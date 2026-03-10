حصاد رفاهيات ريال مدريد يبدأ.. ميندي يعود في الوقت القاتل لأربيلوا!

شهدت المواجهة الأخيرة أمام سيلتا فيجو تحولًا جذريًّا في مسار الجبهة اليسرى للميرينجي حيث سجل ميندي ظهوره الأول بصفة أساسية بعد مرور 27 جولة كاملة من منافسات الدوري الإسباني.

ولم تكن المفاجأة في مجرد المشاركة بل في قدرة اللاعب على الصمود البدني طوال دقائق اللقاء دون التعرض لأي وعكة صحية أو آلام عضلية معتادة.

وقد اعتبر أربيلوا أن إنهاء ميندي للمباراة بهذا الشكل يمثل انتصارًا معنويًّا كبيرًا للمجموعة خاصة وأن الفريق عانى كثيرًا حتى الدقيقة 95 ليحقق الفوز في ذلك اللقاء الصعب.إ

هذه العودة لا تمثل مجرد إضافة فنية بل هي طوق نجاة لمدرب يبحث عن الاستقرار في أصعب فترات الموسم.