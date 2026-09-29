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علي سمير

عندما قرر حسام حسن أن يصبح "عاديًا" ضد جنوب السودان .. قهر الضغوط وانفجر مرموش وربح الرهان أمام جميع "الأعداء"

فقرات ومقالات
مصر
حسام حسن
جنوب السودان ضد مصر
جنوب السودان
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
محمد صلاح
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
حمزة عبد الكريم
عمر مرموش

العميد يعود للانتصار بعدما قرر احترام تاريخ صلاح والشناوي

حسام حسن شخصية شغوفة ويتمتع بعقلية لا تقبل الخسارة، ويحاول بصفة مستمرة أن يكون متميزًا عن الجميع، مما يدفعه نحو التفكير أكثر من اللازم حتى لا يُصبح "عاديًا" وبمكانة لا تتناسب مع قيمته.

النسخة التي تفكر كثيرًا، عادة ما نراها عندما يدخل العميد في تلك الحالة التي لا يشعر فيها بالكثير من الضغوط، ويظن أنه حقق الكثير سواء كلاعب أو مدرب ولا توجد لديه أي حاجة لإثبات نفسه لأحد.

هذا الأمر حدث أمام أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 0/0، ويتعرض لهجوم عنيف بمختلف وسائل الإعلام والجماهير، بل تحول من بطل قاد مصر إلى إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، لمدرب بلا أفكار يتعامل بعجرفة مع الجميع.

وعندما تعرض حسام للضغط والهجوم، قرر إخراج شخصية "المدرب العادي" الذي يعود إلى البديهيات لضمان الفوز، وبالفعل كانت النتيجة الفوز الساحق على جنوب السودان 5/0، مع سيطرة كاسحة على كل شيء.

الأهداف جاءت عن طريق مصطفى زيكو وإبراهيم عادل وعمر مرموش "هدفين" وحمزة عبد الكريم، في مباراة بها العديد من المكاسب للفراعنة ومدربهم وبعض اللاعبين.

  • Cairo-CAF-Qualifiers-Egypt-VS-AngolaAFP

    النسخة الأسوأ من العميد

    بعد العودة من كأس العالم، يبدو أن حسام حسن شعر أنه حقق أكثر من المطلوب، لذلك لا توجد مشكلة في التعامل بطريقة حادة وعدوانية مع الجميع، حتى ينتقم من المشككين في قدراته، وكل من هاجموه قبل الذهاب إلى أمريكا الشمالية لخوض المونديال.

    لذلك لم تكن هناك أي مشكلة في مهاجمة محمد الشناوي، رغم القيمة الهائلة التي يتمتع بها نجم الأهلي داخل ناديه وعمومًا في المنتخب المصري، مما فتح باب الحديث عن "انتهاء صلاحية" اللاعب بطريقة مهينة لتاريخه.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حسام قرر إخراج محمد صلاح أمام أنجولا في الدقيقة 60، رغم أن النتيجة كانت سلبية بلا أهداف، بل خرج من أجل استعراض عضلاته أمام الجميع للتأكيد على أن القرار كان فنيًا بحتًا، ليغادر بعدها اللاعب معسكر مصر بحجة إراحته أمام جنوب السودان بسبب طبيعة العشب في ملعب اللقاء.

    وصاحب ذلك مشكلة أخرى مع إمام عاشور في التدريبات، رغم أن لاعب الأهلي كان أحد أهم نجوم مصر في المونديال، والسلاح الأهم لدى العميد في معارك خط الوسط، وكان له دورًا هجوميًا مميزًا في أكثر من مناسبة.

    السؤال الذي دار في الأذهان وقتها : لماذا كل ذلك؟ لماذا لم تترك الأمور تسير على طبيعتها؟ من حقك استبعاد واستدعاء أي لاعب، ولكن لا توجد أي ضرورة في التقليل من أحد؟، لماذا لا تعود إلى الوضع الطبيعي؟


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الضغط الذي يُعيده إلى صوابه

    هل تتذكرون أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب؟ قبل انطلاقها تعرض العميد لحملة عنيفة بسبب المستوى المتواضع، ودخل المسابقة تحت ضغوط هائلة من أجل إثبات نفسه، رغم النتائج الإيجابية في المباريات الرسمية التي خاضها في التصفيات الإفريقية للبطولة ذاتها أو كأس العالم.

    نجم الأهلي والزمالك السابق، الذي لطالما تحدث أنه يستحق تدريب منتخب مصر بغض النظر عن أي شيء، عرف وقتها أن تاريخه لا يكفي، وعليه العمل لاكتساب ثقة الجماهير والمتابعين والنقاد، وبالفعل ظهر الفراعنة بصورة مميزة وخسروا بصعوبة من السنغال في الدور نصف النهائي، وهي مرحلة لم يتوقعها أحد.

    الضغط عاد من جديد قبل المونديال، وكانت الرسالة : لو خرجت مصر من الدور الأول، فيجب إقالة حسام حسن، والغريب أن العميد الذي كان يتحدث بعنف وحدة في المؤثمرات الصحفية، تطور كثيرًا ولم يعد يتحدث بعجرفة واستحقاقية، والنتيجة كانت مبهرة، ومرة أخرى "أفضل مما توقع الجميع".

    بفضل "العودة إلى البديهيات" والتركيز على ما يحدث في الملعب فقط، نجحت مصر في الوصول إلى دور الـ16 من المونديال، بل كانت على وشك التأهل إلى دور الثمانية، قبل أن تقلب الأرجنتين الطاولة لصالحها لتفوز 3/2 بعدما كانت متأخرة بهدفين نظيفين في آخر ربع ساعة.

    وفي الحقيقة، لو لم يفكر حسام أكثر من اللازم في هذه المباراة، وقرر الدفاع عن النتيجة بدلًا من مواصلة التقدم ومهاجمة الأرجنتين "وهذا غير عادي ولم يكن ضروريًا"، لصعدت مصر إلى ربع النهائي، ولكن لا بأس ما تحقق كان كافيًا.

    وبعد العودة من المونديال كان الاختبار الأصعب له، لأنه بعد انخفاض حالة النشوة الأسطورية التي عاشتها الجماهير المصرية، ذهب المشككين للقول بإن ما حدث كان مجرد طفرة وصدفة، وأن البطولة بها 48 منتخبًا والوصول لدور الـ16 ليس إنجازًا، بل نتيجة عابرة بلا أساس قوي أو مشروع واضح المعالم.

    وهذه الفكرة تأكدت عند هؤلاء بعد التعادل مع أنجولا والتصريحات الغريبة التي خرج بها وتسببت في غضب محمد الشناوي وخروج النادي الأهلي للدفاع عنه، وكذلك عودة التوتر بينه وصلاح، ليقرر معالجة الأمر قبل لقاء جنوب السودان، لأنه يعرف جيدًا أن الضغط هذه المرة قد يهدد منصبه.

    العميد قرر تصليح الأمور فورًا، وقال للصحفيين قبل مواجهة جنوب السودان:"تصريحاتي ضد الشناوي فُهمت بشكل خاطئ، أنا أحترم الجميع وقلت إنه كان يعاني من إصابة، لم أقصد التقليل من أحد".

    وأضاف:"كل اللاعبين هم إخوتي وأبنائي، الشناوي من اللاعبين المخلصين في تاريخ المنتخب، ونثق فيه كثيرًا مثل باقي الحراس".

    وأما عن صلاح:"يعتبر من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب، وأحد أهم اللاعبين في العالم بشكل عام، تحدثت معه عن قرار إراحته بسبب العشب الصناعي في جنوب السودان، نحن بحاجة إليه في المرحلة القادمة".

  • Cairo-CAF-Qualifiers-Egypt-VS-AngolaAFP

    النبرة تغيرت .. وكذلك النتيجة

    قل ما شئت عن منتخب جنوب السودان ومدى قوته، ولكن "الضغوط" أعادت حسام حسن إلى الصورة "العادية" أو الطبيعية، التي لم يكن بحاجة فيها إلى الكثير من التفكير والخروج عن المألوف.

    نحن هنا لا نقول إن التفكير النمطي العادي هو الحل، هناك العديد من اللحظات التي تحتاج فيها إلى أفكار خارج الصندوق داخل الملعب مثل ما حدث في الشوط الثاني أمام نيوزلندا في المونديال وغيرها من لحظات.

    ولكن أحيانًا أنت تحتاج لدخول المباريات بطريقة طبيعية جدًا، بلا الكثير من المفاجأت سواء في التشكيل أو أدوار اللاعبين، وهذا بالفعل ما حدث اليوم، ليتعرض حسام حسن للإنصاف من جديد.

    مصطفى زيكو الذي كان سلاحًا في يد مشككيه، نجح في التسجيل بطريقة رائعة، وعمر مرموش عاد أخيرًا للتسجيل على العميد بل أحرز ثنائية بعد غياب طويل عن رؤية الشباك في ظل المرحلة الحرجة التي يعيشها مع توتنهام هذا الموسم.

    هذا الهدف لمرموش يعتبر هو الأول منذ 13 مايو 2026 عندما سجل مع مانشستر سيتي بشباك كريستال بالاس، والأول أيضًا مع مصر منذ تسجيله أمام السعودية في 27 مارس من هذا العام.

    حمزة عبد الكريم أيضًا، اللاعب الذي راهن عليه حسام حسن وتعرض للهجوم بسببه، نجح أخيرًا في التسجيل بمباراة رسمية، ليخرج العميد من هذه المباراة بدرس مستفاد وهو "كن عاديًا وطبيعيًا عندما تحتاج لذلك، ولا تخرج عن النص سوى عند اللزوم .. وافعل ذلك داخل الملعب فقط دون التركيز على معارك جانبية مع أعدائك الخارجيين لأن النتائج وحدها هي القادرة على إسكاتهم".


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