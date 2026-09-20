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"حتى وإن كان اسمك مورينيو" سيميوني يرد على انتقادات ريال مدريد للتحكيم!
سيميوني يطالب باحترام الحكام
بلغ التوتر بين مقعدَي البدلاء ذروته بعد صافرة النهاية في ملعب ميتروبوليتانو، حيث انطلق مورينيو في انتقاد مطوّل لمستوى التحكيم. إلا أن سيميوني سارع إلى الدفاع عن نزاهة المباراة، ملمّحاً إلى أن نظيره قد تجاوز الحدود.
وشدد المدرب الأرجنتيني على أن كون المرء شخصية بارزة في اللعبة لا يمنحه الحق في التقليل من شأن الحكام الذين يديرون مثل هذه المباريات الضاغطة. وأوضح سيميوني موقفه قائلاً: «نحترم آراء المدربين الآخرين».
وتابع مدرب أتلتيكو مسلّطاً الضوء على أهمية الحفاظ على المعايير المهنية، حتى عندما تكون المشاعر متأججة خلال مباراة ديربي. وفي حديث مباشر إلى وسائل الإعلام، أوضح أن هناك حدوداً لا ينبغي أبداً لمن يشغلون مواقع قيادية أن يتخطوها. وأضاف سيميوني: «لكن ما أفهمه من موقعنا هو أن احترام الحكام يجب أن يُصان، حتى وإن استفدنا من بعض القرارات اليوم، لأننا إن لم نفعل ذلك، سيصبح كل شيء مباحاً. ليس كل شيء مباحاً، حتى وإن كان اسمك مورينيو».
- AFP
موارينيو يثور غاضبًا بسبب قرارات التحكيم
بدا الإحباط واضحًا على مورينيو طوال ظهوره الإعلامي بعد المباراة، حيث وصل بحسب التقارير حاملًا أدلة مرئية لدعم شكاواه. وكان مدرب ريال مدريد غاضبًا بشكل خاص من تدخل من كوتي روميرو على جود بيلينجهام لم يُسفر عن بطاقة حمراء، إلى جانب الطرد اللاحق لمدافعه دين هويسن.
وفي خطاب ناري استمر لعدة دقائق، رفع مورينيو صورًا من المباراة ليوضح وجهة نظره أمام الصحفيين المجتمعين. وقال إن المباراة كانت ستبدو مختلفة تمامًا لو تصرّف الحكام بإنصاف في الفترة الأولى.
وقال مورينيو رافعًا الصور فيما كان بداية لانتقاد استمر قرابة خمس دقائق: "كان بإمكاننا تخطي المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا تمامًا. كانتا بطاقتين حمراوين واضحتين. الصعوبات التي واجهناها منذ الطرد. 11 ضد 10".
التفوق التكتيكي وتحليل المباراة
على الرغم من الضجيج المحيط بالحكام، ظل سيميوني مركزًا على التنفيذ التكتيكي الذي مكّن أتلتيكو من انتزاع ثلاث نقاط حيوية. وأشاد سيميوني بانضباط فريقه وقدرته على الحفاظ على الهدوء خلال فترات التفوق العددي عقب البطاقة الحمراء التي نالها هويسن. وقال: "مباراة قوية، سيطرنا عليها في جميع الأوقات. أوقفنا منافسًا يمتلك تحولات هجومية لا تُصدّق، وسيطرنا على جميع تلك التحولات تقريبًا".
كما رفض المدرب الأرجنتيني ما أُشير إليه من أن فريقه كان محظوظًا ببساطة مع التحكيم، مفضّلًا النظر إلى التوازن العام في المباراة. وشعر أن لاعبيه يستحقون الفوز نظير جهدهم الجماعي وقدرتهم على تنفيذ خطة لعب مدروسة جيدًا. وأشار سيميوني قائلًا: "عادةً لا أبدي رأيي. لكن التدخل الخاص بكوتي لم يكن يستحق بطاقة حمراء، لكن إذا أردنا التركيز على ذلك بدلًا من التركيز على المباراة، فلا بأس، إنها لعبة ولنلعب جميعًا".
- Getty Images Sport
أتلتيكو مدريد يتقدم في جدول ترتيب الليجا
هذه النتيجة تجعل أتلتيكو مدريد يقفز إلى المركز الثاني متقدماً على ريال مدريد في جدول الترتيب. وبينما يحافظ برشلونة على صدارته، فإن سيميوني يشعر بالتفاؤل إزاء تطور فريقه، ولا سيما اندماج الصفقات الجديدة مثل جوناثان ديفيد وخوليان ألفاريز.
ويصر المدرب على أن الفريق لا يزال في "مرحلة البناء" وسيواصل التحسن مع تقدم الموسم. وفيما يتعلق بالفوز، بقي متواضعاً: "من الواضح أن التقدم بنتيجة 1-0 لم يكن كافياً.
وعندما ضُغط عليه بشأن ما إذا كان الفريق الأفضل هو من فاز في هذا اليوم، رفض سيميوني أن يمنح وسائل الإعلام تصريحاً مثيراً، مفضلاً بدلاً من ذلك حماية تركيز فريقه. وهو لا يزال حذراً من الروايات التي يروّج لها أولئك الموجودون خارج النادي، ويريد أن يضمن عدم تشتت لاعبيه بسبب تداعيات الديربي. واختتم قائلاً: "أنتم تبحثون عن عنوان صحفي. أنا لست بحاجة إلى ذلك العنوان. لنتحدث عن المباراة التي لعبناها، وليس عن المباراة التي يريدون منا أن نلعبها".
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