حان الوقت لكي يتحلى آرني سلوت بالشجاعة! يجب على مدرب ليفربول، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، أن يطلق العنان لريو نغوموها ومحمد صلاح في مواجهة باريس سان جيرمان

وقد دافع سلوت منذ ذلك الحين بشدة عن التكتيكات التي اتبعها ليلة الأربعاء الماضي، لكن الحقيقة هي أن ليفربول عوقب - وتعرض للإحراج - بسبب افتقاره شبه التام للطموح في باريس، حيث أسفر قراره بإشراك خط دفاع مكون من خمسة لاعبين للمرة الأولى منذ توليه منصب المدير الفني قبل 18 شهراً عن عواقب كارثية كانت متوقعة.

حتى فيرجيل فان ديك بدا تائهاً بينما عانى الضيوف بشدة لاحتواء خط هجوم باريس سان جيرمان السريع للغاية، والذي كان يخرج لاعبي ليفربول من مواقعهم باستمرار.

من الناحية الهجومية، أظهر فلوريان فيرتز لمحات مما يمكنه فعله عند الاستحواذ على الكرة، لكن المشكلة كانت أن الريدز بالكاد تمكنوا من الحصول على الكرة، ناهيك عن الاحتفاظ بها، حيث فشل دومينيك زوبوسلاي وآخرون في معرفة المكان الذي من المفترض أن يلعبوا فيه بالضبط.

في الواقع، أكمل ليفربول 190 تمريرة فقط (أكمل باريس سان جيرمان 685)، ولم يلمس الكرة سوى 9 مرات في منطقة جزاء الخصم، ولم يصنع أي "فرصة كبيرة" طوال المباراة - وهي النتيجة الحتمية لعرض مخزي من الاستسلام من جانب سلوت، الذي، على الرغم من ادعاءاته يوم الاثنين بخلاف ذلك، أعطى تعليمات واضحة للاعبيه بالبقاء في الخلف وإضاعة أكبر قدر ممكن من الوقت في الكرات الثابتة في محاولة يائسة لتجنب هزيمة ثقيلة في العاصمة الفرنسية.

ومع ذلك، فإن مثل هذا السخرية والجبن لن ينجحا في أنفيلد. لن يتحمل المشجعون ذلك بأي حال من الأحوال. لكن سلوت يعلم بنفسه أنه وضع نفسه في موقف لا خيار له فيه سوى المجازفة - وهذا يعني، على الأقل، إشراك لاعبين اثنين قضيا مباراة الذهاب بأكملها جالسين على مقاعد البدلاء.