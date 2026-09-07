حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإسباني: فريقا مدريد هما الخاسران الأكبران

تلقى أتلتي خسارة قاسية بنتيجة 3-0 أمام أتلتيك بيلباو في عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت الأهداف عبر نيكو ويليامز وروبرت نافارو وأويهان سانسيت. ولا تزال مشاكل مدريد الهجومية مستمرة. فالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يريد الرحيل عن النادي بعد أن لم تتحقق رغبته في الانتقال إلى برشلونة، بينما يغيب ألكسندر سورلوث بسبب الإصابة. ومر المدرب دييجو سيميوني بسلسلة متذبذبة من النتائج، إذ جاءت الهزيمة أمام بيلباو بعد الفوز 3-1 على إشبيلية والتعادل 2-2 مع فياريال. وشارك ألفاريز بديلاً أمام بيلباو، وكذلك مواطنه والصفقة الصيفية كريستيان روميرو.