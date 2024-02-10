حان وقت إنهاء اللعنة! فك عقدة هاري كين أمام امتحان ألونسو الصعب!

هل تستمر لعنة هارى كين في 2024؟

يحتاج هارى كين، إلى مواصلة تألقه اليوم السبت في مباراة القمة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني إذا أراد أن يتوج بأول بطولة له في مسيرته.

ورغم تألق كين، على مدار السنوات الماضية ولكنه لم يفوز بأي لقب في مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخب الإنجليزي، وبعد انضمامه إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، اعتقد الكثيرون أن لعنة كين، ستنتهي في عام 2024 لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

ويحتل البافاريون المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، وقد خرجوا من كأس ألمانيا ويواجهون مهمة شاقة للفوز بدوري أبطال أوروبا في ظل تراجع مستواهم.

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إن الأزمة ليست في كين، فالنجم الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية منذ انتقاله للعملاق الألمانى، ولكنه يجب أن يظهر بقوة فى مواجهة اليوم ضد باير ليفركوزن الذي لم يهزم في أى مباراة ويقاتل للتتويج بلقبه الأول.