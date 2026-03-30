حتى بوجود ليونيل ميسي، تبدو آمال الأرجنتين في الدفاع عن لقب كأس العالم ضئيلة

قبل ثلاث سنوات ونصف، «أكمل ليونيل ميسي مسيرته الكروية» بقيادة الأرجنتين إلى المجد في كأس العالم 2022 بقطر. وكان من دواعي فرحة كل مشجع محايد أن يرى أسطورة برشلونة يرفع أخيرًا الكأس الوحيد الذي ظل بعيدًا عنه لفترة طويلة، ليتوج بذلك مسيرة رائعة لن يكررها أحد على الأرجح أبدًا.

سجل ميسي سبعة أهداف في المباريات السبع التي خاضتها الأرجنتين، بما في ذلك هدفان في المباراة النهائية المثيرة ضد فرنسا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لا تُنسى، ليحصد بجدارة جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة. كان ميسي هو النجم الأبرز بلا منازع في صفوف «الألبيسيليستي»، وقائدًا حقيقيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ومع ذلك، سيكون من الظلم وصف منتخب الأرجنتين لعام 2022 بأنه فريق يعتمد على لاعب واحد. فقد أعلن كل من جوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز عن أنفسهم للعالم بشكل لائق، حيث حصل الأخير على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة، بينما عاد نيكولاس أوتامندي إلى سابق عهده كقائد لخط دفاع مخيف، وأصبح إميليانو مارتينيز بطلاً في ركلات الترجيح.

حتى أولئك الذين قدموا أداءً متواضعاً من الناحية الإحصائية، مثل أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز، بذلوا كل ما في وسعهم من أجل القميص وقدموا مساهمات حيوية. بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام السعودية، ارتفعت المعايير الجماعية إلى أقصى درجة، ولم تنخفض أبداً. لم تستطع أي دولة أخرى أن تضاهي روح الفريق الأرجنتيني.

لسوء الحظ، فإن الصورة الحالية أقل تفاؤلاً بكثير. يفتقر فريق ليونيل سكالوني بشدة إلى ثقة الأبطال وهم يستعدون للدفاع عن لقبهم في عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كانت استعداداتهم شبه فوضوية، حيث تحمل ميسي مرة أخرى عبء التوقعات بأكمله. سيكون من الصعب للغاية الارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات في سن 37 عاماً، لكن هذه مجرد واحدة من العديد من المشكلات التي تواجه الأرجنتين قبل حوالي شهرين من انطلاق البطولة...

    تحقيق الانتصارات بصعوبة

    على الورق، لم يكن من الممكن أن تسير حملة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بشكل أفضل من ذلك. فقد تصدرت ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بفارق تسع نقاط عن الإكوادور التي احتلت المركز الثاني، مع تسجيلها أفضل سجل هجومي. وسجل ميسي ثمانية أهداف ليتوج هداف التصفيات للمرة الأولى في تاريخه.

    ومع ذلك، كان هذا التفوق انعكاساً لانخفاض مستوى المنافسة في بقية الميدان، حيث احتلت المنافستان التقليديتان أوروغواي والبرازيل المركزين الرابع والخامس على التوالي. كما واجه سكالوني لحظات صعبة مقلقة، لا سيما في الهزائم أمام أوروغواي وباراغواي، والتعادل 1-1 على أرضها أمام كولومبيا، والتي شارك ميسي في جميعها.

    كما كان هناك نجاح في الدفاع عن لقب كأس أمريكا الجنوبية بين حملة التصفيات، ولكن مرة أخرى، كان الإجماع في نهاية تلك البطولة هو أن الأرجنتين لم تصل إلى أفضل مستوياتها. فقد كانت تحقق الانتصارات بصعوبة دون أن تلعب بشكل جيد بشكل خاص، واستمر هذا النمط إلى حد كبير في استعداداتها لكأس العالم 2026.


    مباريات ودية هزلية

    خاضت الأرجنتين أول مباراة تحضيرية لكأس العالم ضد فنزويلا في أكتوبر، وفازت 1-0 في غياب ميسي. لكنها لم تخض سوى ثلاث مباريات منذ ذلك الحين، كما انخفض مستوى المنافسين بشكل كبير.

    بعد أن اختتمت عام 2026 بفوز ساحق 6-0 على بورتوريكو و2-0 على أنغولا، حددت الألبيسيليستي في وقت متأخر موعدين لمباراتين وديتين أخريين خلال فترة التوقف الدولية في مارس ضد موريتانيا، التي تحتل المرتبة 115 في تصنيف الفيفا العالمي، وزامبيا التي تحتل المرتبة 91. هذه المباريات لا تخبرنا بأي شيء جوهري عن المستوى الحالي للأرجنتين.

    في الواقع، خسرت موريتانيا 2-1 أمام الفائزة بكأس العالم ثلاث مرات يوم الجمعة، في مباراة سارت بوتيرة بطيئة للغاية. لم تساعد أهداف فرنانديز ونيكو باز في إخفاء الأداء الخامل للأرجنتين، بينما احتشد لاعبو موريتانيا وطاقمها حول ميسي، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، بعد صافرة النهاية في ملعب لا بومبونيرا.

    هذه الدول الأصغر سعيدة فقط بوجودها في محيط ميسي؛ فهي لا تشكل أي تحدٍ حقيقي للأرجنتين، لذا يصعب على اللاعبين إظهار حماسهم المعتاد. لا يعني ذلك أن سكالوني كان في مزاج يسمح له بقبول هذا الواقع.

    وقال بعد المباراة: "لم تلعب الفريق مباراة جيدة. علينا أن نقول ذلك حتى نتمكن من العمل على التحسين". "من الواضح أننا نستطيع اللعب بشكل أفضل بكثير؛ لقد فعلنا ذلك من قبل. جميع اللاعبين الذين شاهدناهم ساهموا بدورهم، لكن عندما تصبح المباراة معقدة، يصبح الأمر أصعب".

    وذهب الحارس مارتينيز، الذي بدا محبطاً، إلى أبعد من ذلك: "كانت واحدة من أسوأ المباريات الودية التي خضناها. افتقرنا إلى الحماس واللعب والسرعة. هذا أمر علينا تحليله، وعلينا أن نقدم أداءً أفضل قليلاً في كل مرة نرتدي القميص".

    الضربة القاضية

    ثم تطرق مارتينيز إلى الموضوع الذي كان الجميع يتجنبه: "الحمد لله [أن مباراة "الفيناليسما" لم تُقام]، لو لعبنا بهذه الطريقة لكنا خسرنا."

    لم يكن أمام الأرجنتين خيار سوى مواجهة موريتانيا وزامبيا بعد أن تم إلغاء مباراتها ضد بطل أوروبا إسبانيا في قطر، وكذلك المباراة الودية اللاحقة ضد مضيف كأس العالم 2022، في اللحظة الأخيرة بسبب الصراع العسكري الدائر في الشرق الأوسط.

    كانت جميع الدول الأكثر تنافسية قد حددت بالفعل التزامات أخرى، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن نقل مباراة "الفيناليسيما" إلى ملعب البرنابيو، إلا أن الأرجنتين رفضت فكرة خوض مثل هذه المباراة أمام جماهير إسبانية من المرجح أن تكون متحيزة.

    نعم، ربما كانت الهزيمة محتملة، لأن مارتينيز محق في أن الأرجنتين ليست في أفضل حالاتها، لكنها كانت ستكون مفيدة أكثر بكثير من مباراتين غير جديتين. وأشار نيكولاس تاجليافيكو إلى ذلك في رد فعله الصريح والمريح تجاه الإلغاء، قائلاً: "إذا وضعنا اللقب و"الفيناليسما" جانباً، كانت ستكون مباراة مهمة لأنك تواجه فريقاً تعلم أنه لديه أيضاً فرصة للتنافس على كأس العالم. هذا يساعدك، ويمنحك معياراً. إنه يوضح لنا أين قد نكون، وما إذا كانت هناك أمور تحتاج إلى تحسين."

    كانت "فيناليسيما" 2022 مهمة بالتأكيد للأرجنتين، حيث قاد ميسي ودي ماريا فوزاً رائعاً بنتيجة 3-0 على إيطاليا، الفائزة ببطولة يورو 2020. لولا ذلك، لكانت الانتصارات السهلة في المباريات الودية ضد الإمارات وجامايكا وهندوراس وإستونيا هي "المعيار" الوحيد، ولما كانت الثقة في الفريق الذي ذهب إلى قطر عالية إلى هذا الحد.

    كما ساهمت المباراة في إثارة توقعات المشجعين، وهو ما تحتاجه كأس العالم 2026 بشدة وسط الحديث المستمر عن القضايا خارج الملعب. أضف إلى ذلك حقيقة أن العالم حُرم من مشاهدة ميسي وهو يواجه خليفته في برشلونة، لامين يامال، مما ترك طعمًا مريرًا للغاية.

    تنظيم وقت لعب ميسي

    كان هناك الكثير من الشكوك حول مشاركة ميسي في كأس العالم المقبلة، والتي غذّاها اللاعب نفسه بشكل أساسي.

    وقال في أكتوبر: "سأقيّم ذلك يومًا بيوم عندما أبدأ الموسم التحضيري العام المقبل مع إنتر [ميامي]، وسأرى ما إذا كان بإمكاني أن أكون جاهزًا بنسبة 100 في المائة، وما إذا كان بإمكاني أن أكون مفيدًا، ثم أتخذ قرارًا". "أنا متحمس جدًا لأنها بطولة كأس العالم. لقد فزنا بالبطولة الأخيرة، والقدرة على الدفاع عن اللقب مرة أخرى على أرض الملعب أمر رائع، لأن اللعب مع المنتخب الوطني هو حلم دائم".

    قبل مباراة موريتانيا، أكد سكالوني أن ميسي لم يتخذ قراره النهائي بعد، حيث قال للصحفيين: "سأبذل قصارى جهدي للتأكد من مشاركته. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك، من أجل كرة القدم، لكن القرار ليس بيدي. الأمر متروك له، وكيف يشعر في عقله وحالته البدنية. لقد استحق الحق في اتخاذ القرار بهدوء. نحن لسنا في عجلة من أمرنا. نحن نعلم أن أي قرار يتخذه سيكون الأفضل له وللفريق."

    من الأفضل للأرجنتين أن يكون ميسي موجودًا، لأنه لا يزال صانع الفوز. لقد رأينا ذلك مرة أخرى في المراحل الأولى من موسم 2026 في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث سجل أربعة أهداف في نفس العدد من المباريات مع إنتر ميامي. ما لم يتعرض لإصابة خطيرة، وهو ما يبذل النادي قصارى جهده لحمايته منها، فإن الفائز بثمانية ألقاب للكرة الذهبية سيقود بالتأكيد منتخب بلاده في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

    ومع ذلك، هذا ليس نفس ميسي الذي كان حاضراً في كل مكان في نجاح الأرجنتين عام 2022. لن تصمد ساقاه لمدة 90 دقيقة كل خمسة أو ستة أيام، خاصة في كأس العالم الموسعة التي قد تشهد خوض حامل اللقب ما مجموعه ثماني مباريات.

    "الأمر صعب لأن الأرجنتينيين ليسوا وحدهم من يرغبون في رؤيته، بل الجميع يريد رؤيته"، تابع سكالوني. "وبالتالي نواجه معضلة كمدربين له عندما يكون موجوداً، وهي ما إذا كان قادراً على لعب المباراة بأكملها أم لا".

    نسخ احتياطية مخيبة للآمال

    السؤال المطروح هو: هل تمتلك الأرجنتين بدائل كافية عندما يُمنح ميسي فترة راحة؟ تشير الدلائل الأخيرة إلى أن الإجابة هي «لا».

    غاب ميسي عن مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم اللتين خسرهما منتخب الألبيسيليستي أمام كولومبيا والإكوادور بسبب الإصابة، وكان هناك فراغ واضح في الجانب الإبداعي. كما أن اعتزال دي ماريا بعد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة جرد الفريق من أخطر أسلحته الهجومية، ورغم أن نيكو غونزاليس لاعب أتلتيكو مدريد قد شغل مركز الجناح الأيسر، إلا أن إنتاجيته النهائية ومهاراته الفنية تتضاءل مقارنة بدي ماريا.

    فقدت الأرجنتين قوتها في خط الوسط أيضًا، حيث لم يعد رودريغو دي باول، الذي يلعب الآن في صفوف إنتر ميامي إلى جانب ميسي، يتمتع بنفس الحيوية في سن 31 عامًا، بينما يمر كل من فرنانديز وماك أليستر بموسم متقلب على مستوى الأندية. لكن الأمر ليس كله أخبارًا سيئة.

    أظهر ألفاريز علامات على أنه يصل إلى ذروته في الوقت المناسب في خط الهجوم مع أتلتيكو، بينما يستمتع لاوتارو بموسم رائع آخر مع إنتر، بطل الدوري الإيطالي المرتقب، وقد يكون الشاب فرانكو ماستانتوانو من ريال مدريد ورقة رابحة. وبوجود النجم الصاعد باز من كومو، تمتلك الأرجنتين أيضًا بديلاً جاهزًا لميسي. يمكنه التوغل من الجهة اليمنى وربط اللعب، كما أنه يتمتع بمهارة ميسي في الكرات الثابتة.

    ومع ذلك، لم يخض باز سوى سبع مباريات دولية حتى الآن. ولا يمكن الجزم بما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً قادراً على تحمل الضغط المترتب على تخفيف العبء عن ميسي عندما يخطو إلى المسرح العالمي للمرة الأولى. ومن الصحيح أيضاً أن ميسي هو الذي يجمع كل شيء معاً في صفوف الأرجنتين. فهي لا تتمتع بانسيابيتها المعتادة في غيابه، ولا يمتلك أي لاعب آخر نفس القدرة على إبداع لحظات العبقرية الخالصة التي تصنع الفارق في المباريات المتكافئة.

    الوقت ينفد

    كما أن خط الدفاع الذي شكّل ركيزة نجاح الأرجنتين في عام 2022 لم يعد بنفس الصلابة هذه المرة. يبدو أوتامندي، المدافع السابق لمانشستر سيتي، في كامل سنه البالغ 38 عامًا، حيث أصبح ميله إلى التدخلات المتهورة والخروج عن موقعه عرضة للعقاب بسهولة أكبر. أما شريكه، كريستيان روميرو، فقد شكّل عبئًا على فريق توتنهام طوال موسم 2025-2026 الكئيب، الذي قد ينتهي به الأمر بالهبوط.

    أما اللاعبان اللذان شاركا كظهيري جناح في نهائي كأس العالم 2022، ليساندرو مارتينيز وغونزالو مونتييل، فقد عانيا من الإصابات، ورغم أن الأرجنتين لا تزال تمتلك ناهويل مولينا القادر على اللعب في مركز الظهير الأيمن، إلا أن تاجليافيكو وماركوس أكونا قد تجاوزا ذروة مستواهما كخيارات حالية في الجناح المقابل. حتى الحارس المحبوب مارتينيز أصبح موضع انتقاد، بعد أن ارتكب أخطاء أساسية كثيرة في أدائه مع أستون فيلا.

    لا تزال الأرجنتين قوة حقيقية، لا سيما لأنها ستكون متأقلمة جيداً مع الحرارة الشديدة في أمريكا الشمالية، لكن عامل الرعب مفقود. ومن المؤكد أن إسبانيا وفرنسا، المرشحتين قبل البطولة، ستراهن على فرصهما إذا واجهتا رجال سكالوني، لأنهما تتمتعان بعمق وتماسك أفضل في كل مركز.

    قد تشعر كل من الجزائر والنمسا أيضًا بفرصة تحقيق مفاجأة كبيرة في المجموعة J. تحتاج الأرجنتين إلى وقت لإعادة بناء إيقاعها الصحيح، وهو ما لا تملكه الآن. هناك خطر حقيقي من أن تنتهي حقبة ميسي بهدوء إذا لم يتمكن سكالوني من تحقيق التوازن الصحيح.

