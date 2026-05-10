اتهام لجنة الانضباط بـ"الخوف" بسبب حركة رونالدو اللاأخلاقية .. و"البليهي تحت الوصاية الهلالية"!

ورصد الناقل الرسمي تصريحًا منسوبًا لكريستيانو رونالدو، عقب مباراة الأهلي، بقوله إن هناك أندية لها نفوذ خارج الملعب، رغم أنه تم الرد على هذا الأمر، بأن المترجم أخطأ في ترجمة حديث رونالدو، وأنه يقصد "قوة" وليس "نفوذ"، وهي كلمة تحمل أكثر من معنى، إلا أن ذلك لم يمنع من إثارة الاعتراضات حول حديث القائد البرتغالي والمطالبة بمعاقبته.

وعاد رونالدو ليثير الجدل في مباراة الشباب، بعدما أحرز هدفًا في شباك الحارس مارسيلو جروهي، ليحتفل بإشارة غير مفهومة، فيما تم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقائد النصر، وهو يرد على استفزازات جماهير الليث، بترديد اسم "ميسي"، بحركة لا أخلاقية.

وكان رونالدو قد وجه إشارة لا أخلاقية لجماهير الشباب، في مباراة سابقة، لتصدر لجنة الانضباط، في فبراير 2024، قرارًا بمعاقبة رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، إلا أنها استندت في قرارها بمخاطبة كريستيانو والناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطاب الرسمية.