حسموا أمر ميسي بشكل رسمي.. الأرجنتين تُعلن قائمتها الأولية لكأس العالم واستبعاد صادم لنجم الدوري الإيطالي!

أصبح ميسي جاهزًا رسميًا للمشاركة في ما يُتوقع أن يكون آخر ظهور له على الساحة العالمية، بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة المؤقتة للمنتخب الأرجنتيني المكونة من 55 لاعبًا استعدادًا لكأس العالم 2026.

يقود نجم إنتر ميامي مجموعة تجمع بين نواة الفريق الفائز بكأس العالم 2022 في قطر والعديد من الوجوه الجديدة.

ومع ذلك، فإن الأخبار الأكثر إثارة للصدمة تأتي في شكل اللاعبين الذين تم استبعادهم. باولو ديبالا لاعب روما، الذي خاض 40 مباراة دولية مع منتخب بلاده، هو أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة سكالوني، إلى جانب المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد أنخيل كوريا، الذي يلعب حالياً مع أونال في المكسيك، وفالنتين كاستيانوس لاعب وست هام.