طابعة مورينيو و"نابالم برشلونة" ومعجزة طبية.. أتلتيكو مدريد يُنصب نفسه "راعيًا للكوميديا" في الدوري الإسباني!

عندما يتعلق الأمر بهفوات المنافسين ريال مدريد وبرشلونة، فالصمت ليس خيارًا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وبالتحديد حسابات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

المناوشات بين ثلاثي الليجا ليست جديدة، منذ سنوات طويلة وهناك العديد من الخلافات التي تخص القرارات التحكيمية والنتائج وانتقالات اللاعبين، ولكن ما هو غير معتاد أن يخرج أحدهم بهذه الطريقة لمهاجمة خصميه.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة .. لو حاولت ضم أحد لاعبي أتلتيكو أو اعترضت على قرار تحكيمي أو تعرض لاعبك لإصابة أمام فريق المدرب دييجو سيميوني، كل ما عليك هو الذهاب للحساب الرسمي للنادي للتعرف على الطريقة التي تمت السخرية بها منك.

النادي المدريدي قرر السخرية من تعرض فيديريكو فالفيردي للإصابة في الديربي الأخير، وتعافيه السريع بعد التوقف الدولي، لتكون فرصة سانحة للتهكم على ريال مدريد واتهامه بتزييف الحقائق.

هل هذه الواقعة هي الأولى؟ بكل تأكيد لا .. هناك الكثير من الأمثلة في الماضي "القريب" وليس البعيد!