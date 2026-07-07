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أحمد فرهود

رغم ضعف الجودة الفنية: حسام حسن الرجل الذي صنع شخصية الفراعنة.. وكما قال محمد أبو تريكة "خسرنا ولم ننهزم"!

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مصر
حسام حسن
الأرجنتين
الأهلي
الزمالك
كأس العالم

منتخب مصر خرج بـ"رأس مرفوع" من كأس العالم 2026..

بعيدًا عن النتيجة النهائية للمباريات، سواء كانت فوزًا أو خسارة؛ فقد أظهرت لنا بطولة كأس العالم 2026 "شخصية جديدة" للمنتخب المصري، تحت القيادة الفنية للأسطورة حسام حسن.

حسام.. ذلك الرجل الذي كان يقف على خط التماس، في مباريات كأس العالم؛ أخذ يوجه ويصرخ ويبث روحًا حماسية في نفوس نجوم المنتخب المصري، قللت الفوارق الفنية مع كثير من المنافسين.

نعم.. هذا ما شاهده العالم أجمع؛ وذلك في المباراة التي خسرها المنتخب المصري (2-3) ضد الأرجنتين تحديدًا، ضمن منافسات ثمن النهائي.

المنتخب المصري ودع مونديال القارة الأمريكية رسميًا؛ ولكنه اكتسب احترام العالم بعد أن أحرج رفقاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على مدار 90 دقيقة كاملة.

هذا الاحترام تحصل عليه الفراعنة، بسبب الشخصية والروح الحماسية؛ اللذين يقف وراءهما حسام وتوأمه إبراهيم حسن، كما ذكرنا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من الحقائق المهمة عن "شخصية" منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع حسام حسن..

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حسام حسن.. تعويض الجودة الفنية بـ"أمور أخرى"!

    لا يختلف اثنان على أن الكرة المصرية تراجعت كثيرًا، خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك من حيث "الجودة الفنية"، خاصة للاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية.

    وبما أن قوام منتخب مصر الأول لكرة القدم "الأساسي"، من اللاعبين المحليين؛ فكان لزامًا تعويض قلة "الجودة الفنية"، ببعض الأمور الأخرى.

    هذه الأمور وفرها المدير الفني حسام حسن؛ وذلك بعد توليه مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول، حيث قام بالآتي:

    * أولًا: إضافة "الشخصية" للمنتخب المصري.

    * ثانيًا: إضافة "الروح الحماسية" للمنتخب المصري.

    * ثالثًا: إيصال "نبض الشارع المصري" إلى نجوم المنتخب.

    بمعنى.. المنتخب المصري مع حسام، لم يبهر فنيًا؛ ولكنه كان يُقاتل بحماس ويلعب بشخصية كبيرة، وهو ما ظهر جليًا في بطولة كأس العالم 2026.

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    قوة شخصية حسام حسن في مواجهة الانتقادات والاتهامات

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الإشارة إلى بعض "الدلائل" التي تؤكد الشخصية الكبيرة للمدير الفني حسام حسن مع المنتخب المصري، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مركز محمد صلاح الجديد.

    * ثانيًا: الاعتماد على نجوم الأهلي القاهري.

    نعم.. صلاح لعب في عمق الملعب أكثر من الجناح الأيمن؛ حيث رأى حسن أن نجم ليفربول الإنجليزي السابق لم يعد قادرًا على بذل نفس الجهد على الخط، بحكم السن وتراجع المستوى.

    لذا.. أراد المدير الفني للفراعنة أن يستفيد من صلاح، في صناعة اللعب لزملائه؛ مع منحه بعض المهام الدفاعية، في عمليات الضغط.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فقد واجه حسن انتقادات واتهامات عنيفة للغاية بـ"المجاملة"، وذلك بسبب ضمه العديد من نجوم الأهلي رغم موسمهم السيئ.

    الأهلي فشل في تحقيق أي بطولة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بل أنه اكتفى بتحقيق "المركز الثالث"، في جدول ترتيب الدوري المحلي.

    إلا أن حسن رأى أن هؤلاء النجوم، يتمتعون بشخصية البطولات الكبيرة، عكس بعض لاعبي الأندية الأخرى؛ بالإضافة إلى إمكانية تطبيقهم أسلوبه، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وأثبت حسن صحة قراراته في النهاية، وذلك بالأداء البطولي الذي قدّمه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث نجح في نقل شخصيته القوية في مواجهة الانتقادات والاتهامات، إلى لاعبيه.

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    يجب البناء على إيجابيات حسام حسن مع معالجة هذه الأخطاء!

    حديثنا سالف الذكر، لا يعني أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لم يرتكب الأخطاء؛ سواء في اختياراته الفنية أو إدارته للمباريات، خلال بطولة كأس العالم 2026.

    لكننا نتحدث هُنا عن مقارنة "الجودة الفنية" للاعبي مصر الحاليين، بالمستوى العظيم الذي تم تقديمه في بطولة عالمية مثل المونديال.

    بمعنى.. لم يكن أحد يتخيل أن يصل الفراعنة إلى هذه المرحلة، من بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك في واحدة من أضعف فترات الكرة المصرية، من حيث "الجودة الفنية".

    لكن كما ذكرنا؛ تم تعويض ذلك بـ"الحماس" الذي بثه المدير الفني حسام حسن في اللاعبين، والذي جعل للمنتخب المصري شخصية بارزة.

    وبالتالي.. يجب البناء على هذه الشخصية، التي ظهرت في المونديال، مع معالجة بعض الأخطاء التكتيكية وأمور أخرى؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الاهتمام بقاعدة الناشئين بشكلٍ أكبر.

    * ثانيًا: زيادة عدد المحترفين المصريين في أوروبا.

    * ثالثًا: تحسين الجانب البدني؛ حيث ينهار اللاعبون في نهاية المباريات.

    نعم.. في مباريات كأس العالم 2026، وخاصة ضد الأرجنتين بدور ثمن النهائي؛ ظهرت معاناة نجوم المنتخب المصري "بدنيًا"، في الدقائق الأخيرة.

    وإذا تم تحسين الجودة الفنية للناشئين، مع رفع المعدلات البدنية، وإضافتها إلى الشخصية التي ظهر بها المنتخب المصري في النسخة المونديالية الحالية؛ فإننا سنكون أمام مستقبل، أفضل بكثير.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كما قال محمد أبو تريكة.. "خسرنا ولم ننهزم مع حسام حسن"

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أنه كما قال الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، هُناك فرق بين "الخسارة والهزيمة".

    الخسارة هي أن الفريق يقدّم كل شيء في المباراة، مع بذل اللاعبين الجهد والعرق فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ ثم لا يوفق في الحصول على النتيجة التي يُريدها، في النهاية.

    أما الهزيمة تكون في الذهنية السيئة والرأس المُنحنية؛ وذلك بخوض المباريات مع شعور بالانهزامية، قبل إطلاق صافرة النهاية.

    وبالفعل.. المدير الفني حسام حسن لم يشعرنا يومًا، أن منتخب مصر يخوض أي مباراة وهو منهزم، حتى ولو خسر في المباراة بالنهاية.

    والحقيقة أن حسن له أخطاء تكتيكية وفنية، وربما المنتخب المصري لم يمتع معه بشكلٍ كبير؛ لكنه بث روح حماسية وصنع شخصية، تجعل أبناء الفراعنة يستطيعون مقارعة أي فريق.

    ونفس الأمر ينطبق على توأم حسام، وهو مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن؛ والذي صرح قبل مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026، قائلًا: "نحن لا نرى ليونيل ميسي".

    البعض قد يسخر من إبراهيم، خاصة بعد أن ساهم ميسي في قلب تأخُر الأرجنتين (0-2)، إلى الفوز بثلاثية ضد مصر؛ ولكن كلماته لها مغزى مختلف تمامًا، وهي عدم انحناء أبناء الفراعنة أمام أي اسم مهما كان.

    أي أن كلمات إبراهيم حسن، أكبر دليل على الشخصية التي قام "التوأم" بإضافتها للمنتخب المصري؛ خاصة في بطولة عالمية كبيرة، مثل المونديال.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية هل سيتواصل مشروع حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر، أم يتوقف عند هذا الحد.