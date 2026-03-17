حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق سيرجيو روميرو يعلن اعتزاله لـ"أسباب عائلية"

كانت السنوات الأخيرة لروميرو في الأرجنتين مثيرة للجدل، بما في ذلك خلاف وقع عام 2024 مع أحد المشجعين عقب خسارة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت في مباراة «السوبر كلاسيكو». وفي معرض حديثه عن الحادثة التي عجلت برحيله عن بوكا، اعترف روميرو قائلاً: «عندما كان ذلك الرجل يشتمني، فقدت أعصابي. لا أحد منا يخرج لخوض مباراة ليفقد أعصابه، كنا نرغب في الفوز بقدر ما كانوا يرغبون، لكن ذلك لم يحدث. لم أستطع التفكير في تلك اللحظة، فقدت أعصابي. أعتذر لمشجع بوكا، كنت مخطئاً في رد فعلي، كان عليّ أن أتجاهل الأمر وأغادر. لديهم الحق في التعبير عن أنفسهم".