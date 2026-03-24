تقييم مرحلي: حتى الآن، سجل نادي «توركغوجو ميونيخ» في الموسم الحالي لدوري بايرن الجنوبي (الدرجة الخامسة) عددًا من المدربين (3) يفوق عدد الانتصارات (2). يواجه النادي دعوى قضائية من مدينة ميونيخ، وتم استبعاده مؤقتًا من المباريات بسبب عدم توفر تأمين للاعبين، وخسر في عام 2026 جميع المباريات الأربع بفارق أهداف إجمالي بلغ 1:11، ويحتل المركز الأخير في الترتيب دون أمل في الصعود. أهلاً بكم في خط النهاية لما قد يكون أكثر رحلة مثيرة في تاريخ كرة القدم الألمانية الحديث.
حتى مدينته قد رفعت دعوى قضائية ضد النادي العريق! ربما تكون هذه هي أكثر التقلبات إثارة في تاريخ كرة القدم الألمانية
في عام 1975، أسست مجموعة من المهاجرين الأتراك نادي «SV Türk Gücü»، والذي يعني باللغة الألمانية «القوة التركية». بعد بضع سنوات في دوري بايرن الذي كان حينها في الدرجة الثالثة، وإفلاس النادي عام 2001، تبع ذلك هبوط في الدرجات ودمج مع أندية أخرى. ثم جاء حسن كيفران. انضم رجل الأعمال الألماني-التركي إلى الدوري السادس عام 2016 وقاد Türk Gücü في وقت قياسي إلى الدوري الثالث، وبذلك دخل النادي عالم كرة القدم الاحترافية لأول مرة على الإطلاق. في أول موسم للنادي في الدرجة الثالثة 2020/21، حافظ الفريق المعزز على مركزه لفترة طويلة في منتصف الجدول. لكن كيفران أراد المزيد: كان يحلم بالصعود إلى الدرجة الثانية.
في صيف 2021، فصل نادي تركغوجو قسم المحترفين وخطط للطرح في البورصة باعتباره ثالث نادٍ لكرة القدم في ألمانيا بعد بوروسيا دورتموند وسبفغغ أونترهاخينغ. فشل الخطة، وأنهى كيفران مشاركته المالية بعد ذلك بوقت قصير، واضطر النادي مرة أخرى إلى إعلان إفلاسه، بل وأوقف نشاطه الرياضي في بداية عام 2022 خلال موسمه الثاني في الدوري الثالث. لا تزال إجراءات الإفلاس جارية، لكن من المحتمل أن تنتهي في عام 2026.
حقق «توركغوجو» حلمًا كبيرًا لمحبي جولات الملاعب
بعد الخروج المثير من الدوري الثالث، لعب فريق «توركغوتشي» لمدة ثلاث سنوات في الدوري الإقليمي البافاري. وظلت مسألة الملعب المعلقة دون حل دائم. فملعب المنطقة المحلي الواقع في شارع «هاينريش فيلاند» في بيرلاخ غير مناسب لاستضافة مباريات الدوري الإقليمي فما فوق، كما أن الملاعب البديلة المناسبة نادرة الوجود في ميونيخ.
منذ بداية مسيرته، خاض توركغوكي معظم مبارياته على أرضه في ملعب غرونوالدر الذي يعتبر كبيرًا جدًا ومكلفًا للغاية، كما أنه مكتظ (ليس فقط بسبب فريق TSV 1860). وفي الدوري الثالث، أقيمت بعض المباريات في الاستاد الأولمبي، الذي اضطر إلى البقاء فارغًا في معظم الأحيان بسبب إجراءات كوفيد-19. في الدوري الإقليمي، عاد فريق Türkgücü في بعض الأوقات إلى ملعب دانتي التاريخي، وبذلك حقق حلمًا طال انتظاره، على الأقل بالنسبة لمحبي جولة الملاعب في ألمانيا.
عشاق الملاعب هم مشجعو كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات في ملاعب مختلفة، ويفضل أن تكون ملاعب مميزة. ملاعب مثل ملعب دانتي، الذي لم تشهد أرضه أي مباريات كرة قدم منذ أكثر من 20 عامًا. توافد عشاق جولة الملاعب من قريب وبعيد، وشكلوا دائمًا نسبة كبيرة من جميع المتفرجين في مباريات توركغوكي على أرضه في ملعب دانتي، ورحب بهم أحيانًا مذيع الملعب عبر مكبرات الصوت.
ديون ونزاعات على جبهات عديدة
من المرجح أن تكون عائدات التذاكر الإضافية قد جاءت في محلها تمامًا لنادي «توركغوتشو». لكن يبدو أن النادي لم يكن دقيقًا تمامًا في سداد الفواتير. ففي أكتوبر، أفادت صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» أن مدينة ميونيخ قد رفعت دعوى قضائية ضد نادي «توركغوتشو». والسبب في ذلك هو ديون تبلغ قيمتها حوالي 112 ألف يورو، معظمها بسبب عدم دفع إيجار الملعب عن موسم الدوري الإقليمي 2022/23. وقد قدم توركغوجو استئنافاً، ولا تزال الدعوى القضائية مستمرة. ومن المقرر أن يصدر محكمة ميونيخ الأولى حكمها يوم الجمعة.
في غضون ذلك، كان للديون المستحقة للاتحاد الرياضي البافاري (BLSV) عواقب مباشرة خلال هذا الموسم. ونظرًا لتأخر Türkgücü في سداد اشتراكات العضوية، لم يعد اللاعبون مشمولين بالتأمين ضد الحوادث - وبالتالي لم يُسمح لهم باللعب مؤقتًا. وتم إلغاء مباراة الدوري التي كان من المقرر إجراؤها في منتصف أكتوبر ضد نادي FC Pipinsried، وحُسبت النتيجة 0-2 دون خوض المباراة.
ويُقال إن هناك ديونًا أخرى مستحقة على الاتحاد المهني والاتحاد البافاري لكرة القدم (BFV). كما ترد تقارير منتظمة منذ عدة سنوات عن رواتب اللاعبين المتأخرة. في عام 2024، فرضت الفيفا حظرًا على الانتقالات، لأن نادي تركغو لم يدفع سوى جزء من مبلغ الانتقال المتفق عليه عند التعاقد مع تورليس كنول من نادي سلافين بيلوبو الكرواتي في عام 2021. وبعد بضعة أسابيع، توصل الناديان إلى اتفاق وتم رفع الحظر.
ثلاثة مدربين، ولا تغيير في الاتجاه
في الموسم الماضي، هبط فريق ميونيخ من دوري الدرجة الإقليمية بعد أن احتل المركز الأخير في الترتيب. وتولى بعد ذلك مهام التدريب سلافين سكيلدزيتش، الذي عمل سابقًا في أكاديمية الناشئين بنادي بايرن ميونيخ وكمساعد مدرب لميروسلاف كلوزي. كان سكيلدزيتش يأمل، عبر محطة «توركجو» الجانبية، في العودة إلى كرة القدم الكبرى أو على الأقل إلى دوري الدرجة الإقليمية، لكن الأمور سارت بشكل مختلف تمامًا.
بعد أربع هزائم في أربع مباريات، تم إنهاء العقد قبل الأوان. قال سكيلدزيتش لمجلة "كيكر" آنذاك: "منذ بداية عملي، كانت هناك عيوب هيكلية هائلة في النادي. لم يكن هناك تنظيم واضح، بل كان هناك فوضى ومعلومات خاطئة ودرجة عالية من الفوضى. في هذه البيئة، لم يكن العمل الاحترافي ممكناً على الإطلاق".
بعد ذلك، تولى أسطورة النادي أونال توسون منصب المدرب-اللاعب بنفس القدر من الفشل، قبل أن ينتقل في نهاية العام إلى منافس الدوري TSV لاندسبيرغ. خليفته، وبالتالي المدرب الثالث هذا الموسم، هو شخص مألوف: راينر إلفينغر، الذي درب توركغوجو بالفعل في عام 2016. في ولايته الثانية، لا يزال ينتظر أول فوز له. يبلغ الفارق عن المركز الأول الذي يضمن البقاء في الدوري 18 نقطة، وعن منطقة الهبوط خمس نقاط. لم يسجل أي نادٍ أهدافاً أقل، ولم يستقبل أي نادٍ أهدافاً أكثر.
عاد فريق «توركغوجو ميونيخ» إلى نقطة البداية
بدلاً من العودة إلى الدوري الإقليمي، يواجه «توركغوجو» الآن خطر الهبوط إلى الدرجة السادسة. أي إلى المكان الذي بدأت فيه رحلة التقلبات قبل عقد من الزمن. لكن ربما تسوء الأمور أكثر بسبب المشاكل المالية، ويضطر «توركغوجو» إلى البدء من الصفر في الدرجة الدنيا.
تُقام المباريات على أرضه - شريطة أن يكون اللاعبون مؤمنين - منذ هذا الموسم مرة أخرى في الملعب المحلي. لم يعد المشجعون يأتون، ولا يكاد يأتي أحد آخر - حيث بلغ متوسط الحضور مؤخرًا أقل من 100 مشجع في كل مباراة. وكما أعلن توركغوجو في ديسمبر، سيغادر رئيس مجلس الإدارة تاسكين أكاي النادي هذا الربيع - وبذلك يكون آخر مسؤول شارك في الصعود السريع للنادي. من جميع النواحي، فإن الوضع في توركغوجو هو: العودة إلى نقطة البداية.