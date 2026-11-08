حادث مُفزع في مباراة بودو جليمت.. انهيار جزئي في المدرجات ونقل أحد المشجعين للمستشفى!

توقفت مباراة الدوري النرويجي الممتاز بين ترومسو وبودو جليمت بعد 40 دقيقة عندما انهار جزء من مدرج جماهير الفريق الضيف خلف المرمى في ملعب ألفهايم. وقال سيمن بيدرسن، مسؤول العلاقات الصحفية في بودو جليمت: «سقط خمسة أشخاص، وأُدخل أحدهم إلى المستشفى». وأضاف أن المشجع كان في حالة وعي عندما نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.