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محمود خالد

بين خطأ كوبر و"أنا" حسام حسن .. من المسؤول عن ضياع حلم المصريين الجميل بعد كأس العالم؟

فقرات ومقالات
حسام حسن
مصر
محمد صلاح
كأس العالم

من تجديد عقده إلى "مؤشرات" الإقالة .. كيف انهارت أسهم العميد؟

لا يختلف اثنان على المؤشر التصاعدي الذي ظهر عليه أداء منتخب مصر، منذ تولي حسام حسن، مهام الإدارة الفنية للفراعنة، بدءًا من رحلته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ووصوله إلى المركز الرابع بـ"كان"، ثم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكتابة التاريخ في المونديال، بالتأهل إلى ثمن النهائي "لأول مرة".

حسام حسن كان يتلقى انتقادات أيضًا في تلك المرحلة، إلا أن ما صنعه المنتخب المصري في كأس العالم، أسكت الأفواه، وتحوّلت رسائل القلق إلى فخر وطمأنينة، وبات الحديث حول كيف ندعم مشروع "العميد"، في المرحلة المُقبلة، كي نحقق إنجازًا أعظم للفراعنة، والذي يطمح لاستعاده مجده الغائب في كأس أمم إفريقيا، منذ عام 2010، كما بلغت نبرة التفاؤل حد الحديث عن التأهل إلى أدوار أكبر في مونديال 2030، خاصة وأن الفراعنة كانوا قريبين للغاية من ربع النهائي، قبل أن يغادروا بـ"ريمونتادا" شابها الكثير من الجدل، من قِبل الأرجنتين، التي بلغت المباراة النهائية.

ولكن، ما يمكن قوله إن حسام حسن، أسكت الأفواه داخل الملعب، ثم عاد ليفتح الأبواق على وسعها ضده، بتصرفاته داخل وخارج الملعب، وبدا وكأنه "يهد المعبد" الذي بناه للفراعنة، حيث تحوّل بين عشية وضحاها، إلى مصدر هجوم كبير، لتعود رسائل القلق مجددًا إلى السطح، ولم يعد السؤال "هل سيحقق الفراعنة إنجازًا مرتقبًا مع العميد؟"، إلى "هل سيبقى العميد من الأساس؟".

ومع وجود مؤشرات جديدة تشير إلى إمكانية عدم استمرار حسام حسن، كما تحدث الإعلامي إبراهيم فايق بعبارة "فركش"، التي تشير إلى الانتهاء، فالسؤال أيضًا هو: "من تسبب في تدمير حلم المصريين في مشروع طويل الأمد، الذي برز بقوة في كأس العالم، وكان حجر الأساس نحو استمراره موضوع في نماذج شابّة مثل موهبة برشلونة، حمزة عبد الكريم؟".

  • خطأ كوبر يعود إلى السطح

    ولعلّ من أبرز المآخذ التي كانت تؤخذ على المدير الفني الأسبق هيكتور كوبر، الذي أعاد مصر إلى كأس العالم في 2018، أنه كان يصرّ على أسماء بعينها، أيًّا كانت المنافسة في الدوري المصري.

    العلّة وقتها كانت أن كوبر يختار اللاعبين الذين يخدمون اسلوبه، إلا أن ملف الإصرار على أسماء بعينها دون أخرى، فتحت باب الانتقادات اللاذعة تجاه كوبر وقتها، وقد تؤثر على المنافسة بين اللاعبين في الدوري، من أجل حجز مكان في كأس العالم.

    واليوم، مع حسام حسن، عادت نبرة الانتقادات في ذلك السياق، العميد منذ أن بدأ الموسم الحالي في الدوري المصري، وهو لا يتابع مبارياته، وكأنه استقر على أسماء معينة، قد تؤثر بدورها على حدّة المنافسة بين اللاعبين الذين يطمحون لمكان في المنتخب.

    الحديث هنا ليس عن مسيرة العميد مع المنتخب بشكل عام، فإنه يُحسب له أيضًا أن استقطب أسماء جديدة، راهن عليها وأثبتت جدارتها مع الفراعنة، مثل مصطفى زيكو، نجم بيراميدز، الذي فاجأ الجميع، بهز شباك البرازيل وديًا، ومن ثمّ هز شياك نيوزيلندا والأرجنتين في المونديال، ولكنّي أقصد هنا، حسام حسن في مرحلة ما بعد البطولة العالمية، حيث أن ارتكانه إلى خطأ كوبر الشهير، من شأنه أن يهوى بالمنتخب، خاصة وأن كوبر وإن قاد المصريين إلى نهائي كان 2017، إلا أنه أيضًا غادر مونديال روسيا، بـ"صفر" نقاط.

    هذا مثال طرحه نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمود شيكابالا، حينما قال إن حسام حسن اعتمد على محترفين فقط في تشكيل الفراعنة الأساسي بكأس العالم، وهما محمد صلاح وعمر مرموش، مع دخول حمزة عبد الكريم ثم هيثم حسن في الأدوار الإقصائية، أي أن قوام المنتخب من لاعبي الدوري المصري الذي يجب على مدرب المنتخب الاعتماد عليه، دون الارتكاز إلى الاستقرار على أسماء بعينها.

    اليوم، الجماهير تتحدث عن عودة حسام عبد المجيد كـ"أساسي" مع المنتخب، فقط بعد اتخاذ خطوة الاحتراف، وتجاهل أسماء على غرار محمود الونش ومحمد إسماعيل، ومحمد مخلوف، وعمر جابر، وهذا في جانب الدفاع فقط.

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  • خسارة الأساطير وهدم غرفة الملابس

    من أبرز النقاط التي كانت تُحسب لصالح حسام حسن في السابق، هو خروجه فورًا للرد على أي مزاعم حول خلافات بينه وبين محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم طرابزون سبور الحالي، حيث كان يشيد به باستمرار، ويؤكد أن العلاقة بينه وبين صلاح تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة.

    وعكس صلاح الأجواء داخل غرفة ملابس منتخب مصر مع حسام حسن، بعد مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث وصفها بأنه أفضل معسكر عاشه في حياته، والجميع كانوا قريبين من بعضهم البعض، والأجواء الطريفة تسود المكان.

    وبلغة الكرة، فأنت كمدرب تملك الحق، في استبدال لاعب، إن كنت ترغب في تجديد دماء الفريق (كما ذكر عند تغيير صلاح في الدقيقة 75 من مباراة بلجيكا في كأس العالم)، أو الدفع بحلول تكتيكية بديلة، إلا أن خروج صلاح وسط فقدان المنتخب المصري لحلول هجومية أمام أنجولا، وتعبيرات وجه نجم ليفربول التاريخي التي تنمّ عن الاستياء، تؤكد أن الأجواء لم تعد أفضل مما كان.

    النقطة الثانية، تكمن في خسارة غرفة الملابس، فبخلاف وصفه للحارس محمد الشناوي، بـ"المنتهي" الذي فجر ضده غضبًا كبيرًا، واستلزم ردًا من الأهلي، وجلسة مرتقبة مع اتحاد الكرة، وقبلها وصفه لمصطفى محمد، بأن المنتخب يملك "2 محترفين وربع"، تؤكد أن حسام حسن، يريد أن يحكم سيطرته على غرفة الملابس بأسوأ الطرق الممكنة، بالتحوّل من فكرة القتال من أجله، إلى التوتر والانقلاب عليه.

    وبينما كان يُشار إلى حسام حسن بأنه ينفجر غضبًا ضد اللاعبين في غرفة الملابس، كان "العميد"، يخرج ويؤكد أن ما تردد حول استخدام العنف المفرط غير صحيح، ولكن الواقع قد يذهب لما هو أسوأ من مجرد الانفعال بسبب مباراة.

  • كلمة أخيرة..

    وبالتزامن مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجديد عقد حسام حسن رسميًا حتى عام 2030، مطلع سبتمبر الجاري، انحدر مؤشر الفراعنة.

    الأزمة هنا ليست مجرد تعادل في مباراة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وأن الأمر سيتغير بنسبة 180 درجة، إذا ما حقق المنتخب انتصارات عريضة، بل إن مطالبات العميد المستمرة بالاعتذار، في ظل "هدمه للنجوم"، يؤكد أننا أمام مؤشر خطير، فبينما كان العميد يثبت قيمة المدرب المحلي، بقيادة مصر لأفضل إنجاز في كأس العالم، بدأت حالة من الترقب حاليًا، فهل يكمل العميد حتى كأس أمم إفريقيا المُقبلة، قبل أن نتحدث عن تتويج أو غيره، أو السير في إطار مشروع حتى مونديال 2030؟

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