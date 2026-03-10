حتى ماكس إيبرل لم يخف دهشته. عند النظر إلى التشكيلة الأساسية لفريق أتالانتا بيرغامو قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بدا المدير الرياضي لبايرن ميونيخ مندهشًا للغاية.
ترجمه
حتى ماكس إيبرل كان متفاجئًا! أتالانتا بيرغامو تثير الدهشة الكبيرة في مواجهة بايرن ميونيخ
عند سؤاله عن المهمة التي تنتظر بطل ألمانيا في بيرغامو، قال إيبرل إنه "متوتر" ويعرف تمامًا "ما ينتظرنا اليوم". وأشار إلى المطاردة القوية التي قام بها الإيطاليون في مباراة الإياب في التصفيات ضد بوروسيا دورتموند، والتي فاز فيها أتالانتا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1.
"لقد شاهدنا الصور ورأينا كيف لعبوا ضد دورتموند. اليوم"، قال إيبرل بدهشة: "اليوم لديهم تشكيلة مفاجئة. لا بد من القول ذلك".
على عكس "المعجزة" التي حققها ضد بوروسيا دورتموند، استبعد مدرب أتالانتا رافاييل بالادينو لاعبًا مثل لازار سماردزيتش واعتمد تشكيلة رباعية، على الرغم من أن أتالانتا كان قد استقر كثيرًا في نظام ثلاثي تحت قيادة بالادينو. في الدوري الإيطالي، خسر الفريق أربع مباريات فقط من أصل 17 مباراة منذ توليه منصبه.
- IMAGO / IPA Sport
بايرن ميونيخ يتغلب على أتالانتا بسهولة: "لم ينجح الأمر على الإطلاق"
لكن "التجربة" التي أجراها بالادينو في نهاية الأسبوع الماضي ضد أودينيزي (2:2) برباعي الدفاع فشلت فشلاً ذريعاً في تلك الأمسية. فقد تفوق بطل ألمانيا التاريخي على صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي في الشوط الأول بكل ما أوتي من قوة وفي غضون 13 دقيقة.
بدأ جوزيب ستانيسيتش بعد ركلة ركنية ذكية. رأى جوشوا كيميش سيرج غنابري الذي كان في وضع جيد، فمرر له الكرة ليعطيها لستانيسيتش (12). ثم سدد مايكل أوليسه كرة بعيدة في الزاوية البعيدة (22)، قبل أن يمرر الكرة لغنابري الذي انطلق (25).
"لم ينجح ذلك على الإطلاق"، كما قال بينيديكت هويديس، الخبير في Amazon Prime، لكنه أشار أيضًا إلى أن بايرن ميونيخ وجد التكتيك المثالي لمواجهة أسلوب أتالانتا العدواني في المواجهات الفردية في جميع أنحاء الملعب. كان ذلك هو التمركز شبه المنفصل للاعبي بايرن ميونيخ.
فعلى سبيل المثال، ظهر جوناثان تاه في الشوط الأول على الجناح الأيسر، أو تمكن دايوت أوبامكانو من التسديد بحرية بعد انطلاقة فردية من 30 مترًا دون أي ضغط، لأن زملائه في الفريق أبعدوا خصومهم عنه بركضهم العميق. ووفقًا لهويدس، استحق غنابري بشكل خاص "درجة ممتاز مع نجمة" في الشوط الأول.
- Getty Images
بايرن ميونيخ يتغلب على ضغط أتالانتا: "إنهم يقومون بعمل رائع!"
أبدى بطل العالم والخبير البارز كريستوف كرامر تفهمه لنهج بالادينو المحفوف بالمخاطر باستخدام خط دفاع رباعي وضغط عالٍ في المواجهات الفردية. "لا تزال هذه الاستراتيجية جيدة، فإذا أردت هزيمة بايرن ميونيخ هذا الموسم، عليك أن تمارس ضغطًا شديدًا وتركز على لاعبين معينين"، قال كرامر، لكنه انتقد في الوقت نفسه أداء المهاجمين جانلوكا سكاماتشا ونيكولا كرستيوفيتش: "أدائهم سيئ جدًا في الخط الأمامي. لا يمارسون أي ضغط، ويتخلون عن الكرة باستمرار. كان هذا هو الحال أيضًا في الأهداف التي سجلها الخصم".
في الوقت نفسه، انضم إلى هويديس في الإشادة بنهج بايرن. "كيف يتحركون ضد هذا التركيز على اللاعبين. من الصعب الدفاع ضد هذا، إنه مزعج ومتعب - خاصة من الناحية الذهنية، عندما تضطر إلى متابعة الخصم مرارًا وتكرارًا. بايرن يقوم بذلك بشكل ممتاز"، قال كرامر.