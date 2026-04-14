حان الوقت لكي يتحلى آرني سلوت بالشجاعة! يجب على مدرب ليفربول، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، أن يطلق العنان لريو نغوموها ومحمد صلاح في مواجهة باريس سان جيرمان

لا يزال ليفربول في المنافسة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ولا أحد يعرف بالضبط كيف حدث ذلك، بالطبع. فقد سحق باريس سان جيرمان فريق أرني سلوت على أرضه الأسبوع الماضي، لكن ليفربول تمكن من الخروج من ملعب «بارك دي برانس» بخسارة 2-0، وهي نتيجة اعترف جيمي كاراغر بأنها بدت في الواقع «نتيجة رائعة» للزوار، بالنظر إلى الفجوة الشاسعة في التماسك والثقة بين الفريقين.

لا شك أن الشعور السائد هو أن ليفربول لم يحصل في باريس سوى على تأجيل مؤقت لتنفيذ الحكم. ومن غير المرجح أن يكون باريس سان جيرمان بنفس القدر من الإسراف في مباراة الإياب يوم الثلاثاء، كما أن اللعب في أنفيلد لا يثير أي خوف لدى رجال لويس إنريكي على أي حال، في ضوء فوزهم بركلات الترجيح في ميرسيسايد الموسم الماضي.

ومع ذلك، لم يضع ليفربول كل شيء بعد. لا تزال هشاشة الدفاع مصدر قلق كبير، لكن الريدز يمتلكون بلا شك الموهبة الهجومية اللازمة لإزعاج حامل لقب دوري أبطال أوروبا. على سلوت فقط أن يكون شجاعاً بما يكفي لاستخدام الأسلحة المتاحة له بشكل كامل وسليم إذا أراد ليفربول تحقيق انتفاضة شهيرة أخرى أمام جماهير كوب...

    استسلام «سلوت» المخزي

    وقد دافع سلوت منذ ذلك الحين بشدة عن التكتيكات التي اتبعها ليلة الأربعاء الماضي، لكن الحقيقة هي أن ليفربول عوقب - وتعرض للإحراج - بسبب افتقاره شبه التام للطموح في باريس، حيث أسفر قراره بإشراك خط دفاع مكون من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ توليه منصب المدير الفني قبل 18 شهراً عن عواقب كارثية كانت متوقعة.

    حتى فيرجيل فان ديك بدا تائهاً بينما عانى الضيوف بشدة لاحتواء خط هجوم باريس سان جيرمان السريع للغاية، والذي كان يخرج لاعبي ليفربول من مواقعهم باستمرار.

    من الناحية الهجومية، أظهر فلوريان فيرتز لمحات مما يمكنه فعله عند الاستحواذ على الكرة، لكن المشكلة كانت أن الريدز بالكاد تمكنوا من الحصول على الكرة، ناهيك عن الاحتفاظ بها، حيث فشل دومينيك زوبوسلاي وآخرون في معرفة المكان الذي من المفترض أن يلعبوا فيه بالضبط.

    في الواقع، أكمل ليفربول 190 تمريرة فقط (أكمل باريس سان جيرمان 685)، ولم يلمس الكرة سوى 9 مرات في منطقة جزاء الخصم، ولم يصنع أي "فرصة كبيرة" طوال المباراة - وهي النتيجة الحتمية لعرض مخزي من الاستسلام من جانب سلوت، الذي، على الرغم من ادعاءاته يوم الاثنين بخلاف ذلك، أعطى تعليمات واضحة للاعبيه بالبقاء في الخلف وإضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت في الكرات الثابتة في محاولة يائسة لتجنب هزيمة ثقيلة في العاصمة الفرنسية.

    ومع ذلك، فإن مثل هذا السخرية والجبن لن ينجحا في أنفيلد. لن يتحمل المشجعون ذلك بأي حال من الأحوال. لكن سلوت يعلم بنفسه أنه وضع نفسه في موقف لا خيار له فيه سوى المجازفة - وهذا يعني، على الأقل، إشراك لاعبين اثنين قضيا مباراة الذهاب بأكملها جالسين على مقاعد البدلاء.

    لا بد أن يبدأ صلاح

    يمكن للمرء بالتأكيد أن يحاول تقديم حجج تدعم استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب. فلم يقدم اللاعب المصري أداءً قريبًا من مستواه الأفضل هذا الموسم، وبدا يفتقر تمامًا إلى الثقة في الهزيمة الساحقة التي تعرض لها فريقه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

    لكن إذا كان هناك ما تعلمناه من الأشهر القليلة الماضية، فهو أن استبعاد صلاح من التشكيلة لا يحل أي مشكلة؛ بل في الواقع، يزيد من حجمها، لأنه يحرم الريدز من أحد أخطر أسلحتهم الهجومية.

    على الرغم من كل الصعوبات التي واجهها صلاح هذا الموسم، إلا أنه لا يزال قد ساهم بشكل مباشر في 20 هدفاً في جميع المسابقات، وكان عنصراً أساسياً في الفوز المثير 4-0 على غالطة سراي في مباراة الإياب من دور الـ16.

    الحقيقة هي أنه لا يوجد خيار أفضل في الجناح الأيمن، ورغم أن هذا قد يقول الكثير عن سياسة التعاقدات في ليفربول أكثر مما يقول عن تميز صلاح المستمر، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قدم تذكيراً في الوقت المناسب بقدراته التهديفية بضربة رائعة من اللمسة الأولى ضد فولهام، أعادت الابتسامة إلى وجهه على الفور قبل ما يُعد، في الوقت الحالي على الأقل، أهم مباراة متبقية له كلاعب في ليفربول.

    مهما كانت الخلافات بينهما، على سلوت ببساطة أن يمنح صلاح الفرصة لكتابة فصل مجيد آخر في قصة أصبحت بالفعل أسطورة.

    قد يكون الأمر أن اللاعب الممتاز نونو مينديز يتفوق على صلاح، لكن اختيار ثالث أكثر اللاعبين تهديفاً في تاريخ ليفربول سيجعل البرتغالي على الأقل يفكر مرتين قبل الانطلاق إلى الأمام في كل فرصة - وهو ما سيخفف على الأقل بعض الضغط على أي لاعب يختاره سلوت في مركز الظهير الأيمن.

    سرعة فرينبونغ أمر لا بد منه

    يُعد الاختيار بين جو جوميز وجيريمي فرينبونج في الواقع أحد أهم القرارات التي يواجهها سلوت قبل استقبال باريس سان جيرمان. وقد يكون كلاهما قد شارك في التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب، لكن سيتعين على أحدهما التنازل عن مكانه، خاصة وأن ليفربول سيعود بالتأكيد إلى تشكيلة دفاعية رباعية في هذه المباراة التي لا بد من الفوز بها.

    سيعطينا اختيار سلوت فكرة فورية عن الطريقة التي ينوي بها خوض المباراة، ومن الواضح أن جوميز سيكون الخيار الأكثر أمانًا، لأنه على الرغم من أن قلب الدفاع متعدد الاستخدامات لا يقدم الكثير هجوميًا (بخلاف الرميات الطويلة)، إلا أنه مدافع كفء للغاية عندما يكون في كامل لياقته.

    وإذا كان جوميز سيلعب، فيجب أن يكون ذلك في مركزه المفضل إلى جانب فان ديك، بدلاً من إيبراهيما كوناتي المتقلب للغاية، الذي كان محظوظاً بتجنب التسبب في ركلتي جزاء في باريس.

    قد يكون فرينبونج عرضة للخروج عن مركزه، ولديه ميل لإحباط زملائه بتمريراته الأخيرة، لكنه ربما يكون أسرع لاعب في تشكيلة ليفربول البطيئة نسبياً، مما يعني أن لديه السرعة الكافية للتعامل مع ديزير دو، وفي الوقت نفسه يوفر مخرجاً رائعاً للتداخل مع صلاح الذي يتباطأ.

    لم يلعب الثنائي معاً كثيراً هذا الموسم، ويرجع ذلك أساساً إلى مشاكل الإصابة التي عانى منها اللاعب الهولندي، لكنهما تعاونا جيداً ضد فولهام - ولم يخلق أي لاعب آخر على أرض الملعب فرصاً أكثر من فرينبونج (ثلاث فرص).

    خلاصة القول: سرعة فرينبونج تجعل إشراكه أمراً ضرورياً للغاية ضد فريق يزخر بلاعبين جناحين سريعي الحركة.

    الخبرة أم الحماس؟

    وبعد أن بقي ميلوس كيركيز على مقاعد البدلاء طوال مباراة فولهام، كان من الطبيعي الافتراض بأن اللاعب المجري قد تم إراحته استعدادًا لمباراة الإياب الحاسمة أمام باريس سان جيرمان - وهذا أمر منطقي، حيث كانت هناك شكوك حول قدرته على خوض ثلاث مباريات في غضون أسبوع واحد.

    ومع ذلك، سيكون هناك إغراء للاعتماد على آندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر. بدا اللاعب الاسكتلندي، الذي سيغادر النادي، أقرب إلى مستواه المعهود في مباراة فولهام، حيث كان ينطلق إلى الأمام في كل فرصة سانحة، بالإضافة إلى الدفاع بعزمه المعهود.

    علاوة على ذلك، في حين أن روبرتسون قد يكون شخصية معروفة بحدة طباعها، فإن الاحتمال الأكبر هو أنه سيخوض مثل هذه المباراة الضخمة برأس أكثر هدوءًا من كيركيز، الذي يبدو أحيانًا متحمسًا للغاية لإثارة إعجاب نفسه خلال المباراة.

    ولكن ربما الأهم من أي شيء آخر هو أن ريو نغوموها قد يستفيد أكثر من وجود لاعب متمرس مثل روبرتسون يدعمه بدلاً من كيركيز المتحمس ولكن المتقلب - وينبغي أن يكون الحصول على أفضل ما لدى المراهق هو أولوية في تفكير سلوت في الوقت الحالي.


    ليفربول بحاجة إلى نغوموها

    كان رغبة «سلوت» في حماية نغوموها هذا الموسم أمرًا مفهومًا تمامًا. فالجميع يدرك تمامًا المخاطر المتزايدة للإرهاق في كرة القدم الحديثة، ولا أحد يرغب في رؤية موهبة استثنائية كهذه تتحمل أعباءً زائدة في مثل هذا العمر الصغير.

    ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح منذ ظهوره المثير من على مقاعد البدلاء في مباراة نوتنغهام فورست في فبراير أن ليفربول بحاجة إلى نغوموها. مع تقدم العمر على صلاح، ورحيل لويس دياز منذ فترة طويلة إلى بايرن ميونيخ، فإن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هو بالتأكيد أخطر لاعب في فريق سلوت، وهو مهاجم شاب لا يعرف الخوف وتكون أول فكرة لديه هي التوجه مباشرة نحو خصمه.

    قال المدرب يوم السبت: "لديه ميزة خاصة لم تعد تراها كثيرًا في كرة القدم: السيطرة على المواقف الفردية". "وهذا بالضبط ما فعله عندما سجل هدفه، حيث حرر الكرة بالالتفاف والانعطاف ثم سددها بلمسة تشبه لمسة محمد صلاح، على ما أعتقد".

    كما دفع هدفه الفردي الرائع إلى مقارنته بالشاب راحيم ستيرلينج - لا سيما لأنه تجاوز اللاعب الدولي الإنجليزي السابق كأصغر هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق في أنفيلد - ويبدو أنه قد بدد أي شكوك كانت لدى مدربه بشأن إشراكه في المباراة ضد باريس سان جيرمان.

    وقال سلوت: "أعتقد أنه جاهز". "السؤال الآن، بالطبع، هو: هل يمكنه فعل ذلك مرة أخرى بعد يومين؟ هذا سؤال آخر. لكن هل سيكون قادراً على اللعب والأداء على هذا المستوى؟ نعم، لأنه في بداية الموسم كان لاعباً شاباً يكتسب بعض الخبرة مع الفريق الأول. لكنه الآن مجرد شخص يمكنني اختياره لأي مباراة. لذا، بما في ذلك مباراة الثلاثاء".

    هناك بدائل أخرى، بالطبع. مع تأكد عودة هوغو إكيتيكي إلى خط الهجوم، يمكن أن يعود كودي جاكبو، الذي قدم أداءً جيدًا في قيادة الهجوم ضد فولهام، إلى الجناح الأيسر. لسوء الحظ، لم يقدم اللاعب الدولي الهولندي ما يكفي هذا الموسم ليبرر مكانه في التشكيلة الأساسية لسلوت في مباراة بهذه الأهمية.

    في الواقع، هناك حجة أقوى تدعم انتقال إكيتيكي إلى الجانب الأيسر، حيث يشعر براحة أكبر، لإفساح المجال أمام ألكسندر إيساك، الذي استعاد لياقته البدنية، للعب في الوسط.

    الهدف الذي قد يقلب موازين المباراة

    ومع ذلك، من المرجح جدًّا أن يبقي سلوت إيزاك على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني — وهو الخيار الذكي، بصدق، بالنظر إلى وقت اللعب المحدود الذي حصل عليه السويدي — وأن يشرك فيرتز على الجانب الأيسر من خط الهجوم.

    هناك بالتأكيد ميزة في مثل هذا النهج. لا يريد ليفربول أن يترك نفسه مكشوفًا في خط الوسط - الذي يمكن القول إنه أقوى منطقة في باريس سان جيرمان - لذلك قد نرى زوبوسلاي في دور رقم 10، أمام أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرخ في محور خط الوسط.

    ومع ذلك، في حين أن الريدز لا يمكنهم تحمل التهور، إلا أنه يتعين عليهم أن يكونوا جريئين - وهذا يعني وضع ويرتز في أفضل مركز له، مع السماح في الوقت نفسه لنجوموها بالانطلاق على الجناح الأيسر.

    بفضل رؤيته الرائعة وتقنيته الهائلة، يربط فيرتز بين أجزاء اللعب بشكل لا يضاهيه أحد في فريق سلوت، ورغم أن التمريرة التي سجل منها نغوموها هدف التقدم ضد فولهام بعد سلسلة من الحركات المراوغة لم تكن بعبقرية، إلا أنها جاءت من اللاعب الأكثر إبداعاً في ليفربول.

    يجب منح هذين النجمين المحتملين أكبر قدر ممكن من الوقت لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ضد باريس سان جيرمان، لأنه إذا أراد الريدز إيذاء أبطال أوروبا، فعليهم أن يضربوهم بكل ما لديهم.

    ليس هذا وقت الحلول النصفية - أو التردد. يجب على ليفربول أن يندفع بكل قوته منذ صافرة البداية، وهذا يعني التضحية ببعض السيطرة التي يحبها سلوت من أجل تبني القليل من الفوضى القديمة التي كان يدافع عنها سلفه، يورغن كلوب.

    أفضل طريقة لخلق جو الفوضى هذا هي إضافة نغوموها إلى التشكيلة. إنه "الورقة الرابحة" لليفربول، واللاعب المجهول من وجهة نظر باريس سان جيرمان، واللاعب الذي يمكنه تغيير مجرى المباراة، والذي نجح بالفعل في إزالة بعض السلبية المحيطة بأنفيلد بأدائه في عطلة نهاية الأسبوع.

    كما أشار ستيف نيكول بعد الفوز على فولهام، في موسم اتسم بالسلبية التي لا هوادة فيها، كان الريدز يبحثون يائسين "عن الإيجابيات - ونغوموها هو إيجابية. إنه يخيف المدافعين". ويجب أن يكون الأمل في ألا يخشى سلوت إشراكه في التشكيلة الأساسية ليلة الثلاثاء.

