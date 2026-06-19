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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

حتى الكوكا أكبر من الطبيعي والوجبات لا يمكن إنهاؤها.. جماهير المنتخبات المشاركة في كأس العالم تستغرب الولايات المتحدة!

كأس العالم

عجائب المونديال مستمرة!

تتوافد جماهير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم لعام 2026 لكن الرحلة لم تقتصر على مؤازرة المنتخبات فحسب، بل تحولت إلى مواجهة مثيرة مع تفاصيل الثقافة الأمريكية الغريبة، والتي فاجأت المشجعين بضخامة الأحجام وطبيعة الحياة اليومية التي تختلف تمامًا عما اعتادوا عليه في بلدانهم الأصيلة.

فيما يلي قدم تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" روايات من مشجعين المنتخبات الضيوف، تُظهر أغرب المواقف التي تعرضوا لها والأشياء التي يرونها غير طبيعية في الولايات المتحدة وغير معتادة بالنسبة لهم.


  • صدمة الأحجام الضخمة ومشروبات تتجاوز المألوف


    أبدى بعض المشجعون دهشتهم الفائقة فور وصولهم إلى الأراضي الأمريكية من حجم ومساحة كل شيء يحيط بهم، ولم يتوقف الأمر عند اتساع الطرقات السريعة أو ضخامة البنايات والشاحنات العملاقة، بل امتدت الملاحظات لتشمل أبسط التفاصيل اليومية مثل عبوات المشروبات الغازية.

    حيث عبّر مشجعون عن ذهولهم من أن عبوة "الكوكا" العادية هناك تفوق الحجم الطبيعي المتعارف عليه في دول مثل المغرب أو الدول الأوروبية، مما جعلهم يشعرون بأنهم يعيشون داخل فيلم سينمائي يتسم فيه كل شيء بالمبالغة.


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  • وجبات عملاقة تفوق قدرة المشجعين على الإنهاء


    حازت تجربة الطعام في المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة الأمريكية على النصيب الأكبر من استغراب الزوار، وأوضح مشجعون قادمون من بريطانيا أن كميات الأطعمة المقررة للشخص الواحد في الوجبة تفوق قدرة الاستيعاب بشكل غير مألوف.

    مؤكدين أنهم عجزوا في مرات كثيرة عن إنهاء وجباتهم بسبب ضخامتها، وهو ما لا يحدث في المطاعم الإنجليزية، كما تداول المشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية توثق دهشتهم من تقديم بعض المطاعم مقبلات مجانية وإعادة ملء المشروبات مجانًا دون رسوم إضافية.


  • لغز الضرائب المخفية عند الشراء والدفع


    لم تكن الأطعمة والأحجام هي الشيء الوحيد المثيرة للدهشة، بل امتد الاستغراب إلى المعاملات المالية اليومية ونظام البيع والشراء.

    حيث لاحظ المشجعون الإنجليز وجود تقليد أمريكي غريب يتمثل في عدم إدراج ضريبة المبيعات ضمن السعر المعلن على السلع والمنتجات المعروضة في المتاجر، وعبّر زوار عن حيرتهم عندما يكتشفون أن السعر النهائي الذي يدفعه المشتري عند شباك الدفع يكون أعلى من السعر المكتوب على المنتج، وهو نظام يختلف تمامًا عن القواعد التجارية المتبعة في أوروبا والتي تدمج الضرائب مسبقًا.


  • هدوء المونديال وصخب السلة في تايمز سكوير


    أشار مشجعون غيرهم ممن اعتادوا حضور النسخ السابقة من المونديال في روسيا وقطر إلى أن الأجواء الحماسية لكأس العالم في أمريكا تبدو هادئة نسبيًا، نظرًا لأن كرة القدم ليست الرياضة الأولى هناك.

    وفي المقابل تصادف وجود مشجعين من إنجلترا في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة بنيويورك وسط احتفالات جنونية وصاخبة ظنوا في البداية أنها تخص المونديال، ليتضح لهم لاحقًا أن الجماهير الأمريكية تحتفل بفوز فريق "نيويورك نيكس" بلقب دوري كرة السلة الأمريكي بعد غياب استمر 53 عامًا، مما جعل هؤلاء المشجعين يفكرون في متابعة رياضة السلة مستقبلاً.