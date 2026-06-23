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علي رفعت

التوأم حسن: مصير مشترك كتب تاريخ مصر في كأس العالم دون عقود.. قصة الثنائي الذي وقف أمام الجميع من أجل الولاء للأخوة!

فقرات ومقالات
مصر
حسام حسن
كأس العالم
بلجيكا
نيوزيلندا

عندما يحكم الولاء المطلق في عالم كرة القدم حيث تباع الولاءات وتشترى بالمال والمناصب!

تقف ظاهرة التوأم حسام وإبراهيم حسن كحالة سيكولوجية فريدة تستدعي التأمل العميق، لم تقتصر مسيرة هذا الثنائي على تحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات بل امتدت لتشكل نموذجًا استثنائيًا لمتلازمة الولاء المطلق حيث تحول الارتباط البيولوجي والعاطفي إلى عقيدة مهنية صارمة غير قابلة للتفاوض أو التجزئة. 

هذا الإخلاص وضعهما في مسارات تصادمية حتمية مع أكبر المؤسسات الرياضية، لكن المفارقة الأكثر دراماتيكية في هذه الملحمة الوطنية هي ما كشفه حسام حسن نفسه مؤخرًا بتأكيده أنهما يعملان حاليًا مع المنتخب الوطني منذ شهر فبراير دون عقد رسمي.


  • حسام حسنحسام حسن

    الفصل الأول: زلزال الجزيرة وصرخة التمرد 

    بدأت فصول الدراما الحقيقية في صيف عام 2000 داخل أروقة النادي الأهلي بعد مسيرة أسطورية امتدت لـ 22 عامًا سطر خلالها التوأم تاريخًا ذهبيًا. 

    فقد شارك حسام في أكثر من 300 مباراة مسجلًا 142 هدفًا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة الحمراء بينما خاض إبراهيم 292 مباراة. 

    ورغم هذه الأرقام التي جعلتهما أيقونات لا تمس أشعل المدرب الألماني راينر تسوبيل الشرارة الأولى للصدام حين صرح برؤيته الفنية مؤكدًا أن حسام حسن هو أفضل مهاجم في مصر وأفريقيا خلال الخمسين عامًا الأخيرة بينما قلل من شأن إبراهيم واصفًا إياه باللاعب العادي.

    لم يمر هذا التقييم مرور الكرام فعندما قرر المدرب في إحدى مباريات القمة الدفع باللاعب مشير حنفي في مركز الظهير الأيمن لرقابة نجم الزمالك وقتها خالد الغندور وإبقاء إبراهيم على دكة البدلاء انفجر الموقف.

    وقع الخلاف بين المدرب وإبراهيم حسن بشكل علني وكاد الأمر يتطور لاشتباك بالأيدي لولا التدخل الحازم من مدير الكرة الراحل ثابت البطل لاحتواء الأزمة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

    وحين قررت الإدارة بقيادة صالح سليم التجديد لحسام وحده لمدة موسم واحد نظرًا لتقدمه في العمر وطلبت من إبراهيم البحث عن عرض احترافي آخر أو إعلان الاعتزال رفض حسام بشدة التخلي عن توأمه. 

    وكشف حسام لاحقًا مع أحمد شوبير تفاصيل مؤلمة موضحًا أنهما كانا يتقاضيان مبالغ تقارب خمسة وثلاثين إلى أربعين ألف جنيه وكانا مستعدين للتوقيع على بياض بشرط واحد غير قابل للتفاوض وهو التجديد لهما معًا كتقدير معنوي لتاريخهما.

    لكن رد الإدارة القاطع بمطالبتهما بالبحث عن مصلحتهما كتب نهاية مأساوية لحقبة التوأم بالقميص الأحمر.


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  • حسام حسن نيو شاتل

    الفصل الثاني: الانتقال للغريم وكبرياء لا ينحني 

    في جنح الظلام هندس كمال درويش رئيس نادي الزمالك ما عرف بصفقة القرن بعد مكالمة هاتفية لصالح سليم ليوقع التوأم في منتصف الليل بمنزل درويش في حضور أعضاء المجلس ياسر إدريس وهاني زادة هربًا من عدسات الصحافة وثورة الجماهير.

    واشترطا الثنائي وقتها التعامل المباشر مع رئيس النادي شخصيًا لضمان الاستقرار، وكانت الصفقة بمثابة زلزال نفسي وجماهيري غير خريطة المنافسة ونقل عقلية الانتصار إلى ميت عقبة التي كانت تبحث عن قائد ميداني يمتلك شخصية لا تقبل الخسارة.

    وبنفس الروح القتالية قاد التوأم نادي الزمالك لنهضة تاريخية محققين عشر بطولات في أربع سنوات فقط وسجل حسام خلالها 54 هدفًا متوجًا بلقب عميد لاعبي العالم وهو يرتدي القميص الأبيض.

    ولكن كأن التاريخ يأبى إلا أن يعيد نفسه في حبكة درامية مكررة حيث اصطدم التوأم بالمدرب البرتغالي نيلو فينجادا الذي اعتمد على الصرامة البدنية ورأى أن حسام البالغ من العمر 37 عامًا لا يمكنه إكمال تسعين دقيقة. 

    وتجسد الصدام في مباراة السوبر المصري السعودي عام 2003 أمام الاتحاد السعودي، حين غضب حسام لاستبداله قبل النهاية بـ15 دقيقة ورفض استلام الميدالية لتزلزل جماهير الزمالك المدرجات بهتافها الشهير: "حسام يلعب.. فينجادا يروّح".

    وحين حل موعد التجديد وعرض الزمالك التجديد لحسام لموسم إضافي وقرروا الاستغناء عن إبراهيم كلاعب، ومنحوه خيار الانضمام للجهاز الإداري رفض حسام مجددًا أي مساومة ليرحلا معًا إلى النادي المصري إعلاء لمبدأ عدم الانفصال.


  • حسام حسنحسام حسن

    الفصل الثالث: مقاعد البدلاء ومواجهة الخوف 

    في عالم التدريب واصل الثنائي مسيرتهما بإحصائيات مبهرة محققين 176 انتصارًا في أكثر من 400 مباراة مع أندية مختلفة ومنتخب الأردن.

    حسام مديرًا فنيًا وإبراهيم مدير للكرة وحلال للمشاكل وهمزة وصل بين اللاعبين والمدرب، بحزم وصرامة والتزام يخضع له أكبر النجوم في أي مكان يعملان فيه.

    ورغم قدرتهما الفائقة على انتشال الفرق من الأزمات واجهوا رفضًا مؤسسيًا من كبرى الأندية واتحاد الكرة خوفًا من انفعالاتهما الحادة التي تسببت في أزمات سابقة مثل واقعة التعدي على مصور صحفي ومشادات دوري أبطال العرب في لبنان والاشتباك مع رئيس النادي المصري.

    كما كان الشرط الإداري الصارم يمثل عقبة دائمة حيث صرح حسام علانية بأنه لا يمكن أن يعمل دون إبراهيم وأنهما كيان واحد مما أدى لإجهاض مفاوضات مع أندية كبرى مثل المريخ السوداني.

    ظل هذا الخوف وتفضيل الأجانب مثل كارلوس كيروش حاجزًا بينهما وبين قيادة المنتخب حتى جاء الإخفاق الأفريقي للمدرب روي فيتوريا بمغادرة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ 16 ليجبر اتحاد الكرة في السادس من فبراير عام 2024 على الرضوخ وتعيينهما لقيادة الفراعنة.


  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الفصل الرابع: تحديات الفراعنة والإعجاز المونديالي

    أولى العقبات وأكثرها حساسية كانت أزمة النجم العالمي محمد صلاح وتصريحات حسام السابقة التي انتقد فيها خروج اللاعب من معسكر كوت ديفوار لتلقي العلاج. 

    راهن الكثيرون على اشتعال صدام الأجيال بين الروح القتالية الكلاسيكية والاحترافية الممنهجة لكن حسام أدار الأزمة بمرونة وذكاء مؤكدًا مرارًا على أهمية صلاح ومكانته الأسطورية.

    وتجلت هذه الحنكة في كأس العالم 2026 عندما اتخذ حسام قرارًا تكتيكيًا جريئًا باستبدال صلاح في مدينة سياتل أمام منتخب بلجيكا في الدقيقة 76 والدفع باللاعب حمزة عبد الكريم في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد صمود دفاعي أسطوري. 

    وهو القرار الذي تقبله صلاح بصدر رحب ليثبت التوأم سيطرتهما التامة والهادئة على غرفة الملابس.

    كما قاما بضخ دماء جديدة للمنتخب مثل الحارس مصطفى شوبير وأحمد عيد وأسامة فيصل ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد ومصطفى زيكو ومحمود صابر لإنقاذ الفريق من شح المواهب بالدوري المحلي وتوسيع القاعدة التنافسية.


  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الفصل الخامس: المعارك التكتيكية والانتصار التاريخي

    بعد أداء تكتيكي رفيع تكلل بانتزاع الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب دخل المنتخب المصري اختبار المونديال في أمريكا وكندا والمكسيك. 

    لم تتوقف الشكوك في الثنائي، ما بين تشكيك في قوة مجموعة الصعود للمونديال أو لكأس الأمم، أو سهولة الخصوم في الكان، لكن كل هذا لم يهز حسام وإبراهيم.

    وفي الحادي والعشرين من يونيو سطر حسام حسن اسمه في سجلات الخلود كأول من يتأهل للمونديال لاعبًا ومدربًا والأهم بتحقيقه أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ بطولات كأس العالم.

    حدث ذلك بعد قلب الطاولة على منتخب نيوزيلندا في مدينة فانكوفر بانتصار تاريخي بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

    فرغم التأخر بهدف مبكر للمدافع النيوزيلندي فين سورمان أظهر حسام هدوءًا نادرًا وأجرى تعديلات حاسمة بدخول محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بديلين لإمام عاشور وعمر مرموش وأدرك زيكو التعادل ثم أضاف صلاح هدف التقدم الحاسم واختتم تريزيجيه الثلاثية. 

    حدث كل هذا الإعجاز واشتعلت احتفالات الجماهير الصاخبة في مناطق المشجعين بالعاصمة الإدارية الجديدة والعواصم العربية بقيادة ثنائي يعمل بوازع وطني وحب خالص دون عقد رسمي مقيد.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد: ولاء بلا عقود يصنع الخلود

    اليوم بينما يخطط اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ونائبه خالد الدرندلي لمكافأتهما بتمديد مشروعهما حتى عام 2030 براتب تاريخي لمدرب محلي يصل لمليوني جنيه شهريًا يخرج إبراهيم حسن بتصريح مهيب يلخص رحلة الكفاح الطويلة مؤكدًا أن "إرادة الله كانت دائمًا فوق كل الحاقدين والمشككين".

    لقد أثبت التوأم حسن أن الولاء المطلق الذي اعتبرته المؤسسات قديمًا عائقًا ومبررًا للتخلص منهما كان في الحقيقة أعظم سلاح تكتيكي وسيكولوجي قاد مصر لكتابة المجد المونديالي ليؤكدا للجميع أن الإخلاص لشريك الرحلة هو طريق الخلود الأبدي في تاريخ كرة القدم.