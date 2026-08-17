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محمود خالد

"جاءتني مكالمة من شخصية مهمة" .. حاتم خيمي يثير الجدل حول استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة بسبب الإنجليزية!

دوري روشن السعودي
الوحدة

لجنة الانتخابات تستبعد 5 قوائم من سباق اتحاد الكرة..

قرر حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، توجيه رد مقتضب، حول قرار لجنة الانتخابات، باستبعاد قائمته من الترشح لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت القائمة الأولية لبدر الرزيزاء، والتي تضم لؤي مشعبي لمنصب نائب الرئيس، ومرشحي العضوية: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، فهد المنصور، سلمان السديري، ثامر السعدون، عمر الجريسي، نيكولاس آرثر كوارد، جيرارد بيرنارد رودي.

في المقابل، تم استبعاد القوائم الخمس المتبقية، لكل من خالد الغامدي، فهد الغفيلي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، شاكر العصيمي.

واستندت اللجنة في قرار الاستبعاد، إلى المادة (33/2/د)، من النظام الأساسي، التي تشترط في رئيس مجلس الإدارة، امتلاك خبرة رياضية في مجال كرة القدم، محليًا أو دوليًا، لا تقل عن سنتين في آخر خمس سنوات، في مناصب قيادية، بجانب شرط إتقان اللغة الإنجليزية، كما اشتمل الاستبعاد المادة ذاتها، بالاقتران مع بند المؤهل الجامعي والخبرة الكروية، وإقامة الرئيس ونائبه داخل المملكة.

  • مكالمة هاتفية مفاجئة

    وقال خيمي، خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير"، إنه تلقى مكالمة هاتفية مفاجئة، من رجل تسعيني يمثل الحكمة، وهو عبد الوهاب الصبان، رئيس نادي الوحدة الأسبق.

    وكشف خيمي عن رسالة الصبان الذي قال له "أنا متابع، والناس واقفة بجانبك، لا تتكلم ولا ترد".

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  • شرط اللغة الإنجليزية

    وحول شرط اللغة الإنجليزية الذي كان وراء استبعاده من انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي، قال حاتم خيمي "أنا دارس مواد إنجليزية في الجامعة، في قسم الإعلام، وقدمت بحثًا من 100 صفحة بالإنجليزية، وكذلك أجريت 100 عرض تقديمي في جامعة بميامي".

    ورغم ذلك، إلا أن خيمي أصر على الاكتفاء برده المقتضب، متمنيًا التوفيق للمجلس القادم للاتحاد السعودي في تحقيق النهوض باللعبة بالشكل الذي يتمناه الجميع.

  • رسالة ساخرة

    ووجه الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، نقدًا ساخرًا قد يتعلق بملف حاتم خيمي، معلقًا "أن تكون أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة، ولا تنجح باختبار اللغة الإنجليزية، يضعنا أمام ثلاث خيارات: الجامعة وظفتك دون أن تتأكد من صحة شهادتك، من اختبرك تعمد فعل هذا، أتاك شد عضلي بالاختبار، وخرجت مصابًا قبل أن تكمله".

    وعلّق الإعلامي عبد العزيز المريسل، بقوله "يا ساتر، حاتم خيمي يدرس الطلاب والطالبات مواد باللغة الإنجليزية في الجامعة، ولا يترشح لرئاسة الاتحاد السعودي بسبب اللغة الإنجليزية، (في شيء غلط)".

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  • Ahli Khalid Al Eisa 2023Al Ahli Twitter

    طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن حاتم خيمي قرر عدم التقدم بطعن على قرار استبعاده من الانتخابات، في الوقت الذي قرر فيه خالد الغامدي التوجه بطعن إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، ضد قرار قبول قائمة بدر الرزيزاء بداعي الاعتراض على اعتماد القائمة بتسعة مرشحين فقط، ويفترض أن يكون العدد أكبر من ذلك.

    وتتجه المؤشرات نحو رفض الطعن المقدم من خالد الغامدي، حيث يصطدم بالمادة "33" من النظام الأساسي للاتحاد السعودي، التي تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من 12 عضوًا "بحد أقصى"، بينهم امرأة واحدة على الأقل، ما يعني وضع حد أقصى لعدد الأعضاء، دون شرط للحد الأدنى، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع قائمة الرزيزاء.

    وكانت قائمة خالد الغامدي، التي كانت تضم 12 عضوًا، قد تم استبعادها من سباق الترشح، بعدما حصلت على تقييم ضعيف للغاية، في اختبار اللغة الإنجليزية، من قِبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

    وتحرك الغامدي لسداد إجراءات الطعن لدى مركز التحكيم الرياضي، والتي تبلغ 143 ألف ريال، ضمن البرنامج الزمني للانتخابات، التي فتح باب تلقي الطعون على القوائم، وتستمر حتى الخميس المُقبل.

    ومن المقرر أن يتم البتّ في الطعون، خلال يومي 22 و23 أغسطس، فيما يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون، يوم الرابع والعشرين.

    وبحسب البرنامج الزمني، سيتم إعلان القوائم النهائية المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال الجمعية العمومية غير العادية، للاتحاد السعودي، في 30 أغسطس.