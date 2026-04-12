جيمي فاردي وزوجته ريبيكا يشاهدان بحزن شديد لاعبي ليستر وهم يتعرضون للصياح بعد الخسارة الأخيرة مع اقتراب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى

قبل ما يقرب من عشر سنوات، وقف عالم كرة القدم مذهولاً عندما حصد فريق ليستر بقيادة فاردي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه. لكن يوم السبت الماضي، سادت أجواء سامة بدلاً من الاحتفالية في ملعب «كينغ باور»، حيث امتلأت مدرجات الفريق المضيف بوجوه قلقة مع وصول الأزمة الحالية للنادي إلى نقطة الانهيار. ولم يبدُ أحد قلقاً بقدر فاردي نفسه، الذي كان حاضراً برفقة زوجته ريبيكا. وبدا اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، الذي سجل 200 هدف في 500 مباراة مع "الثعالب" قبل انضمامه إلى فريق كريمونيزي في الدوري الإيطالي عام 2025، متجهم الوجه وهو يشاهد فريقه السابق يستسلم للهزيمة أمام الفريق الزائر.