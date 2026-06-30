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"أتمنى أن أكون جيمس بوند!" .. جود بيلينجهام يكشف عن حلمه المفاجئ وسط سعيه لتحقيق المجد في كأس العالم مع منتخب إنجلترا
بيلينجهام يتحدث بصراحة عن حياته بعد كرة القدم
كان بيلينجهام أحد أبرز لاعبي المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026. سجل لاعب خط الوسط هدفاً في الفوز الافتتاحي لـ«الأسود الثلاثة» بنتيجة 4-2 على كرواتيا، قبل أن يحصد جائزة «أفضل لاعب في المباراة» مرتين على التوالي في مباراتي غانا وبنما، مما ساعد إنجلترا على التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. وفي الوقت الذي تستعد فيه إنجلترا لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ32، كشف اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أنه فكر بالفعل في حياته بعد كرة القدم.
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بيلينجهام يتطلع إلى تولي دور 007
في حديثه مع برنامج «World Cup After Hours» على قناة «فوكس»، قال بيلينجهام إن التمثيل يجذبه، حيث يتصدر دور جيمس بوند قائمة رغباته. وعند سؤاله عن طموحاته خارج عالم كرة القدم، أخبر بيلينجهام جيمس كوردن أن التمثيل هو المهنة التي يجدها الأكثر جاذبية.
واعترف جود: "أود أن أشارك في فيلم. يسألني الناس دائمًا: 'ما الذي أود أن أفعله خارج كرة القدم؟' - وأنا لم أفكر في الأمر كثيرًا حقًّا، لكن عندما أفكر فيه، أصل دائمًا إلى أنني 'أود أن أشارك في فيلم'.
"أود أن أكون جيمس بوند. لقد شاهدت جميع أفلامه. لقد شاهدت أفلام (شون) كونري، وروجر مور، شاهدتها كلها. أنا أحب جيمس بوند. أقسم، أود أن أظهر في دور ثانوي في فيلم من أفلام جيمس بوند. (ربما) جيمس بوند نفسه، لكن عليك أن تزحف قبل أن تتمكن من المشي. لم (يجدوا بوند جديدًا) بعد، أليس كذلك؟".
كما ألقى بيلينجهام الجملة الشهيرة: "اسمي بوند، جيمس بوند"، قبل أن يضيف مازحًا: "أعتقد أن لدي فرصة!".
قد لا يكون اختيار الممثلين لدور بوند أمرًا سهلاً
تضمن ظهور بيلينجهام عدة لحظات تمثيلية مرحة مع كوردن، بما في ذلك إعادة تمثيل المشهد الشهير في قاعة المحكمة من فيلم «A Few Good Men». وقد أضافت ثقته بنفسه أمام الكاميرا إلى النقاش المرح حول مستقبل محتمل له في مجال التمثيل. ومع ذلك، أشارت ديبي ماكويليامز، مديرة اختيار الممثلين السابقة لسلسلة أفلام «بوند»، إلى أن الشهرة العالمية التي يتمتع بها بيلينجهام قد تعمل ضده.
وقالت لصحيفة «ذا إندبندنت»: "من الضروري للغاية أن يظل غامضاً تماماً. نريد أن نعرف أقل قدر ممكن عنهم على الصعيد الشخصي، لأن هذه هي طبيعة الجواسيس".
- Getty Images Sport
كأس العالم لا يزال هو الأولوية
سيتعين تأجيل أي طموحات تتعلق بهوليوود. ينصب تركيز بيلينجهام حالياً على مساعدة منتخب إنجلترا في مواصلة مشواره في كأس العالم، حيث من المقرر أن يواجه «الأسود الثلاثة» منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مرحلة خروج المغلوب في سعيهم للفوز باللقب.