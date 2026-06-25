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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL
Stephen Darwin و محمد سعيد

خاص | "اللاعبون الكبار يبقون كذلك دائمًا" .. جوزيه مورينيو يرد على شائعات تخطيطه لمذبحة نجوم ريال مدريد!

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
حصريًا
الدوري الإسباني

مدرب ريال مدريد يحدد صفات اللاعبين "الأساسية" في فريقه الجديد

وضع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، الأمور في نصابها بشأن الشائعات التي تفيد بأنه يستعد لعملية بيع كبرى في ريال مدريد ستشهد رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين عن البرنابيو في نافذة الصيف.

وفي حديث حصري على بودكاست Beast Mode On، رأى مورينيو أنه بحاجة إلى تناول تقارير صحفية أشارت إلى أن أسماء بارزة سيتم الاستغناء عنها بعد مزاعم بوجود مشكلات بينهما في عهود سابقة.

  • مورينيو يعود إلى البرنابيو

    يبدأ مورينيو العمل رسميًا في ريال مدريد، بعد أيام قليلة وتحديدًا مطلع يوليو المقبل، وذلك بعد أن وقّع عقدًا لمدة ثلاث سنوات لإكمال عودة لافتة إلى سانتياجو برنابيو، حيث شغل سابقًا منصب المدير الفني بين 2010 و2013، محققًا ثلاثة ألقاب، بما في ذلك لقب دوري قياسي.

    ومع ذلك، فإن المدرب السابق لتشيلسي لديه مهمة صعبة، إذ شهد مدريد موسم 2025-26 دون المستوى أدى إلى إقالة تشابي ألونسو قبل أن يتولى ألفارو أربيلوا المسؤولية.

    ووسط تقارير متكررة عن اضطرابات داخل المعسكر، لم يتمكن النادي الملكي من تحقيق سوى المركز الثاني في الدوري، بخلاف خروج مُحرج من كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي - ومع الخروج أيضًا من دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي - جعل التغيير أمرًا لا مفر منه.

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    رد حاسم على الشائعات

    عقب تأكيد تعيين مورينيو في ريال مدريد، انتشرت الشائعات في الصحافة الإسبانية حول الرجل البالغ من العمر 63 عامًا ورغبته في إجراء تغييرات شاملة، بما في ذلك بيع ما يصل إلى 6 لاعبين من الأسماء الكبيرة.

    وفي حديثه إلى أديبايو أكينفينوا على بودكاست Beast Mode On، اغتنم مورينيو الفرصة للرد على تلك التكهنات، قائلاً: "لا ينبغي أن نتحدث عن ريال مدريد لكن يمكنني أن أتطرق إلى نقطة صغيرة .. قرأت بعض الأشياء حيث كان الناس يقولون: 'جوزيه مورينيو قادم إلى هنا وهو سيستبعد بعض أفضل اللاعبين الذين يُفترض أنهم كانت لديهم بعض المشاكل خلال الموسم'. لا".

    وأضاف: "أريد هؤلاء اللاعبين! أريد أفضل اللاعبين. الآن عليّ أن أجد طريقة لامتلاك فريق وألا تكون لدي مشاكل مثل التي كانت لديهم في المواسم السابقة، في النهاية لا أعرف، أنا فقط أقرأ".

    وتابع مورينيو: "إذا كانت لديك مشاكل مع لاعبين ليسوا جيدين جدًا، فهذه مشكلة كبيرة. اللاعبون الكبار هم اللاعبون الكبار".

  • صفات يبحث عنها مورينيو في لاعبيه

    الواقع يقول أن مورينيو يتولى قيادة تشكيلة مرصعة بالنجوم ومليئة بالمواهب في مدريد، إذ أن البرتغالي كان قد أضاف بالفعل إلى صفوفه بتعاقدات من أمثال مارك كوكوريلا، برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي.

    وعندما سُئل عما يبحث عنه تحديدًا في اللاعب، مع احتمال أن تكون هناك المزيد من التعاقدات في البرنابيو خلال الشهرين المقبلين، أضاف مورينيو: "الصفات. أحيانًا يقول الناس: 'هذا اللاعب لديه جودة مذهلة، لكن بدنيًا ليس جيدًا جدًا'. [إذًا هذا يعني] أنه ليس جيدًا. 'هذا اللاعب، صفاته مذهلة لكن مستواه ليس ثابتًا، لديه صعود وهبوط'. إذًا فهو ليس لاعبًا كبيرًا".

    وأوضح: "اللاعب الكبير هو الحزمة المتكاملة. يجب أن يكون جيدًا تقنيًا، يجب أن يكون جيدًا بدنيًا، يجب أن يكون جيدًا ذهنيًا. يجب أن يكون لاعبًا جماعيًا. هذا ما أبحث عنه".

    وأرد مورينيو: "أحيانًا يكون لديك الكثير منهم في فريقك، وهذه هي الجنة، وأحيانًا يكون لديك أقل ويكون العمل أصعب قليلًا. أنا أؤمن دائمًا أن إحدى صفات المدرب هي أيضًا أن يجلب اللاعبين المميزين إلى فريقه".

  • شاهد الحلقة الكاملة من بودكاست Beast Mode On مع مورينيو


    اطّلع على كل حلقة من بودكاست Beast Mode On عبر قناة YouTube الرسمية.

    يمكنك أيضًا الاستماع إلى الحلقات الكاملة عبر Spotify.

    تحدث خوسيه مورينيو إلى بودكاست Beast Mode On كجزء من شراكته مع Coca-Cola، الذي مشروع Jose vs Mourinho يشهد نسختين بالذكاء الاصطناعي من المدرب الأيقوني تتواجهان وجهًا لوجه لمناقشة مواضيع كأس العالم يوميًا طوال النهائيات.