أحمد فرهود

حصاد دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال والنصر بين الأفضل رغم خيبة "الصدارة".. ونجم التعاون يغرد منفردًا

الهلال تحت 21
النصر تحت 21
باسم العريني
مسابقة حديثة خطفت الأنظار..

أُسدِل الستار في اليومين الماضيين، على المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2025-2026؛ والتي تنقل منافستها مجانًا عبر منصة "stv tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

النسخة الأولى من هذه المسابقة الحديثة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي أساسًا؛ حيث شهدت منافسة شرسة للغاية على مدار 20 جولة كاملة، من مرحلة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المسابقة أو "الإقصائيات"، مساء يوم الأحد القادم؛ وذلك بمباريات "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي، للمنافسة على اللقب الغالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حصاد المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • أرقام مهمة من المرحلة الأولى لدوري جوّي

    شهدت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، غزارة تهديفية كبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة كاملة، من عمر المرحلة الأولى.

    وخلال الـ20 جولة.. لُعِبت 240 مباراة في دوري جوّي للنخبة؛ أسفرت عن 192 حالة فوز، مقابل 48 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ240 مباراة في مرحلة الدوري، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 711 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - حتى الآن -؛ بواقع 2.96 هدف في المباراة الواحدة.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 240.

    - فوز: 192.

    - تعادل: 48.

    - أهداف: 711.

  • إحصائيات الأفضل.. الهلال والنصر في الصورة

    على جانب آخر.. ظهر عملاقا الرياض الهلال والنصر، ضمن "الأفضل" في المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك رغم أنهما فرطا في "اللقب الشرفي"، أي المركز الأول.

    الهلال أنهى مرحلة الدوري لهذه المسابقة الحديثة، في "الوصافة" بشكلٍ رسمي؛ برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، وبفارق نقطتين عن النصر "الثالث".

    ويُعتبر الزعيم الهلالي، هو الفريق الأقوى هجومًا في دوري جوّي للنخبة؛ بينما النصر الأفضل دفاعًا، خلال المرحلة الأولى من عمر المسابقة.

    وسجل الهلال 46 هدفًا، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة؛ في الوقت الذي اهتزت فيه شباك النصر 19 مرة، خلال المرحلة الأولى.

    * أرقام الهلال في مرحلة الدوري:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 11.

    - تعادل: 7.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 46.

    - أهداف مستقبلة: 24.

    * أرقام النصر في مرحلة الدوري:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 11.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 4.

    - أهداف مسجلة: 42.

    - أهداف مستقبلة: 19.

  • الاتفاق.. البطل الشرفي والفريق الأكثر فوزًا

    بعيدًا عن عملاقا الرياض الهلال والنصر؛ برز نادي الاتفاق في المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتفاق هو صاحب "اللقب الشرفي"؛ وذلك بعد أن أنهى المرحلة الأولى من هذه المسابقة الحديثة، في المركز الأول رسميًا.

    وحقق الاتفاق 41 نقطة في دوري جوّي للنخبة؛ حيث خطف "الصدارة" من الهلال، في الجولة الأخيرة.

    ويُعتبر فارس الدهناء هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث خرج بالعلامة الكاملة في 13 مباراة، من أصل 20 جولة.

    * أرقام الاتفاق في دوري جوّي 2025-2026:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 5.

    - أهداف مسجلة: 40.

    - أهداف مستقبلة: 24.

  • باسم العريني.. هداف دوري جوّي للنخبة

    أخيرًا.. يجب التركيز على أحد أبرز نجوم المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو باسم العريني، مهاجم نادي التعاون.

    العريني البالغ من العمر 22 سنة؛ هو أحد أبناء التعاون، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية.

    وتوّج هذا اللاعب "هدافًا"، في جميع المراحل السنية للمسابقات المحلية بالمملكة العربية السعودية؛ وصولًا إلى دوري جوّي للنخبة، الذي اِنطلق الموسم الحالي.

    وسجل العريني 18 هدفًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ لينهي المرحلة الأولى في "صدارة" قائمة الهدافين، في انتظار أن يواصل تألُقه بالأدوار الإقصائية.

    * قائمة هدافي مرحلة الدوري:

    - 1/ باسم العريني "التعاون": 18 هدفًا.

    - 2/ جلال السالم "الاتفاق": 15 هدفًا.

    - 3/ عمار الغامدي "الاتحاد": 12 هدفًا.

    - 4/ عبدالله آل عجيان "الخلود": 11 هدفًا.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.