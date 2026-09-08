حديث جانبي لنقد الخصوم.. رودري يهاجم أسلوب فالنسيا رفقة زميله في برشلونة: سيئون وكسالى!

تألق برشلونة اللافت في فوزه بخماسية نظيفة على فالنسيا أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، قابله تعليق صريح بنفس القدر من قائد وسط ميدانه الجديد. فقد جرى استبدال رودري، الذي خاض أول مباراة أساسية له مع العملاق الكتالوني، في الدقيقة الثانية والستين وسط تصفيق حار من جماهير الميستايا وهي واقفة، في لفتة عادة ما تكون مخصّصة لأبطال المنتخب الإسباني.

لكن ما إن جلس على مقعد الاحتياط بجوار المدافع اليافع باو كوبارسي، حتى انتهت المجاملات. فقد رصدت كاميرات برنامج «El Día Después» لاعب الوسط المخضرم وهو يعبّر عن استغرابه من غياب الجودة لدى الفريق المضيف.

وفي حديث خاص سرعان ما صار علنياً، ظهر رودري وهو يميل نحو كوبارسي ليشاركه رأيه في الفريق المضيف المتعثر. وقال لاعب الوسط: «إنهم كسالى جداً، هؤلاء الرجال، كسالى جداً. سيئون حقاً».

وبدا اللاعب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً مندهشاً حقاً من ضآلة المقاومة التي أبداها الخصم، خاصة أن برشلونة كان قد بنى تقدماً مريحاً بثلاثية نظيفة بحلول اللحظة التي غادر فيها أرض الملعب.



