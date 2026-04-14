"سنحيي ذكرى حادثة هيلزبره ولكن!" .. أرني سلوت ينتقد الحكومة البريطانية

قبل مباراة ليفربول المرتقبة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد، استغل سلوت ملاحظاته للتطرق إلى المأزق السياسي المحيط بقانون هيلزبره.

وقد أعرب الهولندي صراحةً عن دعمه لعائلات الضحايا، متسائلاً عن سبب عدم قيام السلطات حتى الآن بوضع "واجب الصراحة" القانوني.

وقد واجه التشريع المقترح، الذي يهدف إلى ضمان إخلاء الهيئات العامة للصراحة أثناء التحقيقات في الكوارث الكبرى، عقبات كبيرة. وعلى الرغم من الزخم السياسي الأولي، توقف تقدمه في الأشهر الأخيرة بسبب الخلافات حول إدراج أجهزة الاستخبارات في نطاق القانون.