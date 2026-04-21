حتى جوارديولا لا يعرف موعد عودته.. استبعاد رودري من مواجهة بيرنلي!

خضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية في وقت سابق من هذا الأسبوع لتحديد مدى خطورة الإصابة. ورغم أن التركيز الحالي ينصب على رحلة الفريق إلى بيرنلي، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن جاهزية رودري للمشاركة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثامبتون في نهاية هذا الأسبوع.

ويخوض الإسباني سباقاً مع الزمن ليتمكن من المشاركة في المرحلة الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي، على الرغم من أن جدول مباريات الفريق في الدوري يتضمن فترة راحة طويلة بعد مباراة الكأس.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أعتقد أنه لن يكون جاهزاً لمباراة الغد. سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة، سواء في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثامبتون أو بعد 12 يوماً في مباراة الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون".