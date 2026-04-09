جيمي كاراغر ينتقد إيبراهيما كوناتي بشدة بقوله "يرتكب خطأ في كل مباراة" عقب خسارة ليفربول المذلة أمام باريس سان جيرمان

وأشار كاراغر إلى أن عجز كوناتي عن الحفاظ على المعايير الدفاعية الأساسية قد وصل إلى نقطة الانهيار، مما يجعل من شبه المستحيل على زملائه الحفاظ على تماسك التشكيلة.

وقال كاراغر على قناة CBS Sports: "كان المدافعون يندفعون إلى وسط الملعب، ولم يكن هناك من يراقب المهاجمين، وكان فيرجيل فان ديك، البالغ من العمر 34 عاماً، يضطر إلى الركض في كل مكان". "لم يستطع القيام بذلك. لقد انتقد الناس فان ديك بسبب أدائه هذا الموسم، لكنني أعتقد أن الانتقادات كانت قاسية. إنه يلعب كل مباراة، واللاعب الذي بجانبه كان سيئًا طوال الموسم - وكان سيئًا مرة أخرى الليلة. كوناتي يرتكب خطأ في كل مباراة، لذا ليس من السهل اللعب بجانبه".