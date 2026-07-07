رغم ضعف الجودة الفنية: حسام حسن الرجل الذي صنع شخصية الفراعنة.. وكما قال محمد أبو تريكة "خسرنا ولم ننهزم"!

بعيدًا عن النتيجة النهائية للمباريات، سواء كانت فوزًا أو خسارة؛ فقد أظهرت لنا بطولة كأس العالم 2026 "شخصية جديدة" للمنتخب المصري، تحت القيادة الفنية للأسطورة حسام حسن.

حسام.. ذلك الرجل الذي كان يقف على خط التماس، في مباريات كأس العالم؛ أخذ يوجه ويصرخ ويبث روحًا حماسية في نفوس نجوم المنتخب المصري، قللت الفوارق الفنية مع كثير من المنافسين.

نعم.. هذا ما شاهده العالم أجمع؛ وذلك في المباراة التي خسرها المنتخب المصري (2-3) ضد الأرجنتين تحديدًا، ضمن منافسات ثمن النهائي.

المنتخب المصري ودع مونديال القارة الأمريكية رسميًا؛ ولكنه اكتسب احترام العالم بعد أن أحرج رفقاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على مدار 90 دقيقة كاملة.

هذا الاحترام تحصل عليه الفراعنة، بسبب الشخصية والروح الحماسية؛ اللذين يقف وراءهما حسام وتوأمه إبراهيم حسن، كما ذكرنا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من الحقائق المهمة عن "شخصية" منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع حسام حسن..