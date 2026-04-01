"حزن شديد" - جيانلويجي دوناروما يعترف بأنه انهار بالبكاء بعد فشل إيطاليا الأخير في التأهل لكأس العالم
حزن قائد الفريق بعد الخسارة بركلات الترجيح
كسر دوناروما صمته في أعقاب الإهانة الدولية الأخيرة التي تعرضت لها إيطاليا. تعرضت "الأزوري" لتعادل مدمر بنتيجة 1-1 تلاه خسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 أمام البوسنة والهرسك. لم يتمكن حارس مرمى باريس سان جيرمان من التحدث إلى وسائل الإعلام فور صافرة النهاية مساء الثلاثاء، حيث فرض الاتحاد الإيطالي حظراً إعلامياً صارماً على اللاعبين في المنطقة المختلطة وغرفة الصحافة. وفي اليوم التالي، عبر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاعره تجاه النتيجة المدمرة.
مشاركة ألم أمة في حداد
القائد، الذي لم يشارك حتى الآن في أي نسخة من بطولة كأس العالم، وهو أمر لافت للنظر، شارك رسالة شخصية للغاية مع متابعيه. وأقر بأن ألم خسارة فرصة المشاركة في بطولة كبرى أخرى هو عبء جماعي تشعر به الأمة بأسرها. وفي سياق توضيحي كامل لحالته العاطفية، قال دوناروما: "الليلة الماضية، بعد المباراة، بكيت. بكيت بسبب خيبة الأمل لعدم تمكني من الوصول بإيطاليا إلى المكانة التي تستحقها. بكيت بسبب الحزن الشديد الذي أشعر به، مع المجموعة الزرقاء بأكملها التي أفخر بكوني قائدها، وأعلم أنكم، في هذه اللحظة، تشعرون به أيضًا، أيها مشجعو منتخبنا الوطني".
الاستمداد من الشجاعة وسط أنقاض الهزيمة
على الرغم من فداحة الهزيمة، أصر الحارس على أنه وزملاؤه في المنتخب الوطني يجب أن يستجمعوا قوتهم في نهاية المطاف للمضي قدماً. وفي محاولة لتشجيع الجماهير المحبطة، أضاف: "صحيح أن الكلمات لم تعد تجدي نفعاً. لكن هناك شيء واحد أشعر به بقوة في داخلي وأريد أن أشاركه معكم. بعد هذه الخيبة الكبيرة، يجب أن نجد الشجاعة لنتجاوز هذه المرحلة، مرة أخرى. ولذلك، يتطلب الأمر الكثير من القوة والعاطفة والإيمان. الإيمان الدائم هو المحرك للمضي قدماً. لأن الحياة تعرف كيف تكافئ أولئك الذين يبذلون كل ما لديهم، دون أن يوفّروا على أنفسهم شيئاً. ومن هنا يجب أن نبدأ. معاً. مرة أخرى. لإعادة إيطاليا إلى المكانة التي تستحقها."
ما هو مستقبل دوناروما؟
يجب على اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن يعيد تركيزه الآن إلى كرة القدم على مستوى الأندية، حيث يواجه مانشستر سيتي نهاية موسم صعبة. يواجه النادي خطر خسارة الألقاب الكبرى، بعد أن خرج بالفعل من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد. يبدو سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي صعبًا للغاية، حيث يتصدر أرسنال حاليًا جدول الترتيب برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، تاركًا سيتي متأخرًا بفارق تسع نقاط برصيد 61 نقطة من 30 مباراة. ومع ذلك، فقد حصد مانشستر سيتي بالفعل بعض الألقاب هذا الموسم، حيث فاز بكأس كاراباو في 22 مارس بعد فوزه 2-0 على أرسنال. وسيسعى دوناروما وزملاؤه أيضًا إلى الحفاظ على آمالهم في كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يستضيفون حامل لقب الدوري ليفربول في 4 أبريل.