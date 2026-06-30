"أتمنى أن أكون جيمس بوند!" .. جود بيلينجهام يكشف عن حلمه المفاجئ وسط سعيه لتحقيق المجد في كأس العالم مع منتخب إنجلترا

في حديثه مع برنامج «World Cup After Hours» على قناة «فوكس»، قال بيلينجهام إن التمثيل يجذبه، حيث يتصدر دور جيمس بوند قائمة رغباته. وعند سؤاله عن طموحاته خارج عالم كرة القدم، أخبر بيلينجهام جيمس كوردن أن التمثيل هو المهنة التي يجدها الأكثر جاذبية.

واعترف جود: "أود أن أشارك في فيلم. يسألني الناس دائمًا: 'ما الذي أود أن أفعله خارج كرة القدم؟' - وأنا لم أفكر في الأمر كثيرًا حقًّا، لكن عندما أفكر فيه، أصل دائمًا إلى أنني 'أود أن أشارك في فيلم'.

"أود أن أكون جيمس بوند. لقد شاهدت جميع أفلامه. لقد شاهدت أفلام (شون) كونري، وروجر مور، شاهدتها كلها. أنا أحب جيمس بوند. أقسم، أود أن أظهر في دور ثانوي في فيلم من أفلام جيمس بوند. (ربما) جيمس بوند نفسه، لكن عليك أن تزحف قبل أن تتمكن من المشي. لم (يجدوا بوند جديدًا) بعد، أليس كذلك؟".

كما ألقى بيلينجهام الجملة الشهيرة: "اسمي بوند، جيمس بوند"، قبل أن يضيف مازحًا: "أعتقد أن لدي فرصة!".