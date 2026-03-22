جيمي فاردي يثبت جدارته في اللحظات الحاسمة! بطل ليستر وإنجلترا السابق يلعب دوراً حاسماً في إنقاذ كريمونيزي من منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي
لمسة فاردي السحرية في ملعب تارديني
على الرغم من بلوغه 39 عامًا، لا يزال فاردي يعرف كيف يترك بصمته في اللحظات الحاسمة. بعد أن دخل الملعب في الدقيقة 67 بديلاً لأنطونيو سانابريا، لم يستغرق قائد ليستر السابق سوى لحظات قليلة ليقلب موازين المباراة. وفي ظل اختلال توازن دفاع بارما وسعيه لتحقيق التعادل، سيطر فاردي على كرة صعبة على الجانب الأيسر قبل أن يمرر كرة رائعة وضعت جاري فانديبوت في موقع مثالي لمضاعفة تقدم فريقه. وكان كريمونسي قد تقدم في النتيجة بهدف سجله يوسف ماله في الدقيقة 54.
"كنا بحاجة إلى ذلك!"
كما احتفل المهاجم الإنجليزي بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز، مدركًا لأهمية هذه النقاط الثلاث في سباق البقاء. ومن خلال حسابه على إنستغرام، أراد المهاجم توجيه رسالة واضحة إلى مجتمع كريمونسي بأكمله، حيث علق على النتيجة قائلاً: "كنا في حاجة إلى ذلك! أداء رائع من الفريق اليوم، فلنبني على هذا الإنجاز!"
جيامباولو يُحدث تحولاً في كريمونسي
لم يكن من الممكن أن تكون بداية ماركو جيامباولو كمدرب لكريمونسي أفضل من ذلك. فقد أحدث المدرب ثورة في الترتيب التكتيكي للفريق، حيث اعتمد تشكيلة 4-2-4 التي أظهرت قوة لا هوادة فيها في الاستحواذ على الكرة، مما أدى إلى تعطيل خطط فريق بارما بقيادة كارلوس كويستا بشكل كامل. سيطر تمرير الكرة السلس للفريق على الشوط الأول، حيث كاد كل من فانديبوت وفيديريكو بونازولي أن يفتتحا التسجيل في عدة مناسبات، قبل أن يُلغى هدف الأخير بداعي التسلل.
وعندما سُئل عما إذا كان يفضل سانابريا على المهاجمين الآخرين، قال جيامباولو: "خصائصه. فهو يتمتع بخصائص المهاجم، وكان بحاجة إلى قدر معين من العمل. في هذه المباراة، اعتقدت أنه كان أكثر ملاءمة للمهام والأدوار الموكلة إليه، وأعتقد أنه استجاب جيداً: فقد عمل بجد، ورأيته يشارك. وقد جاء هذا الاختيار نتيجة لطبيعة المباراة وخصائص سانابريا ودجوريتش وفاردي، التي تختلف عن بعضها البعض".
ما هو مستقبل أسطورة ليستر؟
بعد هذا الأداء المتميز، سيقع الضغط على الجهاز الفني لتحديد ما إذا كان فاردي جاهزًا للعب بانتظام أكبر ضمن التشكيلة الأساسية. تعد قدرته على تغيير مجرى المباراة من على مقاعد البدلاء ميزة فريدة، لكن التناغم بينه وبين فانديبوت وبقية خط الهجوم قد يدفع كريمونسي إلى استخدامه كسلاح رئيسي منذ صافرة البداية في المباريات القادمة. سيعود كريمونسي إلى الملاعب في محاولة للابتعاد عن منطقة الهبوط عندما يستضيف بولونيا على ملعب جيوفاني زيني في 5 أبريل.
