقد فاز باللقب ثلاث مرات خلال فترات لعبه في ملعب «إتيهاد» و«أنفيلد»، كما تحتل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مكانة بارزة في سيرته الذاتية المتميزة.

لم يكن النجاح محض صدفة، فقد كرس ميلنر نفسه بالكامل لتعظيم إمكاناته منذ انطلاقته في صفوف الكبار وهو في سن السادسة عشرة مع فريق ليدز. وهو ينقل بعضاً من تلك الحكمة كجزء من حملة "أفضل فريق سيئ"التيأطلقتها شركة "سبيكسيفرز"، والتي شهدت تعاونه مع نادي وارلي - وهو فريق لم يحقق سوى فوز واحد وتكبد 18 هزيمة في الموسم الماضي، بينما استقبل 81 هدفاً.

ميلنر هو مثال حي على ما يمكن تحقيقه من خلال المزيج الصحيح من الموقف والتطبيق. ويتوقع أن يسير عدد متزايد من اللاعبين على الدرب الذي سار عليه، حيث لم تعد المسيرات التي تمتد لأكثر من 40 عامًا حكراً على حراس المرمى المخضرمين.