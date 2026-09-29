عندما قرر حسام حسن أن يصبح "عاديًا" ضد جنوب السودان .. قهر الضغوط وانفجر مرموش وربح الرهان أمام جميع "الأعداء"

هل تتذكرون أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب؟ قبل انطلاقها تعرض العميد لحملة عنيفة بسبب المستوى المتواضع، ودخل المسابقة تحت ضغوط هائلة من أجل إثبات نفسه، رغم النتائج الإيجابية في المباريات الرسمية التي خاضها في التصفيات الإفريقية للبطولة ذاتها أو كأس العالم.

نجم الأهلي والزمالك السابق، الذي لطالما تحدث أنه يستحق تدريب منتخب مصر بغض النظر عن أي شيء، عرف وقتها أن تاريخه لا يكفي، وعليه العمل لاكتساب ثقة الجماهير والمتابعين والنقاد، وبالفعل ظهر الفراعنة بصورة مميزة وخسروا بصعوبة من السنغال في الدور نصف النهائي، وهي مرحلة لم يتوقعها أحد.

الضغط عاد من جديد قبل المونديال، وكانت الرسالة : لو خرجت مصر من الدور الأول، فيجب إقالة حسام حسن، والغريب أن العميد الذي كان يتحدث بعنف وحدة في المؤثمرات الصحفية، تطور كثيرًا ولم يعد يتحدث بعجرفة واستحقاقية، والنتيجة كانت مبهرة، ومرة أخرى "أفضل مما توقع الجميع".

بفضل "العودة إلى البديهيات" والتركيز على ما يحدث في الملعب فقط، نجحت مصر في الوصول إلى دور الـ16 من المونديال، بل كانت على وشك التأهل إلى دور الثمانية، قبل أن تقلب الأرجنتين الطاولة لصالحها لتفوز 3/2 بعدما كانت متأخرة بهدفين نظيفين في آخر ربع ساعة.

وفي الحقيقة، لو لم يفكر حسام أكثر من اللازم في هذه المباراة، وقرر الدفاع عن النتيجة بدلًا من مواصلة التقدم ومهاجمة الأرجنتين "وهذا غير عادي ولم يكن ضروريًا"، لصعدت مصر إلى ربع النهائي، ولكن لا بأس ما تحقق كان كافيًا.

وبعد العودة من المونديال كان الاختبار الأصعب له، لأنه بعد انخفاض حالة النشوة الأسطورية التي عاشتها الجماهير المصرية، ذهب المشككين للقول بإن ما حدث كان مجرد طفرة وصدفة، وأن البطولة بها 48 منتخبًا والوصول لدور الـ16 ليس إنجازًا، بل نتيجة عابرة بلا أساس قوي أو مشروع واضح المعالم.

وهذه الفكرة تأكدت عند هؤلاء بعد التعادل مع أنجولا والتصريحات الغريبة التي خرج بها وتسببت في غضب محمد الشناوي وخروج النادي الأهلي للدفاع عنه، وكذلك عودة التوتر بينه وصلاح، ليقرر معالجة الأمر قبل لقاء جنوب السودان، لأنه يعرف جيدًا أن الضغط هذه المرة قد يهدد منصبه.

العميد قرر تصليح الأمور فورًا، وقال للصحفيين قبل مواجهة جنوب السودان:"تصريحاتي ضد الشناوي فُهمت بشكل خاطئ، أنا أحترم الجميع وقلت إنه كان يعاني من إصابة، لم أقصد التقليل من أحد".

وأضاف:"كل اللاعبين هم إخوتي وأبنائي، الشناوي من اللاعبين المخلصين في تاريخ المنتخب، ونثق فيه كثيرًا مثل باقي الحراس".

وأما عن صلاح:"يعتبر من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب، وأحد أهم اللاعبين في العالم بشكل عام، تحدثت معه عن قرار إراحته بسبب العشب الصناعي في جنوب السودان، نحن بحاجة إليه في المرحلة القادمة".