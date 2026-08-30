حرباء مورينيو في ريال مدريد: بيلينجهام ليس منقذًا ولا محاربًا.. مع البرتغالي مشروع الكرة الذهبية ممكن!

ما يعيشه بيلينجهام حاليا تحت قيادة جوزيه مورينيو يمثل تحولًا جذريًا في مسيرته مع الفريق الملكي، فاللاعب لم يعد محاصرًا في دور المنقذ التهديفي الوحيد الذي تحمله في موسمه الأول وسط غياب رأس الحربة الصريح، كما تخلص تمامًا من الأعباء الدفاعية المفرطة التي استنزفت طاقته في الموسمين الماضيين.

توظيف المدرب البرتغالي للثنائي إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي في عمق الوسط منح بيلينجهام مظلة حماية متينة، ليعود إلى موقعه المفضل كصانع ألعاب حر وقادم من الخلف يهاجم المساحات التي يفرغها تحرك كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بكل أريحية وذكاء.



