حان الوقت لكي يتحلى آرني سلوت بالشجاعة! يجب على مدرب ليفربول، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، أن يطلق العنان لريو نغوموها ومحمد صلاح في مواجهة باريس سان جيرمان

ومع ذلك، من المرجح جدًّا أن يبقي سلوت إيزاك على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني — وهو الخيار الذكي، بصدق، بالنظر إلى وقت اللعب المحدود الذي حصل عليه السويدي — وأن يشرك فيرتز على الجانب الأيسر من خط الهجوم.
هناك بالتأكيد ميزة في مثل هذا النهج. لا يريد ليفربول أن يترك نفسه مكشوفًا في خط الوسط - الذي يمكن القول إنه أقوى منطقة في باريس سان جيرمان - لذلك قد نرى زوبوسلاي في دور رقم 10، أمام أليكسيس ماك أليستر وريان جرافنبرخ في محور خط الوسط.
ومع ذلك، في حين أن الريدز لا يمكنهم تحمل التهور، إلا أنه يتعين عليهم أن يكونوا جريئين - وهذا يعني وضع ويرتز في أفضل مركز له، مع السماح في الوقت نفسه لنجوموها بالانطلاق على الجناح الأيسر.
بفضل رؤيته الرائعة وتقنيته الهائلة، يربط فيرتز بين أجزاء اللعب بشكل لا يضاهيه أحد في فريق سلوت، ورغم أن التمريرة التي سجل منها نغوموها هدف التقدم ضد فولهام بعد سلسلة من الحركات المراوغة لم تكن بعبقرية، إلا أنها جاءت من اللاعب الأكثر إبداعاً في ليفربول.
يجب منح هذين النجمين المحتملين أكبر قدر ممكن من الوقت لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ضد باريس سان جيرمان، لأنه إذا أراد الريدز إيذاء أبطال أوروبا، فعليهم أن يضربوهم بكل ما لديهم.
ليس هذا وقت الحلول النصفية - أو التردد. يجب على ليفربول أن يندفع بكل قوته منذ صافرة البداية، وهذا يعني التضحية ببعض السيطرة التي يحبها سلوت من أجل تبني القليل من الفوضى القديمة التي كان يدافع عنها سلفه، يورغن كلوب.
أفضل طريقة لخلق جو الفوضى هذا هي إضافة نغوموها إلى التشكيلة. إنه "الورقة الرابحة" لليفربول، واللاعب المجهول من وجهة نظر باريس سان جيرمان، واللاعب الذي يمكنه تغيير مجرى المباراة، والذي نجح بالفعل في إزالة بعض السلبية المحيطة بأنفيلد بأدائه في عطلة نهاية الأسبوع.
كما أشار ستيف نيكول بعد الفوز على فولهام، في موسم اتسم بالسلبية التي لا هوادة فيها، كان الريدز يبحثون يائسين "عن الإيجابيات - ونغوموها هو إيجابية. إنه يخيف المدافعين". ويجب أن يكون الأمل في ألا يخشى سلوت إشراكه في التشكيلة الأساسية ليلة الثلاثاء.