حذرت إيطاليا من احتمال تجريدها من حق استضافة يورو 2032 من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقب فشلها الأخير في استضافة كأس العالم

في أعقاب الفشل الذريع لإيطاليا في التأهل إلى كأس العالم 2026، أثار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مزيدًا من الذعر بإثارة الشكوك حول قدرة البلاد على استضافة بطولة يورو 2032. ورغم أن البطولة من المقرر حاليًا أن تُقام في إيطاليا وتركيا، أشار سيفيرين إلى الحالة المتدنية للملاعب الإيطالية باعتبارها عاملاً قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق.

وفي حديثه عن هذا الموضوع في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، قال سيفرين: "بطولة يورو 2032 مدرجة في البرنامج وستقام كما هو مقرر. آمل أن تكون البنية التحتية جاهزة. وإلا، فلن تقام البطولة في إيطاليا". كما شدد على أن السياسيين الإيطاليين بحاجة إلى النظر في المرآة فيما يتعلق بحالة كرة القدم الوطنية، مضيفاً: "ربما يتعين على السياسيين الإيطاليين أن يسألوا أنفسهم لماذا تمتلك إيطاليا واحدة من أسوأ البنى التحتية لكرة القدم في أوروبا." وقد ردد عمدة ميلانو جوزيبي سالا هذه الحاجة الملحة في ظل خطط إنتر وميلان لشراء سان سيرو وبناء ملعب جديد مجاور: "[الملعب الجديد] يجب أن يكون جاهزًا بحلول عام 2031، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) يخبرنا أنه لن يأخذ ميلانو في الاعتبار لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2032 إذا بقي ملعب سان سيرو."