خاص | "اللاعبون الكبار يبقون كذلك دائمًا" .. جوزيه مورينيو يرد على شائعات تخطيطه لمذبحة نجوم ريال مدريد!

الواقع يقول أن مورينيو يتولى قيادة تشكيلة مرصعة بالنجوم ومليئة بالمواهب في مدريد، إذ أن البرتغالي كان قد أضاف بالفعل إلى صفوفه بتعاقدات من أمثال مارك كوكوريلا، برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي.

وعندما سُئل عما يبحث عنه تحديدًا في اللاعب، مع احتمال أن تكون هناك المزيد من التعاقدات في البرنابيو خلال الشهرين المقبلين، أضاف مورينيو: "الصفات. أحيانًا يقول الناس: 'هذا اللاعب لديه جودة مذهلة، لكن بدنيًا ليس جيدًا جدًا'. [إذًا هذا يعني] أنه ليس جيدًا. 'هذا اللاعب، صفاته مذهلة لكن مستواه ليس ثابتًا، لديه صعود وهبوط'. إذًا فهو ليس لاعبًا كبيرًا".

وأوضح: "اللاعب الكبير هو الحزمة المتكاملة. يجب أن يكون جيدًا تقنيًا، يجب أن يكون جيدًا بدنيًا، يجب أن يكون جيدًا ذهنيًا. يجب أن يكون لاعبًا جماعيًا. هذا ما أبحث عنه".

وأرد مورينيو: "أحيانًا يكون لديك الكثير منهم في فريقك، وهذه هي الجنة، وأحيانًا يكون لديك أقل ويكون العمل أصعب قليلًا. أنا أؤمن دائمًا أن إحدى صفات المدرب هي أيضًا أن يجلب اللاعبين المميزين إلى فريقه".