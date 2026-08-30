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علي رفعت

حرباء مورينيو في ريال مدريد: بيلينجهام ليس منقذًا ولا محاربًا.. مع البرتغالي مشروع الكرة الذهبية ممكن!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد مالاجا
ريال مدريد
مالاجا
الدوري الإسباني
جود بيلينجهام
جوزيه مورينيو

عزف منفرد في ليلة سحق مالاجا

واصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام تقديم مستوياته المبهرة في بدايات الدوري الإسباني، بعدما قاد ريال مدريد لفوز كاسح وتألق لافت على حساب مالاجا على ملعب سانتياجو برنابيو برباعية نظيفة.

الدولي الإنجليزي فرض هيمنته المطلقة على مجريات اللقاء، حيث افتتح التسجيل بمهارة فردية وإنهاء مميز، وتسبب بشكل مباشر في الهدف الثاني، وكاد أن يضاعف رصيده بتسديدة صاروخية ارتدت من القائم، ليخرج من الملعب وسط تصفيق حار وتقييم فني استثنائي يثبت اكتمال نضجه وجاهزيته البدنية والفنية لقيادة كتيبة الميرنجي تحت قيادة مورينيو.


  • BellinghamGetty Images

    التحرر من قيد المنقذ وأعباء الاستنزاف

    ما يعيشه بيلينجهام حاليا تحت قيادة جوزيه مورينيو يمثل تحولًا جذريًا في مسيرته مع الفريق الملكي، فاللاعب لم يعد محاصرًا في دور المنقذ التهديفي الوحيد الذي تحمله في موسمه الأول وسط غياب رأس الحربة الصريح، كما تخلص تمامًا من الأعباء الدفاعية المفرطة التي استنزفت طاقته في الموسمين الماضيين. 

    توظيف المدرب البرتغالي للثنائي إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي في عمق الوسط منح بيلينجهام مظلة حماية متينة، ليعود إلى موقعه المفضل كصانع ألعاب حر وقادم من الخلف يهاجم المساحات التي يفرغها تحرك كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور بكل أريحية وذكاء.


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    حرباء تكتيكية تفكك شفرة الخصوم

    الأرقام والإحصائيات تثبت أن بيلينجهام تحول إلى حرباء تكتيكية تتلون وتتكيف طبقًا لطبيعة كل مواجهة، فأمام الفرق المتراجعة دفاعيا مثل مالاجا، يتحول إلى مهاجم إضافي بكثافة تسديدات عالية وتواجد مستمر وخطير داخل منطقة الجزاء حيث سدد اليوم خمس تسديدات.

    وفي المقابل، ظهر وجهه الآخر أمام خصم شرس وصعب مثل ريال سوسييداد، حيث تفرغ لصناعة اللعب والقتال البدني، فخاض 15 صراعًا أرضيًا وفاز بأغلبها، وصنع هدفين وقدم أربع تمريرات مفتاحية.

    هذه المرونة تجعله سلاحًا دفاعيًا شرسًا عند الحاجة في مباريات بعينها لافتكاك الكرة، ومحركًا هجوميًا فتاكًا فور استرجاعها في مواجهات أخرى.


  • bellingham-mbappe-real madrid-20260822(C)Getty Images

    طريق الذهب ونحو معانقة الكرة الذهبية

    استمرار هذا المعدل التصاعدي يمنح بيلينجهام فرصة ذهبية لتجاوز أرقامه التهديفية التاريخية التي حققها في موسمه الأول، ولكن هذه المرة بنضج تكتيكي أعلى ودون ضغوط نفسية تثقل كاهله، مع تقديم إسهامات دفاعية محورية في المواعيد الكبرى المعقدة. 

    هذا التنوع الوظيفي النادر يجعله اللاعب الأكثر تأثيرًا وشمولية في القارة العجوز هذا الموسم، وإذا نجح في الحفاظ على هذا النسق حتى نهاية الموسم وقاد ريال مدريد لمنصات التتويج المحلية والقارية، فإن مشروعه للظفر بجائزة الكرة الذهبية سيتحول من مجرد ترشيح منطقي إلى حقيقة مؤكدة ومستحقة.


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  • mourinhoGetty Images

    بيت القصيد

    نجح جوزيه مورينيو في إعادة اكتشاف الجوهرة الإنجليزية وصياغة توظيف مثالي يبرز كل إمكاناته، لتصبح هذه النسخة المتكاملة من بيلينجهام هي السلاح الأقوى لريال مدريد، ونواة لمشروع أسطورة قادرة على التتويج بالبالون دور وإعادة كتابة تاريخ خط الوسط في العصر الحديث.


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ريال مدريد
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