حصريًا مع جيمس ميلنر: نجم ليفربول السابق يكشف عن النصيحة «المهمة» التي قدمها له يورغن كلوب بشأن بدء مسيرته التدريبية
كيف حذا ميلنر حذو نجوم من أمثال رونالدو وإبراهيموفيتش
امتدت مسيرة ميلنر التاريخية لما يقرب من ربع قرن، بعد أن خاض أول مباراة له مع فريق ليدز الأول في عام 2002 وهو في سن السادسة عشرة. وواصل مسيرته مع أندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول - حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات - بينما خاض 61 مباراة دولية مع منتخب «الأسود الثلاثة».
لقد تم محاكاة إنجازات كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش ولوكا مودريتش عند اللعب بعد سن الأربعين - على أعلى المستويات - ولكن سيأتي يوم يتعين فيه تعليق الحذاء للمرة الأخيرة.
هل ينوي ميلنر، صاحب الأرقام القياسية، أن يصبح مدربًا؟
مع تراكم خبرة واسعة، فإن الانتقال من الملعب إلى خط التماس سيكون خيارًا منطقيًا للغاية بالنسبة لميلنر. وقد بدأ يفكر في السير في هذا الاتجاه، حيث قال لموقع GOAL - خلال حديثه في إطار مشروع "أفضل فريق وأسوأ فريق" الذي أطلقته شركة Specsavers - عندما سُئل عما إذا كان ينوي نقل خبرته إلى الفريق الأول أو على مستوى الأكاديمية: "إنه سؤال صعب. لقد حصلت على رخصتي B و A، ورخصتي UEFA B و A. أنا أستمتع بهذا الأمر، ومساعدة اللاعبين الصغار في الملعب.
"لقد أشركني المدير الفني [مدرب برايتون فابيان هورزيلر] كثيرًا في الجانب التدريبي العام الماضي عندما كنت مصابًا، وأشركني في اجتماعاتهم وما إلى ذلك، وهناك الكثير مما أستمتع به في ذلك. إنها أيضًا وظيفة صعبة للغاية، وترى مدى الجهد الذي يبذلونه، وترى المدربين يحلقون في السماء ويحصلون على لقب مدرب الشهر وعقد جديد، ثم يتم طردهم بعد سبع مباريات! لذا فهي وظيفة صعبة للغاية، وأحيانًا أعتقد أنني أود تجربتها، خاصةً لأنها صعبة. لديّ تلك العقلية التي تجعلك ترغب في الذهاب وإثبات أنك قادر على القيام بها. لكن من يدري؟
"أخبرني يورغن أنه عندما تنتهي، فإن أول شيء عليك فعله هو أخذ قسط من الراحة. أعتقد أنه عندما تكون قد عشت في نفس المستوى من الشدة الذي عشته أنا لسنوات عديدة، أعتقد أن ذلك مهم، أن تقيّم الوضع وتأخذ قسطًا من الراحة وتحدد ما هي الخطوة التالية وترى إلى أين نذهب من هناك. لكن هناك بالتأكيد جوانب في الجانب التدريبي أحبها. التواجد على أرض الملعب ومساعدة اللاعبين، وأجد أنه من السهل جدًا ملاحظة الأمور في الحصة التدريبية، وما هو غير صحيح تمامًا. لكن من الواضح أنك تحتاج إلى تعلم مهاراتك في الجانب الآخر، وهو تخطيط الحصص التدريبية.
"أشعر أنني محظوظ لأنني كنت لاعباً محترفاً لفترة طويلة، حيث بدأت في سن مبكرة. لذلك عندما تصبح لاعباً محترفاً، تبدأ في التفكير في الفريق بدلاً من التفكير في نفسك. كيف يؤثر ذلك على الفريق؟ ما الذي يحتاجه هذا اللاعب؟ كيف تختلف عقليته عن هذا اللاعب؟ لذلك أشعر بذلك، وبوجودي مع يورغن والمدير الفني الآن من حيث إشراكه لي، أشعر أن فهمي كان جيدًا جدًا، وقد حصلت على تدريب جيد جدًا حول التفكير في الفريق والمزيد حول ذلك بين الجانب اللاعب والجانب المدرب منذ بضع سنوات حتى الآن.
"لذا أعتقد أن هذا شيء يمثل ميزة لي إذا قررت الدخول في هذا المجال. وقد كنت محظوظًا جدًا بالأشخاص الذين عملت معهم واللاعبين والمدربين. لذا سيكون من المؤسف ألا أنقل هذه الخبرة إلى الجيل القادم، على ما أعتقد."
المكاسب الطفيفة تُحدث فرقاً في أي مستوى من مستويات كرة القدم
وبعد أن خاض ميلنر تجربة تدريبية قصيرة مع فريق برايتون، قام أيضًا باختبار مهاراته في مبادرة "أفضل فريق سيئ" التي أطلقتها شركة "سبيكسيفرز"، حيث يحاول تغيير مسار حظوظ فريق وارلي - وهو فريق لم يحقق سوى فوز واحد في الموسم الماضي، بينما تعرض لـ 18 هزيمة واستقبل 81 هدفًا.
وعندما سُئل عما إذا كانت تلك المغامرة تثبت أن المكاسب الهامشية تحدث فرقاً في أي مستوى من مستويات هرم كرة القدم، قال ميلنر: "بنسبة 100%. أعتقد أنه في ذلك المستوى، ربما يكون الأمر أكبر مما هو عليه في المستوى الأعلى. أشعر أنه عندما تصل إلى القمة، فإن الـ 1% الصغيرة تمثل فارقاً دقيقاً للغاية بين الفوز والخسارة، وهو فارق ضئيل للغاية. لكنني أعتقد أنه كلما نزلت إلى المستويات الأدنى، إذا كنت تعمل على لياقتك البدنية أو لم تتناول الكباب في الساعة الرابعة صباحاً قبل مباراة الساعة الثامنة وأشياء من هذا القبيل، أعتقد أن ذلك سيساعدك بشكل واضح.
"لكن كان من الرائع الذهاب إلى هناك ورؤية الرفاق، فقد كانوا مجموعة رائعة وقضينا وقتاً ممتعاً. ونعم، أعتقد أن هذا يوضح مدى التغييرات التي يمكنك إحداثها من خلال بعض الأمور، خاصة في ذلك المستوى."
لقد أتاح استمرار ميلنر في اللعب إعادة كتابة كتب التاريخ
ميلنر ليس مستعدًا بعد لتبديل واقيات الساق وسترات GPS بصافرة ولوحة التكتيكات، لكن من الجيد أن تكون لديه خيارات، وقد استحق الحق في تحديد ما سيحدث بعد ذلك بعد أن تمتع بمسيرة طويلة لا يقدر الكثيرون إلا أن يحلموا بها.
تقوم شركة Specsavers بتوثيق التحول الذي يمر به نادي وارلي في سلسلتها على يوتيوب "Best Worst Team". شاهد جيمس ميلنر في الحلقة السادسة واشترك في قناة Specsavers’ Best Worst Team على يوتيوب لمتابعة رحلة الفريق.
