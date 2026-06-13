على عكس التيار، هناك من يستحق عدم التواجد في كأس العالم 2026، شعار يُطبق في الأرجنتين، ينافي الوضع الحالي الذي شهد معاناة عدد من المنتخبات والأفراد، الذين حُرموا من الذهاب إلى المونديال، بسبب الفشل في الحصول على التأشيرة.
لن يتابعوا ميسي ورفاقه .. حرمان 13 ألف أرجنتيني من حضور مباريات كأس العالم "ليس بسبب التأشيرة"!
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ممنوع سفر هؤلاء الأرجنتينيين إلى كأس العالم
وكشفت صحيفة "ليكيب"، نقلًا عن "لا ناسيون" الأرجنتينية، عن قرار من بلدية بوينس آيرس، بحرمان 13 ألف والد من السفر إلى كأس العالم.
السبب في ذلك، هو ما نقلته البلدية في إخطارها إلى السلطات الأمريكية، بأن الآباء المذكورين لم يلتزموا بسداد نفقة الأطفال، أو متأخرون في دفع النفقة، ليكون هذا القرار بمثابة العقاب لهم على إهمال أطفالهم.
وفي هذا السياق، قال خورخي ماكري، عمدة بوينس آيرس، "بالتعاون مع الحكومة الوطنية، تم دمج قاعدة بياناتنا في برنامج تريبونا سيجورا، لتعزيز الضوابط في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خلال كأس العالم، من يفشل في الوفاء بهذا الالتزام الأساسي مثل إطعام أطفاله سيواجه العواقب"، مضيفًا أنه من لن يوفر لأطفاله، فسيتم منعه من دخول الملعب.
هذا القرار طُبق بالفعل في الأرجنتين، منذ مارس 2025، بحظر الآباء الذين يتخلفون عن دفع النفقة، من دخول الملاعب الأرجنتينية، وتم إجراء فحوصات هوية، وتحديد 162 مشجع مخالفين للقانون.
وطبقًا للقرار، فإن هناك 13 ألف شخص لا يزالوا متأثرين بهذا الإجراء، على الأقل بعدم تواجدهم في أولى مباراة للأرجنتين ضد الجزائر، المُقررة يوم الأربعاء المُقبل.
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المحظورين من الحضور
وشهدت الأيام الماضية، العديد من الأزمات، التي تتعلق بتأشيرة الحضور إلى مباريات كأس العالم 2026، في المدن المضيفة، خلال البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أحدث تلك الأزمات، عندما أعلنت السلطات السنغالية، مساء الجمعة، عن عدم سفر أي وفد رسمي من الجماهير، لمساندة المنتخب الوطني، رغم تقدم جميع المشجعين بطلبات رسمية من أجل دخول الأراضي الأمريكية، إلا أنهم فشلوا في الحصول على التأشيرات، بقرار من إدارة الهجرة في الولايات المتحدة.
وذاق المنتخب السنغالي من نفس كأس كوت ديفوار، حيث رفضت إدارة الهجرة الأمريكية، منح التأشيرات إلى الجماهير الإيفوارية، ضمن الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبقها على كثير من الدول.
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نجم غانا .. لن تدخل كندا!
وتقرر أيضًا غياب توماس بارتي، نجم منتخب غانا، المتواجد في معسكر البلاك ستارز في بوسطن الأمريكية، من السفر مع البعثة إلى كندا، لخوض مباراة بنما، في الجولة الأولى، بعد رفض طلب تأشيرته من قِبل الحكومة الكندية.
ويشير موقع الحكومة الكندية إلى أنه في حالة ارتكاب جريمة أو إدانة فرد بها، لا يسمح له بدخول البلاد، علمًا بأن متوسط ميدان فياريال، يواجه العديد من القضايا، التي تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي، في عدة حوادث منفصلة، فيما تلقى تهمتين جديدتين في فبراير الماضي (طالع التفاصيل).
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حرمان أرتان وأزمة العراق وإيران
وتعد واقعة الحكم الصومالي عمر أرتان، أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، والذي كان ينتظر أن يمثل بلاده في كأس العالم، هي الأبرز، بعدما تم منعه من دخول الأراضي الأمريكية، وترحيله إلى تركيا.
وامتثل الاتحاد الدولي "فيفا"، لقرار السلطات الأمريكية، بمنع عمر أرتان من دخول البلاد، وحرمانه من قيادة مباريات في كأس العالم، بسبب مخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني، فيما تقرر رسميًا أن يكون الصومالي أول حكم من خارج القارة العجوز، يدير مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.
وبخلاف أرتان، فإن بعثة منتخب إيران، عانت الأمرّين من أزمة التأشيرة، التي حرمت 13 فردًا من مرافقة البعثة في دخول الأراضي الأمريكية، بين مسؤولين وإداريين، منهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.
أما عن المنتخب العراقي، فقد فوجئت البعثة باحتجاز أيمن حسين، مهاجم أسود الرافدين، لحوالي 7 ساعات من التحقيق، بسبب تشابه أسماء، قبل إنهاء الأزمة، فيما تم منع مصور المنتخب، طلال صلاح، من دخول الولايات المتحدة، بعد تفتيش هاتفه والتحقيق معه لأكثر من 10 ساعات، ليعود بعدها إلى العراق.
وأفادت تقارير بأن زكريا الواحدي، مدافع المنتخب المغربي، فوجئ أيضًا بمنعه من مرافقة البعثة إلى الولايات المتحدة، ورفض طلبه مرتين بالحصول على التأشيرة، لأسباب تشتبه حول مظهر اللاعب وخلفيته العائلية، وكذلك مظهر والده، بما في ذلك (لحيته)، إلا أن الجامعة المغربية تدخلت من أجل إنهاء تلك الأزمة، للسماح بمشاركة اللاعب في كأس العالم.