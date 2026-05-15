"لم يفهم" .. حرب تصريحات بين مبابي وأربيلوا بسبب تصريح "المهاجم الرابع"

وأكد مبابي أنه جاهز بدنيًا للعب كأساسي رغم المخاوف الأخيرة بشأن إصابته، مشيرًا إلى أن غيابه عن التشكيلة كان مجرد قرار تكتيكي بحت.

وقال مبابي للصحفيين، وفقًا لصحيفة ماركا: "أنا بخير تمامًا. لم ألعب لأن المدرب أخبرني أنني المهاجم الرابع في التشكيلة بعد ماستانتونو وفيني وجونزالو". "كنت مستعدًا للعب من البداية؛ إنه قراره، ويجب دائمًا احترامه. أنا لست غاضبًا".

سارع أربيلوا إلى نفي هذه التفسير عندما سُئل عن تعليقات المهاجم: "أتمنى لو كان لدي أربعة مهاجمين، ليس لدي أربعة مهاجمين، وبالتأكيد لم أقل شيئًا من هذا القبيل لمبابي. ربما لم يفهمني. لا أعرف حقًا ماذا أقول لكم. لم أكن لأقول له أبدًا إنه المهاجم الرابع".

وأتبع: "من الواضح أنه إذا لم أشركه، فلن يتمكن من اللعب. أنا المدرب، وأنا من يقرر من يلعب ومن لا يلعب. تحدثت معه قبل المباراة. لا أعرف كيف فسر كلامي. لاعب لم يكن على مقاعد البدلاء قبل أربعة أيام ما كان يجب أن يبدأ المباراة اليوم. هذه ليست مباراة نهائية، وليست حالة حياة أو موت".