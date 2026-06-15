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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
أحمد فرهود

لعبة جودو أخرجته عن السيطرة.. حسام حسن ينجو بعد "احتضان" حكم مواجهة مصر وبلجيكا بشكلٍ مفاجئ!

كأس العالم
مصر
حسام حسن
أحمد سيد زيزو
ماكسيم دي كويبر
بلجيكا ضد مصر
بلجيكا

ماذا حدث في القمة المونديالية؟!..

شهدت مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ أعقبها تصرف مفاجئ من الأسطورة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

مصر تعادلت (1-1) مع بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مطالبات مصرية بالحصول على "ركلة جزاء" ضد بلجيكا

    وفي هذا السياق.. طالب منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، بالحصول على "ركلة جزاء"؛ وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضد بلجيكا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    مطالبات المنتخب المصري؛ جاءت بعد سقوط اللاعب أحمد سيد زيزو داخل منطقة الـ18، في لعبة مشتركة مع الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قرار حكم مباراة مصر وبلجيكا في لعبة أحمد سيد زيزو

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أظهرت الإعادات وجود "مسك" بالفعل، من الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر للاعب المصري أحمد سيد زيزو؛ وذلك خلال مواجهة المنتخبين، في بطولة كأس العالم 2026.

    إلا أنه يبدو أن هذا "المسك"، الذي جاء على طريقة لعبة "الجودو"؛ بدأ خارج منطقة الـ18 البلجيكية، حتى سقط زيزو داخلها.

    المهم.. الحكم البرازيلي رامون أباتي، الذي أدار مباراة مصر وبلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ رفض احتساب أي خطأ في هذه اللعبة، سواء داخل أو خارج منطقة الـ18.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تصرف مفاجئ من حسام حسن مع حكم مباراة مصر وبلجيكا

    ومن ناحيته.. أعرب الأسطورة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن غضبه الشديد؛ لعدم احتساب خطأ للفراعنة ضد بلجيكا، في لعبة أحمد سيد زيزو.

    ووسط غضبه.. حاول حسن أن يشرح اللعبة للحكم، حيث "احتضنه" في محاكاة لما فعله الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر ضد زيزو؛ ليقوم قائد الفراعنة محمد صلاح من جانبه، بمحاولة تهدئته وسحبه للخلف.

    ومن حُسن حظ مدرب منتخب مصر؛ أنه لم يتحصل على أي عقوبة إدارية، بسبب تصرفه المفاجئ مع الحكم.

    ولم يكتفِ حسن بذلك؛ حيث ذهب إلى المدير الفني للمنتخب البلجيكي رودي جارسيا - بعد نهاية المباراة -، ليستفسر منه عن اللعبة.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

    منتخب مصر الأول لكرة القدم، يتواجد في "المجموعة السابعة" ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

    وبدأ المنتخب المصري مبارياته، بالتعادل الإيجابي (1-1) مع بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ حيث من المقرر أن يلتقي مع نيوزيلندا في الأسبوع الثاني، يوم 22 يونيو الجاري.

    أما آخر مباريات مصر، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ ستكون ضد منتخب إيران الأول لكرة القدم، يوم 27 يونيو.

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