حصاد رفاهيات ريال مدريد يبدأ.. ميندي يعود في الوقت القاتل لأربيلوا!

استقرت البوصلة الفنية في نادي ريال مدريد الإسباني على قرار حاسم يقضي بالاعتماد الكلي على الفرنسي فيرلاند ميندي كركيزة أساسية في تشكيل المدرب ألفارو أربيلوا خلال المباريات المصيرية القادمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهر اللاعب جاهزية بدنية مفاجئة في مشاركته الأخيرة مما منح الجهاز الفني فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وسط دوامة الإصابات التي تلاحق الخطوط الخلفية للفريق الملكي.
ويعكس هذا التوجه رغبة أربيلوا في استغلال الخبرة الدفاعية الكبيرة لميندي لاسيما في ظل غياب البدائل التي تحظى بنفس القدر من الثقة الفنية لديه.