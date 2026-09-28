حتى تنتهي سنوات العجاف.. قرارات صارمة تنتظرها جماهير ريال مدريد من مورينيو!

جاءت فترة التوقف الدولي مجرد استراحة عادية داخل أروقة سانتياجو برنابيو بعد جرس إنذار مبكر ومقلق هز أركان البيت الأبيض، بعدما وجد ريال مدريد نفسه متأخرًا بفارق ست نقاط كاملة عن غريمه الأزلي برشلونة الذي يعيش أفضل فتراته رفقة المدرب هانز فليك.

الفريق الذي أنفق الغالي والنفيس في الصيف، واعتمد على شخصية جوزيه مورينيو لإعادة الهيبة الغائبة لموسمين متتاليين بلا ألقاب كبرى، دخل فترة التوقف بأداء باهت وشقوق فنية واضحة حطمت البدايات الحماسية.

ومع اتساع الفارق خلف ماكينة كتالونيا التي لا ترحم، بات مدريد في حاجة ملحة إلى هزات عنيفة وقرارات شجاعة تعيد ترتيب البيت الملكي قبل فوات الأوان.



