بلغ التوتر بين مقعدَي البدلاء ذروته بعد صافرة النهاية في ملعب ميتروبوليتانو، حيث انطلق مورينيو في انتقاد مطوّل لمستوى التحكيم. إلا أن سيميوني سارع إلى الدفاع عن نزاهة المباراة، ملمّحاً إلى أن نظيره قد تجاوز الحدود.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن كون المرء شخصية بارزة في اللعبة لا يمنحه الحق في التقليل من شأن الحكام الذين يديرون مثل هذه المباريات الضاغطة. وأوضح سيميوني موقفه قائلاً: «نحترم آراء المدربين الآخرين».

وتابع مدرب أتلتيكو مسلّطاً الضوء على أهمية الحفاظ على المعايير المهنية، حتى عندما تكون المشاعر متأججة خلال مباراة ديربي. وفي حديث مباشر إلى وسائل الإعلام، أوضح أن هناك حدوداً لا ينبغي أبداً لمن يشغلون مواقع قيادية أن يتخطوها. وأضاف سيميوني: «لكن ما أفهمه من موقعنا هو أن احترام الحكام يجب أن يُصان، حتى وإن استفدنا من بعض القرارات اليوم، لأننا إن لم نفعل ذلك، سيصبح كل شيء مباحاً. ليس كل شيء مباحاً، حتى وإن كان اسمك مورينيو».