حذرت إيطاليا من احتمال تجريدها من حق استضافة يورو 2032 من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب فشلها الأخير في استضافة كأس العالم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يصدر إنذارًا صارمًا بشأن الملاعب
في أعقاب الفشل الذريع لإيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026، أثار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مزيدًا من الذعر بإثارة الشكوك حول قدرة البلاد على استضافة بطولة يورو 2032. ورغم أن البطولة من المقرر حاليًا أن تُقام في إيطاليا وتركيا، أشار سيفيرين إلى الحالة المتدنية للملاعب الإيطالية باعتبارها عاملاً قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق.
وفي حديثه عن هذا الموضوع في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، قال سيفرين: "بطولة يورو 2032 مدرجة في البرنامج وستقام كما هو مقرر. آمل أن تكون البنية التحتية جاهزة. وإلا، فلن تقام البطولة في إيطاليا". كما شدد على أن السياسيين الإيطاليين بحاجة إلى النظر في المرآة فيما يتعلق بحالة كرة القدم الوطنية، مضيفاً: "ربما يتعين على السياسيين الإيطاليين أن يسألوا أنفسهم لماذا تمتلك إيطاليا واحدة من أسوأ البنى التحتية لكرة القدم في أوروبا." وقد ردد عمدة ميلانو جوزيبي سالا هذه الحاجة الملحة في ظل خطط إنتر وميلان لشراء سان سيرو وبناء ملعب جديد مجاور: "[الملعب الجديد] يجب أن يكون جاهزًا بحلول عام 2031، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يخبرنا أنه لن يأخذ ميلانو في الاعتبار لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2032 إذا بقي ملعب سان سيرو."
سيفيرين يدافع عن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرافينا
على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة على رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، دافع سيفيرين عن نظيره. فقد دعا العديد من الإيطاليين، ومن بينهم وزير الرياضة أندريا أبودي، إلى إجراء تغيير شامل في قيادة الاتحاد عقب الهزيمة في مباراة الملحق أمام البوسنة والهرسك. لكن سيفيرين يرى أن اللوم يقع على عاتق جهة أخرى.
وأضاف سيفيرين: "الخطأ ليس خطأ غابرييل على الإطلاق، ولا أجرؤ على مهاجمة اللاعبين أو المدرب". "عندما كنت رئيساً للاتحاد السلوفيني لكرة القدم، كنت أقول دائماً للمدرب: 'إذا فزت، فستكون أنت واللاعبون الأبطال. وإذا خسرت، فسيقع اللوم علينا'". ووصف جرافينا بأنه "رجل نبيل يحب كرة القدم" وأشار إلى أن العثور على بديل من نفس مستواه سيشكل تحدياً كبيراً لكرة القدم الإيطالية.
احتجاج وطني وضغوط سياسية
أدى الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي إلى اندلاع صراع داخلي في المشهد الرياضي الإيطالي. وقد كان أبودي صريحًا في مطالبته بتجديد قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، مدعيًا أنه «من غير العدل موضوعيًا إنكار المسؤولية الشخصية» عن هذه الكارثة. وامتدت تداعيات الأمر إلى أعلى مستويات الحكومة، حيث تم إطلاق عرائض رسمية للمطالبة باستقالة المسؤولين.
وتطرق سيفيرين إلى هذه الأجواء العدائية، قائلاً: "يغضبني ويحزنني أن هناك أشخاصاً ينتظرون سراً حدوث خطأ ما ليقفزوا ويبدأوا في الانتقاد. إنهم لا يدعمون إيطاليا، بل يدعمون أنفسهم.
"غابرييل هو نائبي الأول وهو مهم جدًا بالنسبة لي. لكن الخسارة الأكبر ستكون للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. لن يكون من السهل العثور على رجل نبيل يحب كرة القدم وإيطاليا إلى هذا الحد. لكنني لست ساذجًا لدرجة أن أعتقد أن الأشخاص الأنانيين، الذين ينتظرون فقط حدوث خطأ ما، سيفكرون في ذلك. إنهم لا يهتمون".
إعادة الإعمار بعد كارثة البوسنة
في الوقت الذي تستعر فيه المعركة داخل غرفة الاجتماعات، يواجه الجانب الفني للمنتخب الإيطالي فراغًا تامًا بالفعل. ومن المتوقع أن يترك جينارو جاتوزو منصبه كمدرب رئيسي عقب الفشل في زينيتسا، وقد تم طرح أسماء لامعة مثل أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري كمنقذين محتملين لقيادة مشروع إعادة البناء. ومع ذلك، فإن أي تعيين جديد لن يكون سوى حل مؤقت إذا لم يتم معالجة المشكلات الأعمق المتعلقة بالملاعب والدعم السياسي التي أبرزها سيفيرين قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2032. وفي الوقت الحالي، لا يزال حامل لقب كأس العالم أربع مرات في حالة من البحث عن الذات لم يسبق لها مثيل.