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Argentina Algeria(C)Getty Images
علي رفعت

حالة تجسس جديدة.. غضب جزائري بسبب طائرة دون طيار تقتحم التدريبات قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم!

الجزائر
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
كأس العالم

طائرات درون أمريكية تخترق السياج الأمني الصارم لمدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش في كانساس وتبث لقطات حية للتدريبات التكتيكية المغلقة قبل أيام من الانطلاقة المونديالية.

تسببت طائرات مسيرة تابعة لإحدى الشبكات التليفزيونية الأمريكية في أزمة حادة داخل معسكر المنتخب الجزائري المقام في مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هذا الخرق التكنولوجي ليضرب خطط الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الذي فرض منذ وصول البعثة سياجًا حديديًا وسرية تامة على الحصص التدريبية لمنع تسريب أي تفاصيل تكتيكية للمنافسين في المجموعة العاشرة، وعلى رأسهم المنتخب الأرجنتيني وحامل اللقب بقيادة ليونيل سكالوني الذي يواجهه المحاربون في الجولة الأولى للمونديال.


  • اختراق أمريكي ينهي سرية بيتكوفيتش الجوية

    عاشت بعثة المنتخب الجزائري حالة من الصدمة والغضب العارم بعدما نجحت قناة "KMBC 9" المحلية التابعة لشبكة "ABC" الأمريكية في تجاوز كل التدابير الأمنية المحيطة بملعب التدريبات بجامعة كانساس.
    إذ قامت القناة بتسيير طائرات دون طيار متطورة فوق الحصص التدريبية المغلقة تمامًا أمام الجمهور والإعلام، وقامت بالتقاط لقطات حية ومشاهد جوية دقيقة للتحضيرات الفنية ونشرتها على منصاتها المختلفة. 

    هذا التصرف أثار حفيظة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي اعتبر الحادثة انتهاكًا صارخًا لخصوصية الفريق، وخرقًا للعهود الأمنية التنظيمية المفروضة من اللجنة المحلية المنظمة في ملاعب التدريب بالولايات المتحدة.


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  • ودية بوليفيا المشفرة ورباعية نظيفة خلف الأبواب المغلقة

    امتدت سياسة السرية الصارمة التي انتهجها المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش إلى المباريات الودية، حيث خاض محاربو الصحراء مواجهة تحضيرية قوية ضد منتخب بوليفيا وانتهت بفوز عريض للجزائر بأربعة أهداف نظيفة تداول على تسجيلها عيسى ماندي وأمين جويري في مناسبتين وأنيس حاج موسى. 

    ولعبت هذه المباراة خلف أبواب مغلقة تمامًا ودون أي نقل تليفزيوني أو تغطية صحفية، وأكد مدرب بوليفيا أوسكار فييجاس عقب اللقاء أن قرار الحجب التام جاء برغبة وإصرار كاملين من الجانب الجزائري، مشيرًا إلى أن فريقه احترم هذا الخيار بالنظر إلى أهمية الاستعدادات الجزائرية للمونديال الذي يعودون إليه بعد غياب دام 12 عامًا.


  • لسان حارس بوليفيا يكمل ما بدأته طائرات التجسس

    لم تقف المتاعب الفنية للمنتخب الجزائري عند حدود الصور الجوية المهربة عبر شبكات التلفاز الأمريكية، بل تواصل الانكشاف التكتيكي عبر تصريحات علنية أدلى بها حارس مرمى منتخب بوليفيا كارلوس لامبي عقب اللقاء الودي، ففي مقابلة مع شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، قدم الحارس البوليفي تحليلًا فنيًا مجانيًا لأسلوب لعب الجزائر.

    مؤكدًا أن الفريق يعاني من ثغرات واضحة في عملية الضغط العالي، ويميل إلى الثبات والوقوف السلبي في الحالة الدفاعية، بينما تكمن قوته الحقيقية في الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة بفضل انطلاقات لاعبين من طينة محمد الأمين عمورة وأمين جويري، وهو ما اعتبره المتابعون ضربة قوية أخرى لسرية المعسكر.


  • استنفار جزائري وإعادة ترتيب الأوراق قبل صدام المونديال

    تحولت الأجواء داخل فندق إقامة البعثة الجزائرية بمدينة لورانس إلى حالة من الاستنفار القصوى لإعادة تقييم الموقف الأمني والتكتيكي قبل المباراة الافتتاحية المرتقبة يوم 16 يونيو الجاري ضد الأرجنتين في ملعب كانساس سيتي.

    وفي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الفنية واللاعبون عزل أنفسهم عن وسائل الإعلام للتركيز على الجانب الذهني، تسعى إدارة البعثة إلى تقديم احتجاج رسمي للجنة المنظمة لضمان تفعيل منظومات الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة وحظر الطيران المنخفض فوق ملاعب التدريب، خوفًا من استغلال المحللين الفنيين للمنتخب الأرجنتيني والنمساوي لتلك الثغرات الإعلامية.


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