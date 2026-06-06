حرب الهاكرز.. لماذا يخشى مدربو العرب من أجهزة المخابرات الرياضية؟

هذه العقوبات المدمرة ستُجبر الأجهزة الفنية، لاسيما مع احتدام المنافسة في نهائيات كأس العالم 2026، على التخلي تمامًا عن التواجد الفيزيائي، واللجوء إلى التجسس السيبراني الذي يصعب اكتشافه أو إثباته قانونيًا بنفس الكيفية.

لن يحتاج الخصم مستقبلاً لتحليق طائرة مسيرة فوق الملاعب، بل سيكتفي بشن هجمات لفك شفرات كاميرات المراقبة المثبتة في مراكز تدريب الخصوم لتسجيل المران بالكامل، أو استهداف هواتف المدربين بشكل مباشر.

تاريخيًا، تعرض هاتف مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق سفين إريكسون للاختراق للحصول على رسائله الصوتية وتفاصيل تعاقداته وحياته الشخصية عن طريق إحدى صحف الفضائح.

أما اليوم، فإن استخدام برمجيات خبيثة متطورة مثل "Coruna" التي استُخدمت في عمليات تجسس حكومية يمكنه سحب كافة الخطط التكتيكية والمحادثات من هواتف الطاقم الفني عبر ثغرات معقدة دون الحاجة لتدخل المستخدم.

ويُضاف إلى ذلك استهداف قواعد البيانات السحابية كما فعل المدرب المساعد مات وايس باختراقه بيانات الرياضيين في مئات الجامعات الأمريكية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت الكيانات الرياضية الكبرى كالاتحاد الهولندي وفريق مانشستر يونايتد لسرقة بيانات استراتيجية وصحية حساسة للاعبين.

بجانب الاختراق، يبرز الذكاء الاصطناعي كالسلاح الأقوى في حرب دراسة الخصوم.

فقد أطلقت شركة "جوجل ديب مايند" نظام "TacticAI" بالتعاون مع نادي ليفربول، وهو نموذج يعتمد على تحليل آلاف المواقف الثابتة كالركلات الركنية، واستنتاج الأنماط التكتيكية، والتنبؤ الدقيق باحتماليات التسديد وهوية اللاعب المستلم.

أثبتت الاختبارات أن التعديلات التكتيكية التي اقترحها هذا النظام الذكي تفوقت على آراء الخبراء البشريين وتم تفضيلها في 90% من الحالات.

علاوة على ذلك، توفر أنظمة تحليل البيانات المتقدمة مثل "Opta Vision" قدرات تمكنها من التنبؤ بالشكل التكتيكي للخصم، بدقة تصل إلى 89% في الحالات الهجومية و85% دفاعيًا، بناءً على ترتيب الفريق وسياق المباراة التاريخي، وقد بدأت التعاون مع أندية عديدة حول العالم من ضمنهم بالميراس البرازيلي.

هذا التطور يُحيل الجاسوسية المادية إلى التقاعد، فالآلة باتت قادرة على محاكاة عقل المدرب وتوقع حركاته المستقبلية.