حان وقت يامال!.. طفل برشلونة قد ينقذ تشافي من الإقالة

هل ينقذ يامال برشلونة وتشافي؟

يمكن أن يكون لامين يامال، نجم برشلونة الشاب البالغ من العمر 16 عامًا فقط هو المفتاح لإنقاذ موسم البلوجرانا وتشافي من خطر الإقالة.

وظهر لامين يامال، لأول مرة مع برشلونة ضد ريال بيتيس في الموسم الماضي وكان البلوجرانا متقدمًا بنتيجة 4-0 ثم قرر تشافي إشرك نجم "لا ماسيا" الجديد وكان ليامال، تأثيرًا فوريًا حيث لمس الكرة 12 مرة، وسدد على المرمى، ولعب تمريرة متقنة فوق دفاع بيتيس ولكنه لم يلعب مجددًا بعد ذلك.

وبعد مرور تسعة أشهر، لا يزال يامال يبلغ من العمر 16 عامًا، ويساهم بأربعة أهداف مع برشلونة وإحصائيًا فهو أحد المراوغين الأكثر فعالية في الدوري الإسباني هذا الموسم وبرشلونة يكون أفضل عندما يشارك يامال ويلعب في الجناح الأيمن.

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ولا يزال تشافي، مترددًا في الدفع بيامال، ويفضل رافينيا وفيران توريس وحتى جواو كانسيلو، عليه ولكن عليه تغيير قراره حيث يعاني برشلونة في الدوري الإسباني ويمكن أن يهدر فرصته في المنافسة على اللقب.

ويحتاج تشافي، إلى إشراك أفضل لاعبيه في المواجهات القادمة ليس فقط لتحقيق النجاح ولكن أيضًا لإنقاذ نفسه من الإقالة.