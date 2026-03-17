AFP
"حاولوا تصويري على أنني وحش" - مساعد مدرب إسبانيا السابق يكشف عن حيرته بعد إقالة لويس إنريكي له
نهاية مفاجئة لشراكة طويلة الأمد
كانت العلاقة المهنية بين مورينو ولويس إنريكي من أنجح العلاقات في كرة القدم الإسبانية الحديثة، حيث امتدت عبر فترات عملهما مع كل من روما وسيلتا فيغو وبرشلونة. ومع ذلك، انهارت هذه العلاقة في عام 2019 عندما عاد لويس إنريكي إلى منصب مدرب المنتخب الإسباني عقب الوفاة المأساوية لابنته. ووجد مورينو، الذي تولى منصب المدرب الرئيسي لتأمين تأهل المنتخب إلى يورو 2020، نفسه غير مطلوب.
حدث الانتقال من مساعد مخلص إلى منبوذ خلف الأبواب المغلقة، لكنه سرعان ما انتشر على الملأ. وكشف مورينو أن القرار تم إبلاغه شخصياً، لكن دون الدقة التي كان يتوقعها، بالنظر إلى تاريخهما المشترك.
انقطاع الاتصال
وفي حديثه خلال مقابلة في برنامج «إل كامينو دي ماريو» مع اللاعب الدولي الإسباني السابق ماريو سواريز، استعرض مورينو بالتفصيل اللحظة التي انتهت فيها شراكته المهنية مع لويس إنريكي.
"ذهبت إلى منزله بعد الوفاة المؤسفة لابنته وأخبرته أنني سأفي بما أعلنت عنه علنًا"، أوضح مورينو، وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا". "أخبرني أنه لم يعد يعتمد عليّ، وأنه لن يدرب معي مرة أخرى أبدًا.
"حاولوا تصويري على أنني وحش، كشخص يريد البقاء بأي ثمن. نُشرت أشياء قبيحة للغاية، تقول إنني لم أذهب لرؤيته في ذلك الوقت، في حين أن ما فعلناه في الواقع هو احترام كل ما قاله لنا. على الصعيد الشخصي، كان الأمر صعبًا للغاية".
مواجهة رواية الخيانة
وصلت التداعيات إلى نقطة الانهيار خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة إعادة تقديم لويس إنريكي، حيث اتهم مدرب باريس سان جيرمان الحالي مورينو بـ«الخيانة». وكان لهذا الإدانة العلنية تأثير مدمر على عائلة مورينو، التي وقعت في مرمى العاصفة الإعلامية.
يتذكر مورينو قائلاً: "اتصلت بي أمي وهي تبكي، وسألتني إن كان كل ما أقوله صحيحاً، لأنها لم تفهم ما يجري. أنا أعرف بعض الأمور، لكنني لن أتكلم عنها لأنها وصلتني من أطراف ثالثة، وأريد أن أحترم ذلك. فليفسر كل شخص الأمر كما يشاء. لقد أدركت أن الرواية غالباً ما تكون أقوى بكثير من الحقيقة".
التعامل مع الجدل الذي دار مؤخرًا في روسيا
وتطرقت المقابلة أيضًا إلى فترة تولي مورينو منصب المدير الفني للنادي الروسي «إف كيه سوتشي»، والتي انتهت بطريقة غريبة. فقد اتهم أندريه أورلوف، المدير الرياضي السابق للفريق الروسي، الإسباني باستخدام برنامج «تشات جي بي تي» في التخطيط والتدريب وتجنيد اللاعبين. ومن بين هذه الأنشطة، اتهم المسؤول مورينو بإبقاء لاعبيه مستيقظين لمدة 28 ساعة قبل السفر إلى خاباروفسك، وهي مدينة تقع في شرق البلاد.
قال مورينو: "في الأساس، ما قمت به هو إعداد نفسي بشكل احترافي. التحدث إلى الأطباء، وإلى الأشخاص الذين اعتادوا على ذلك". "الشيء الوحيد الذي فعلته هو جعل اللاعبين يستيقظون مبكرًا قليلاً خلال الأسبوع حتى تتحول الفجوة الزمنية من سبع ساعات إلى ثلاث ساعات".
