Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
جيمي كاراغر ينتقد إيبراهيما كوناتي بشدة بقوله "يرتكب خطأ في كل مباراة" عقب خسارة ليفربول المذلة أمام باريس سان جيرمان

انتقد جيمي كاراغر المستوى "السيئ" لإبراهيما كوناتي عقب خسارة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بباريس. ويرى المحلل أن الأخطاء المتكررة التي يرتكبها اللاعب الفرنسي تترك فيرجيل فان ديك عرضة للخطر في ظل نظام لعب فاشل.

  • أسطورة «الريدز» يحدد نقطة الضعف الدفاعية

    وقد أشار كاراغر إلى كوناتي باعتباره السبب الرئيسي لعدم استقرار دفاع ليفربول بعد الهزيمة المهينة بنتيجة 2-0 في ملعب بارك دي برانس. ورأى قائد «الريدز» السابق أنه في حين يتحمل فان ديك غالبًا عبء الانتقادات الخارجية، فإن المستوى المتقلب للاعب المنتخب الفرنسي طوال الموسم قد عرّض خط الدفاع لخطر مستمر.

    "سيئ طوال الموسم"

    وأشار كاراغر إلى أن عجز كوناتي عن الحفاظ على المعايير الدفاعية الأساسية قد وصل إلى نقطة الانهيار، مما يجعل من شبه المستحيل على زملائه الحفاظ على تماسك التشكيلة.

    وقال كاراغر على قناة CBS Sports: "كان المدافعون يندفعون إلى وسط الملعب، ولم يكن هناك من يراقب المهاجمين، وكان فيرجيل فان ديك، البالغ من العمر 34 عاماً، يضطر إلى الركض في كل مكان". "لم يستطع القيام بذلك. لقد انتقد الناس فان ديك بسبب أدائه هذا الموسم، لكنني أعتقد أن الانتقادات كانت قاسية. إنه يلعب كل مباراة، واللاعب الذي بجانبه كان سيئًا طوال الموسم - وكان سيئًا مرة أخرى الليلة. كوناتي يرتكب خطأ في كل مباراة، لذا ليس من السهل اللعب بجانبه".

  • المغامرة التكتيكية تنقلب على أرني سلوت

    كان قرار تجربة تشكيلة خماسية في خط الدفاع كارثياً، حيث فشل ليفربول في تسجيل أي تسديدة على المرمى، بينما لم تتجاوز نسبة استحواذه على الكرة 26 في المائة. وعكست أهداف ديزير دو وخفيتشا كفاراتشيليا الفارق الشاسع في المستوى، الذي شبّهه كاراغر بالتفاوت بين فرق الدوري الممتاز وفرق الدوريات الأدنى، مشيراً إلى أن نظام «الرجل لرجل» الذي اعتمده سلوت جعل مدافعيه يغطون مساحة كبيرة جداً.

    وأوضح قائلاً: "حاول المدرب تجربة شيء جديد، لكنه أخطأ بشكل فادح من الناحية التكتيكية في طريقة تنفيذه". "من السهل عليّ أن أقول ذلك بعد الحدث، لكن هذا ما نفعله - نحن محللون، نتحدث بعد المباراة. في الواقع، كانوا أكثر انفتاحًا بخمسة مدافعين مما كانوا سيكونون عليه بأربعة مدافعين لأنهم لعبوا بنظام رجل لرجل في جميع أنحاء الملعب، وكان على المدافعين الثلاثة في الوسط تغطية عرض الملعب".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يتعين على ليفربول الآن تحسين أدائه لقلب الموازين في مباراة الإياب. ويواجه الفريق فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساعياً إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى. ويحتل «الريدز» المركز الخامس في الترتيب، متأخراً بست نقاط عن مانشستر يونايتد وخمس نقاط عن أستون فيلا، اللذين يتقدمان عليه في المركزين الثالث والرابع على التوالي. وبعد ذلك، سيستعد الفريق لاستضافة باريس سان جيرمان على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

