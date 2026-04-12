"حتى بايرن ميونيخ يرتكب أخطاء أحيانًا": توني كروس لم يستبعد ريال مدريد بعد - ويشرح ما الذي فاجأه في مباراة الذهاب

وأضاف كروس أن بايرن "كان يسيطر تمامًا على المباراة" بعد تسجيل الهدف الثاني. "في الواقع، كنت أتوقع أن يواصلوا هيمنتهم وربما يوسعوا الفارق. كنت أتوقع أن يواصلوا السيطرة من خلال الاستحواذ على الكرة وربما يسجلوا هدفًا ثالثًا أو رابعًا أو خامسًا - لكن العكس هو ما حدث."

بدلاً من هيمنة ميونيخ حتى النهاية، أصبح ريال مدريد أكثر خطورة مع تقدم الشوط الثاني. أفسد مانويل نوير، الحارس المتميز في مرمى بايرن، العديد من الفرص الكبيرة، لكن في الدقيقة 74، كان الحارس البالغ من العمر 40 عاماً عاجزاً، وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-2 من وجهة نظر الفريق الإسباني.

في مباراة الإياب، يعتمد كروس، من بين أمور أخرى، على المهارات الفردية لمبابي أو فينيسيوس جونيور. "لقد رأينا هنا: بايرن لا يدافع عن كل شيء، فهناك دائمًا خطأ ما"، أكد اللاعب الدولي الألماني السابق، الذي أنهى مسيرته في عام 2024. "لديك فيني ومبابي على سبيل المثال في مواجهة ستانيسيتش (يوسيب، محرر) أو لايمر (كونراد، محرر)، هناك دائمًا فرصة في المواجهة الفردية، ولا داعي لمناقشة ذلك".

لكن ريال مدريد يجب أن يكون في ملعب أليانز أرينا، مقارنةً بمباراة الذهاب، "أكثر مرونة في التعامل مع الكرة بدلاً من الاعتماد على الهجمات المرتدة فقط"، أوضح كروس. "في مرحلة ما، ستضطر إلى فتح اللعب قليلاً والمشاركة فيه لتجد حلولاً بنفسك. غالباً ما كان هذا هو المشكلة، حيث واجهوا صعوبة كبيرة في ذلك."