شهدت الجولة الخامسة من موسم 2026/27 في الدوري الفرنسي أحداثًا مثيرة، كان أبرزها فوز باريس سان جيرمان الحاسم خارج أرضه في الديربي على أولمبيك مارسيليا في ملعب فيلودروم. وفي مواجهات أخرى، قدّم أولمبيك ليون عرضًا هجوميًا مميزًا أمام رين، فيما حصد موناكو ثلاث نقاط بشق الأنفس على أرضه أمام لانس.
حصاد الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا في الكلاسيكو الفرنسي، وليون يكتسح رين وموناكو يتجاوز لانس بصعوبة
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أولمبيك مارسيليا 1–2 باريس سان جيرمان
حسم باريس سان جيرمان قمة لو كلاسيك لصالحه بفوزه 2-1 على غريمه أولمبيك مارسيليا على ملعب فيلودروم. وافتتح فيران توريس التسجيل للضيوف في الدقيقة 66، قبل أن يدرك أنخيل جوميز التعادل لمارسيليا في الدقيقة 72. وسرعان ما أعاد ماركينيوس التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 74. واضطر مارسيليا إلى خوض الربع ساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد حصول تيموثي وياه على البطاقة الصفراء الثانية.
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موناكو 2-1 لانس
حقق موناكو فوزًا ضيقًا بنتيجة 2–1 على آر سي لانس في ملعب لويس الثاني، ليحافظ على موقعه بالقرب من صدارة جدول الدوري. وصنع موناكو عدة فرص في التحولات الهجومية ليتقدم في النتيجة، ثم صمد أمام رد قوي من لانس في الشوط الثاني ليحصد النقاط الثلاث كاملة.
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أولمبيك ليون 4–0 ستاد رينnais FC
قدّم أولمبيك ليون أداءً مهيمنًا على أرضه في بارك أولمبيك ليون، ساحقًا ستاد رين 4-0. وفرض ليون إيقاعه طوال المباراة، ونجح في اختراق دفاع رين أربع مرات ليحقق واحدًا من أكبر انتصارات عطلة نهاية الأسبوع.
- AFP
باريس إف سي 2–1 آر سي ستراسبورغ ألزاس
واصل باريس إف سي، الصاعد حديثًا، سلسلة نتائجه المميزة بفوز على أرضه بنتيجة 2–1 على آر سي ستراسبورغ الألزاس في ملعب ستاد جان بوان. واستغل باريس إف سي الفرص الحاسمة في الشوطين قبل أن يصمد أمام ضغط ستراسبورغ المتأخر ليحسم انتصارًا جديدًا.
- AFP
نيس 2-1 ليل
حقق نيس فوزًا بنتيجة 2–1 على ليل في ملعب أليانز ريفييرا. واستفاد نيس من فعاليته في الثلث الهجومي الأخير ليتفوق على ليل في مواجهة شديدة التقارب.
- AFP
تولوز 3-2 لو هافر AC
خرج تولوز منتصرًا في مواجهة مثيرة شهدت خمسة أهداف على ملعب ستاديوم دي تولوز، بعدما هزم لوهافر 3-2. وتبادل الفريقان فترات السيطرة الهجومية، لكن تولوز وجد الهدف الحاسم المتأخر ليحصد النقاط الثلاث كاملة.
- AFP
أنجيه 2-0 إي إس تروا AC
قدم أنجيه SCO أداءً منظماً على أرضه في ملعب ريموند كوبا، وفاز على إي إس تروا AC بنتيجة 2-0. وسيطر أنجيه على الاستحواذ وحافظ على نظافة شباكه أمام تروا.
- AFP
أوكسير 2-1 ستاد بريستوا 29
فاز أوكسير على ستاد بريستوا 29 بنتيجة 2-1 على ملعب لابي ديشامب. وصنع أوكسير فرصًا مهمة من الكرات الثابتة ليتقدم في النتيجة، ثم صمد دفاعيًا حتى الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
- AFP
لو مان إف سي 2-1 إف سي لوريان
حقق لو مان إف سي فوزًا قويًا على أرضه بنتيجة 2–1 على إف سي لوريان في ملعب ماري-مارفانغت. واستغل الفريق الصاعد الهجمات المرتدة ليتقدم في النتيجة، ثم صمد أمام لوريان ليحصد النقاط كاملة.
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