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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Getty
محمود خالد

اكتفى بتهنئة إسبانيا بكأس العالم .. انتقادات عنيفة تجبر حساب دوري روشن على حذف صورة رونالدو!

دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
كأس العالم
النصر
الأرجنتين
البرتغال
إسبانيا

تصرف مثير للجدل في ليلة احتفال الماتادور بالمونديال..

في خطوة اعتبرها البعض بمثابة "السقطة"، أثار الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، بسبب صورة نشرها بالتزامن مع احتفالات المنتخب الإسباني بتتويجه بطلًا لكأس العالم 2026.

وبعد نهائي، تفوق فيه الإسبان أداءً ونتيجة، خسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بسقوطه أمام كتيبة دي لافوينتي، بهدف نظيف، أحرزه فيران توريس، في الوقت الإضافي، ليضفي النجمة الثانية إلى قميص "لا روخا".

مباراة شهدت الكثير من الأحداث الدرامية، بين طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني في الدقيقة 90+3، وإصابة ليساندرو مارتينيز، واعتداء لياندرو باريديس، على لاعب إسبانيا، بابلو جافي، فضلًا عن مطالبة ليونيل ميسي بـ"طرد" مارك كوكوريلا بداعي تغطية فمه أثناء التحدث معه، وذلك مشهد بكاء ميسي في ليلة خسارة اللقب، ومعانقته من قِبل لامين يامال.

  • ماذا حدث؟

    وتصاعدت حدة الجدل، تجاه حساب دوري روشن، باللغة الإنجليزية، بعد نشره لصورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وهو يؤدي رقصة العرضة، مع وضع إشارة "الماعز"، التي ترمز لـ"الأفضل على مر العصور".

    الجدل تمثل في توقيت التغريدة، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات إسبانيا بكأس العالم، وخسارة الأرجنتيني ليونيل ميسي، للقب، ليتم توجيه أسهم الاتهامات إلى الحساب، بـ"المناكفة" والانحياز للقائد البرتغالي.

    ومع الجدل المتزايد بشأن صورة رونالدو، قرر حساب الدوري، حذف التغريدة، واستبدالها بتغريدة أخرى، برسالة - دون صورة - تقول "دوري روشن السعودي يود تهنئة إسبانيا على الفوز بكأس العالم 2026".


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  • "صورة نجم القادسية كانت ستصبح أفضل"

    وفي هذا السياق، علّق الناقد الرياضي محمد الشيخ، على هذا الأمر، بقوله "أتفهم لو أن حساب دوري روشن، نشر بعد فوز إسبانيا بالمونديال، منشورًا بصورة للاعب القادسية ناتشو، نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق وأحد نجوم دورينا، لكان الأمر رائعًا ومبررًا، ولكن أن تنشر صورة رونالدو الذي لا ناقة ولا جمل له في الأمر، فالموضوع ساذج ومحرج، وحسنًا فعل من أمر بحذفه".

    وقال الإعلامي تركي الغامدي، "كيف لحساب رسمي، مثل الحساب الرسمي لدورينا، والذي يمثل منظومة رياضية كاملة، أن يتبنى عقلية المشجع، والمناكفات حول ميسي وكريستيانو رونالدو؟

    هناك خيط رفيع جدًا بين الذكاء التسويقي وبين الهبوط لمستوى مناكفات جماهيرية لا تليق بحساب يمثل دوري كامل تصرف عليه المليارات!

    هذه التغريدة برأيي أنها "سقطة مهنية"، لأن الحساب الرسمي لدورينا ليس منصة للمهاترات الرياضية، كذلك هو ليس حساب مشجع للاعب أو نادٍ محدد".

    وبعد حذف الصورة، وجه الغامدي رسالة أخرى، بقوله "تراجع الحساب وحذف تغريدة كريستيانو رونالدو، يثبت أنها كانت سقطة واضحة، لكن الاكتفاء بالمسح دون محاسبة المسؤول عن إدارة المحتوى يعتبر معالجة ناقصة! لابد من تفعيل الرقابة لوضع حد للارتجالية في المنصات الرسمية، وذلك لحفظ مكانتها، والنأي بها عن المناكفات الجماهيرية.

  • اعتراض .. ولكن بسبب حذف الصورة!

    في المقابل، وجه الإعلامي متعب العواد، اعتراضًا على قيام الحساب بحذف التغريدة، والتي وصفها بأنها جلبت 8 ملايين مشاهدة خلال ساعة، مضيفًا أن حساب دوري روشن، تفوق على حساب كأس العالم، ونافس الليجا والبريمييرليج، ثم حذف صورة كريستيانو إرضاءً لمدرج غاضب.

    وتابع "يبدو أن جمهور البطاريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهم لديهم من العالم المتقدم. مشروع عالمي بعقلية انقطع عنها التيار".

    وعلّق الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، قائلًا "الهدف من حسابكم هو التسويق للدوري السعودي ورفع قيمته وتسليط الضوء على نجاحاته بوجود النجوم، وعلى رأسهم أفضل لاعب في العالم، كريستيانو رونالدو. إذا كانت تغريدة حققت انتشارًا وأرقامًا كبيرة في وقت وجيز، تعكس حجم الاهتمام بالدوري، فمن الطبيعي أن تؤدي دورها التسويقي، أما حذفها بعد موجة اعتراض من إعلام وجماهير الطرف الآخر، فهو ما يثير علامات الاستفهام، لأن الحساب الرسمي يفترض أن يدعم منتجه ويبرز إنجازاته، لا أن يتراجع أمام ردود الفعل الجماهيري والإعلامي! الأيادي المرتعشة لا يمكن لها أن تحقق نجاحًا".

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  • Messi-RonaldoGetty/GOAL

    ميسي ورونالدو في كأس العالم

    في الوقت الذي تشير فيه التوقعات، بأن نسخة 2026، ستشهد "الرقصة الأخيرة" لاثنين من أساطير كرة القدم، كان ليونيل ميسي قريبًا من معانقة التاريخ، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية، بتسجيله 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، إلا أنه قدم واحدة من أسوأ مستوياته أمام إسبانيا، ليحقق الفضية الثانية بعد 2014.

    في المقابل، لم يواصل كريستيانو رونالدو رحلته مع منتخب البرتغال، لأبعد من دور الـ16، بعدما خسر من إسبانيا، أيضًا، بهدف ميكيل ميرينو، فيما اكتفى "الدون" بإحراز ثلاثة أهداف في البطولة، بواقع هدفين ضد أوزبكستان، وآخر ضد كرواتيا.